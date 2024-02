DN: Brenna fikk vite om Utøya-binding i 2022 – ga likevel millioner

Medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen har gitt uttrykk for at oppsiktsvekkende utvikling i Brenna-saken kan få betydning for komiteens konklusjoner.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen legger frem sin konklusjon i habilitetssakene klokken 12 i dag.

I forkant av pressekonferansen kommer DN med nye opplysninger om Ap nestleder Tonje Brennas habilitetssak.

– Holdt tilbake informasjon

DN skriver at Brenna allerede 15. mai 2022 ble skriftlig informert om at milliontildelingen Kunnskapsdepartementet ga til Wergelandsenteret også ville komme Utøya AS til gode. Nesteleder i FrP, Hans Andreas Limi reagerer på at statsråden ikke har opplyst om dette til Stortinget tidligere.



— Dette kan tyde på at statsråden har valgt å holde tilbake informasjon. Det er i så fall veldig alvorlig, sier Limi, som også er medlem i kontrollkomiteen til TV 2.



– Kan dette utløse mistillit mot statsråden?

– Det er for tidlig å si, denne informasjonen er helt ny for oss. Men der åpenbart at denne informasjonen burde kontrollkomiteen hatt mye før slik at den kunne blitt vektlagt i konklusjonen.

REAGERER: Hans Andreas Limi reagerer på at Tonje Brenna tilsynelatende ikke har gitt all informasjon til Stortinget i sin habilitetssak. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Limi forteller at de nye opplysningene øker alvorlighetsgraden i saken til Brenna.

– Stortinget står helt fritt til å gjøre sine vurderinger basert på ny informasjon, og den informasjonen som har kommet nå vil helt sikkert også få konsekvenser, sier han.

Innstillingen fra komiteen skal diskuteres og endelig vedtas i Stortinget tirsdag 5. mars.



«Åpenbart» inhabil



20. juni i fjor var Brenna den første av flere statsråder som innrømmet habilitetsfeil. Hun ga ett styreverv i Wergelandsenteret til sin nære venn Frode Elgesem. Elgesem ble styremedlem i Wergelandsenteret i mai 2023.

Dette senteret gir penger til Utøya AS, der også Brennas tidligere samboer spiller en sentral rolle. Brenna har siden da holdt fast ved at hun ikke visste at penger til Wergelandsenteret også gikk til Utøya AS.

Brenna har sagt at hun var «åpenbart» inhabil overfor flere av styremedlemmene i Utøya AS. Dette gjelder hennes tidligere samboer, som hun har barn med, samt to venninner.

Likevel erklærte hun seg altså ikke inhabil overfor selskapet før over ett år etter at embetsverket i departementet informerte henne om bindingen.

Ifølge DN har Brenna forklart kontroll- og konstitusjonskomiteen at hun ikke var bevisst på at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var å anse som økonomisk støtte til Utøya.

PRESSEKONFERANSE: Daværende Kunnskapsminister Tonje Brenna la seg flat og mente hun la «alt på bordet» under pressekonferansen 20.juni 2023. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Kan få betydning for saken

Overfor TV 2 har flere medlemmer av komiteen gitt uttrykk for at den oppsiktsvekkende utviklingen i Brenna-saken kan få betydning for komiteens konklusjoner om statsråd og Aps nestleder.

Elgesem ble styremedlem i mai 2023, men ba selv Brenna om å vurdere sin habilitet i en SMS-utveksling allerede i mars. Først i juni i fjor erklærte Brenna seg inhabil.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig og det beklager jeg, sa Brenna i en pressemelding da saken ble kjent i juni i fjor.

Komiteens medlemmer skal etter det TV 2 erfarer være enige om at Aps nestleder og statsråd Tonje Brenna opptrådte kritikkverdig da hun ikke meldte seg inhabil i kunnskapsdepartementets tildeling av midler til Wergelandsenteret, som samarbeidet med Utøya AS.



Kontroll og konstitusjonskomiteen kommer med sin konklusjon i Stortinget klokken 12 onsdag.