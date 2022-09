Dmitrij kan ha vært en av de siste som slapp ut: – Umulig å bli i Russland

Dmitrij Krylov etterlot familien og kjørte i to dager fra Moskva for å komme seg ut av Russland og vekk fra Putins krig. Norge var eneste utvei, sier han.

RUSSLAND: Dmitrij Krylov fra Russland har kjørt i to dager for å komme seg inn i Norge. Han har forlatt familien igjen i Russland og sier det var umulig for ham å bli værende Foto: Lise Åserud / NTB

NTB traff Krylov på norsk side av grensa like etter at han hadde kommet inn i landet. Der måtte han stanse bilen og ta en pust i bakken. Det var en stor belastning å etterlate familien, sier Krylov, tydelig preget av situasjonen.

– Jeg dro på grunn av Putin. På grunn av krigen og på grunn av mobiliseringen, sier Krylov, som er dokumentarfilmfotograf.

Bare en drøy time etter at Krylov krysset grensa, stoppet trafikken helt opp. Det har versert rykter om at Russland vil stenge grensene for utreise. Det er ikke bekreftet om det faktisk har skjedd.

TRAFIKK: Etter at denne bussen kom til grensa og senere kjørte videre til Kirkenes, stanset trafikken fra Russland helt opp. Foto: Lise Åserud / NTB

Flykter fra krigen

Mange har gjort som ham de siste dagene, og forsøkt å forlate et Russland der Vladimir Putin har varslet mobilisering etter nederlag på slagmarken i Ukraina.

– Jeg ventet i det lengste, men til slutt hadde jeg ikke noe valg. Det var umulig å bli i Russland nå, sier Krylov.

Han sier at kone, sønner og foreldrene er igjen i Russland. Da NTB var på grensa på Storskog var det i all hovedsak unge menn som kom.

– Jeg er trygg på at familien min er i sikkerhet nå, men det som er med Putin er at man aldri kan vite hva som skjer i morgen og den neste dagen, sier Krylov.

GRENSEOVERGANG: Den russiske grenseovergangen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark onsdag ettermiddag. Foto: Lise Åserud / NTB

– Eneste veien ut

Øynene hans fylles med tårer når han snakker om familien og beslutningen om å dra. Han sier han brukte to dager på å kjøre fra Moskva til norskegrensa.

– Hvorfor kom du akkurat hit til Norge?

– Dette var den eneste veien ut. Alt er stengt, sier Krylov.

Han har ikke planer om å bli værende i Norge, men kjøre videre til Berlin der han har venner. Men det er heller ikke der han ønsker å bli værende, sier han. Alt han vet er at han ikke kan dra tilbake til Russland nå som han har krysset grensa.

Krylov sier at situasjonen hjemme i Russland er elendig. Krigen i Ukraina er grusom, sier han.

– Putin har absolutt all makt. Det er blitt umulig, sier Krylov.

POLITI: Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt ved grensa mellom Russland og Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Trafikken stoppet opp

Da NTB var på Storskog, stoppet trafikken plutselig opp. Fram til da hadde det kommet en jevn strøm. Noen med egen bil – som Krylov – andre med buss eller minibuss.

Politiet bekrefter at trafikken stoppet opp, men vet ikke hvorfor.

– Vi har ikke fått noen informasjon fra russisk side, så det er vanskelig å si om Russland har innført utreisebegrensninger eller om det skyldes normale svingninger, sier Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt var på grensa da trafikken stoppet opp.

– Nå har jeg bare vært og hilst på mannskapet på Storskog for å se om det går bra med dem. Det kan være krevende å stå der for dem i den situasjonen vi er i nå, sa hun til NTB.

– Påkjenning

Hætta sier at en eventuell stengning av grensa fra russisk side ikke vil påvirke norsk politi nevneverdig.

– Det vil ikke påvirke oss noe annet enn at det blir mindre trafikk over Storskog. Men det betyr kanskje også at vi må overvåke green border bedre, sier Hætta.

Hun sier det er en påkjenning for mannskapet å jobbe i denne perioden.

– Det er både på grunn av pågangen og den typen reisende vi har med å gjøre. Det er veldig mangeslunget, du har det at de drar fordi de sannsynligvis ikke ønsker å bli sendt i krigen, det er det menneskelige aspektet i det, sier Hætta.

Hun påpeker at trafikken ikke har vært like stor som før pandemien og anslår at det har kommet rundt 400 russere om dagen. Om det fortsatt kan komme noen framover, er det foreløpig få som vet.