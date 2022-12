DNB inviterte til riking-program ved en feil

Saga-kundeprogram er for de med høy inntekt eller formue.

Ifølge storbanken må man oppfylle et av flere krav for å bli medlem.

Kravene er at man må ha inntekt høyere enn 1.000.000 kroner. Eller at samlet husstandsinntekt for samboere, gifte eller partnere er høyere enn 1.500.000 kroner. Eller må man ha en investerbar formue over 2.000.000 kroner.

I natt ønsket DNB mange som ikke oppfylte kravene, velkommen til den eksklusive kundeklubben.

– Det har skjedd en feil. Det er gått ut melding til mange kunder som ikke skal fått den. Det er ikke en svindel, men resultat av rampenissen, sier Vidar Korsberg Dalsbø, som er pressekontakt hos DNB.

RAMPENISSE: Pressekontakt Vidar Korsberg Dalsbø sier rampenissen har vært på ferde. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Dalsbø kan ikke si hvor mange som har fått denne e-posten, noe de prøver å finne ut av.

– Det er et betydelig antall kunder, sier han til TV 2.

Nå jobber banken iherdig å sende ut en korreksjonsmail til alle berørte kunder.

I e-posten sto det at de nye Saga-kortene er på vei i posten. Dalsbø beroliger at det ikke stemmer.

– Kortene er ikke sendt ut, sier han til TV 2.