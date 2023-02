DNA-funn: Mann siktet for 24 år gammelt drap i Oslo

– Vi har etterforska saken i mange år uten at vi klarte å oppklare den, sier Politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Avsnittet i Oslopolitiet som jobber med gamle uløste drapssaker har tatt i bruk ny DNA-teknologi. De skal ha gått gjennom alt materiale fra drapssaken på nytt.

Politiet skal ha utført slektsgranskning med spisskompetanse fra Oslo Universitetssykehus og arkivverket for å oppklare saken.

– Gjennombruddet kommer etter denne etterforskningen, sier Metlid.

VOLDELIG: Knut Kristiansen (71) ble drept i sin leilighet på Sandaker i Oslo i juli 1999. TV 2 har tidligere fått tilgang til noen av politiets bilder fra åstedet. Foto: Politiet

– Gjerningspersonen er en norsk mann som den gangen bodde ikke så langt unna der Knut bodde. Han døde i år 2000, sier politiinspektøren.

Politiet mener de kan knytte ham til drapet av Kristiansen.

DNA: Etterforskningen av det uløste drapet har vært med i et pilotprosjekt for bruk av DNA Foto: Politiet

Språkekspert og pensjonist Knut Kristiansen ble drept og senere skjendet i sin leilighet i 1999. Funn på åstedet vitnet om at det skal ha gått voldsomt for seg. Drapet har vært uløst i 24 år.

– Siden siktede er død, vil det ikke bli utarbeidet en tiltale, sier politiadvokat Henrik Rådal på pressekonferansen.

Det vil heller bli sendt et forslag til statsadvokaten om å henlegge saken.

Se video: Slik har politiet jobbet for å oppklare saken:



– Verkebyll

Jon Christian Elden er bistandsadvokaten til familien til Knut Kristiansen.

ROS: Jon Kristian elden er familiens bistandsadvokat. Han roser nå politiet Foto: Kristian Myhre / TV 2

– På vegne av familien vil jeg takke politiet for grundig og kreativt arbeide i etterforskningen. Dette er en kombinasjon av moderne DNA-teknologi og et våkent etterforskerhode som har gitt en løsning og som gjorde det mulig å koble sammen opplysningene. Det har vært en verkebyll for familien i 24 år, og nå er det mulig å få fred.

Det skriver Elden i en sms til TV 2.

En annen som har opplevd det uoppklarte drapet som en verkebyll er Finn Abrahamsen. Han var politiavdelingssjef i Oslo i 1999 og deltok i etterforskningen etter drapet på Knut Kristiansen.

VIKTIG: Tidligere politimann Finn Abrahamsen var med på etterforskningen av drapet. Han mener det er viktig å oppklare uoppklarte drap. Foto: Tor Erik Schrøder

Han er også glad for at politiet endelig har gjort et gjennombrudd.

– Når jeg så dette nå, ble jeg veldig glad. Dette var en sak som opptok oss veldig mye. Vi var veldig ivrige på å finne ut av saken den gangen og jobbet ganske intenst med det.

– Det er først og fremst viktigst for de nærmeste. Samtidig er det og viktig for politiet å oppklare uoppklarte drapssaker.

Anmeldt flere ganger

Mannen som politiet mener drepte Kristiansen, døde i 2000.

Politiet sier de ikke vil gå ut med hans identitet, men sier at han på det tidspunktet bodde i nærheten av Kristiansen på Sandaker.

– Dette var en mann som i perioder levde et vanskelig liv. Det var mye rus, og til tider mye alvorlig psykisk sykdom. Han var også anmeldt en rekke ganger, blant annet trusler og vold med kniv og skytevåpen, sier Metlid.

Oslo, Norge 06092022. Grete Metlid er Politiinspektør i Oslo politidistrikt. Hun uttaler seg om hendeksene med kniv på Furusett og Tveita. Foto: Alf Simensen Foto: Foto: Alf Simensen

Politiet vedgår også at de ikke vet hva slags relasjon den antatte gjerningsmannen hadde til Kristiansen.

I følge etterforskningen skal Kristiansen ha vært en sosial og omgjengelig type som var i kontakt med folk fra alle samfunnslag.

– Voldsomme handlinger

Saken ble omtalt i TV 2-programmet «Åsted Norge» i 2016. Allerede den gang sa Oslo-politiet at de hadde håp om at ny DNA-teknologi kunne føre til en løsning på den gamle drapsgåten.

Kristiansen ble sist observert i 19.30-tiden kvelden 4. juli 1999. Da var han på vei hjem til sin leilighet på Sandaker.

Først etter 16 dager oppdaget en kollega at Kristiansen lå drept i sin egen leilighet. Arbeidskolleger av Kristiansen ved Universitetet i Oslo trodde språkforskeren hadde dratt på ferie.

Slik jobbet politiet med saken i 2016:

På åstedet fant politiet en fullverdig DNA-profil fra det de har mistenkt er drapsmannen.

Overfor TV 2 var politiinspektør Grete Lien Metlid i 2016 tydelig på at spor fra åstedet tyder på et brutalt drap.

Kristiansen ble drept med massiv stump vold.

– Det er voldsomme handlinger som har skjedd i leiligheten der. Det er jo en sak hvor du tenker: «Hva var det som skjedde? Hva var opptakten? Hvem gjorde dette?» sa Metlid.