DN: Disse aksjene eide han da kona ble utenriksminister

Onsdag innrømmet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at hun har vært inhabil i flere saker siden hun ble del av regjeringen i 2021.

Siden hun fikk jobben har hennes ektemann, Ola Petter Flem, handlet aksjer i flere selskaper, blant annet Kongsberg Gruppen.

Men også før regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021 hadde Flem aksjer i flere selskaper.

En oversikt Dagens Næringsliv har fått fra Utenriksdepartementet, viser at Flem, gjennom selskapet Flemo AS, eide aksjer for totalt 635.500 kroner i fire ulike selskaper 1. oktober.

Der fire var seismikkselskapet Magseis Fairfield, silisiumprodusenten Rec Silicon, rederiet Solstad Offshore og investeringsselskapet Saga Pure.

I tillegg står Flem oppført med en liten eierandel i selskapet Kezzler, men her er ikke verdien oppgitt.

Kjøp og salg

Oversikten over Flems aksjekjøp og -salg fra oktober 2021 til 22. august i år, som UD publiserte onsdag, viser at Flem solgte seg ut av Saga Pure i desember 2021 og Solstad Offshore i januar 2022.



Den viser også hyppige kjøp og salg av Magseis Fairfield og Rec Silicon

På en pressekonferanse onsdag sa Huitfeldt selv at Lovavdelingen i Justisdepartementet hadde konkludert med at hun selv ikke hadde oppfylt sin plikt til å skaffe nok informasjon om mannens aktivitet.

– Jeg visste at han investerte i aksjefond og noen enkeltaksjer, men jeg visste ikke hvilke aksjer det gjaldt, sa hun til TV 2 onsdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møtte onsdag pressen der hun opplyste at hun har vært inhabil i flere saker siden hun ble del av regjeringen i 2021. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Ble advart

To dager etter at Støre-regjeringen tiltrådte, 16. oktober 2021, fikk Huitfeldt og de andre statsrådene eksplisitt advarsler om at ektefellers aksjehandel kunne føre til habilitetskonflikter.

I en samling på Statsministerens kontor (SMK) ved Akershus festning i Oslo holdt ekspedisjonssjef Therese Steen ved Administrativ og konstitusjonell avdeling en gjennomgang av habilitetsreglene

Ifølge flere av de tilstedeværende TV 2 har snakket med nevnte Steen både ektefellers aksjehandel og såkalt daytrading som spesifikke situasjoner statsrådene måtte være oppmerksomme på.

Solgt

Anniken Huitfeldt opplyste onsdag til VG at ektemannen solgte samtlige børsnoterte enkeltaksjer i sitt investeringsselskap 22. august.

De to siste årene har selskapet til Ola Petter Flem, Flemo AS, rapportert et overskudd på til sammen to millioner kroner. Selskapet har utbetalt et samlet utbytte på 950.000 kroner i 2021 og 2022.

Selskapet vurderes å ha «meget god lønnsomhet», ifølge proff.no.

Overfor VG beklager Ola Flem sterkt at han har satt kona Anniken Huitfeldt i denne situasjonen:

– Det er riktig at jeg ikke har informert Anniken om noen av mine investeringsvalg siden hun tiltrådte som statsråd. Jeg innser at det har gjort det umulig for Anniken å foreta en habilitetsvurdering, sier han til avisen.