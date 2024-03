– Disse vinene anbefaler jeg til påske

Sjefssommelieren ved Speilsalen i Trondheim er kåret til Norges beste vinkelner to år på rad. Disse vinene ville han selv tatt med seg på påskeferie.

Nikolai Haram Svorte (26) ble i februar kåret til Norges beste vinkelner for andre år på rad. Selv har han vært lidenskapelig opptatt av vin siden han var 18 år. Den første interessen kom via hans franske onkel.

– Jeg begynte å lese aktivt om vin som 18-åring. Ikke for å være fin på det, men jeg drakk liksom aldri Smirnoff Ice, for å si det sånn, ler Svorte.

Leser om vin hver dag

Etter å ha jobba snart fire år som sjefssommelier i en av Norges mest eksklusive restauranter, Speilsalen på Britannia i Trondheim, skal han snart bytte jobb for å konsentrere seg om champagne i Remuage by Moestue.

– Champagne er min største lidenskap innen vin. Jeg synes det er spesielt interessant med bevegelsen av små produsenter som har kommet inn på markedet de siste tjue åra, sier Svorte.

Selv om han slutter i Speilsalen til sommeren, skal han ikke slutte å konkurrere.

– Jeg har blitt flink fordi jeg har lest hele tida. Det gjør jeg fortsatt. Hvis man skal konkurrere i vin, må man lese seg opp og pugge. Neste uke skal jeg til Burgund i Frankrike, så nå forbereder jeg meg på det, sier Svorte.

Han har et godt råd til de som ønsker å bli bedre kjent med vin:

– Husk å bruke bestillingsutvalget. Der har du tilgang til et mye større utvalg, og det tar bare noen dager før vinen du bestiller leveres til ditt lokale vinmonopol, sier Svorte.

Norgesmesterens anbefalinger

Vi har bedt norgesmesteren om å anbefale én rødvin til påskelammet, én rødvin til kos, og et alkoholfritt alternativ. Oppgaven var å finne vin som er i tilgjengelig på mange Vinmonopol, og som har en overkommelig pris.

Disse vinene ville Svorte selv tatt med seg på påskeferie:

Til lam:

Colombier Crozes Hermitage 2022.

Foto: Vinmonopolet

Pris: 299,90

– Veldig mange drikker rioja til lam, men jeg synes syrah passer vel så bra. Her har du en solid kjerne av fruktig vin, men også pepperaktige, «animalske» toner som fungerer godt til stekt lam med rosmarin og den typen krydder. Denne rødvinen har noe vilt over seg.

Til kos:

Vincent Girardin Terroir Noble Bourgogne Pinot Noir 2022.

Pris: 289,90.

Foto: Vinmonopolet

– Dette er en juicy, leskende rødvin som ikke har spesielt mye tannin. Ikke spesielt mye fatpreg, det er det fruktige og florale som preger vinen. Denne kan du også bruke til lettere mat som kylling og pizza.

Alkolfritt alternativ:

Prøv å lag selv!

Alkoholfrie alternativer lager Svorte ofte selv. På restauranten blander de ulike typer juice sammen, og infuserer, eller tilsetter, ulike ting i juicen.

– Vi infuserer for eksempel jasmin i hvit ripsjuice, som vi balanserer med honning. Så lenge du har en bra juice kan du prøve selv også, sier Svorte.

Han anbefaler å prøve å infusere te i juicen. Da må du bruke en type te som passer til juicen du bruker, han anbefaler ikke å putte en vanlig earl grey i juicen.

– Jeg ville kjøpt en god eplejuice, for eksempel en med ingefær. Så ville jeg brukt en litt fresh te med noe sitrus eller kanskje friske urter. Vær litt kreativ, teen er ofte bra i løs vekt. Så er det bare å legge teen i juicen og la det ligge kjølig i et døgn, så har du et spennende alkoholfritt alternativ med litt mer komplekse smaker enn om du legger teen i vann, sier Svorte.