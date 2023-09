Disse vil merke den blå bølgen mest

For første gang på 99 år, er Høyre landets største parti. Det fører til brede smil, og en voldsom blå optimisme.

– Vi har et fantastisk valgresultat, og vi går frem i veldig mange kommuner som gir grunnlag for et skifte, sier nestleder Henrik Aasheim til TV 2.

En foreløpig gjennomgang TV 2 har gjort av valgresultatet, viser at det er borgerlig flertall i 25 av de 50 største kommunene i landet.

Ni av kommunene er rødgrønne, mens 16 er «på vippen». Det bor om lag 3,6 millioner nordmenn i de 50 største kommunene.



Blå hovedstad

Etter åtte år ved makta, måtte byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), tirsdag gratulere sin konkurrent Eirik Lae Solberg med seieren.

At Høyre vinner nettopp hovedstaden, omtales som svært viktig av flere eksperter.

– Det betyr mye, fordi det bor mange mennesker i Oslo. Så her er det mulig å føre politikk som veldig mange merker, og man kan gjøre hverdagen bedre rett og slett, når man får makt i en så stor by, sier Aasheim.

For innbyggerne i Oslo vil nok forskjellen kunne bli merkbar, ifølge professor ved institutt for politikk og forvaltning på Universitetet i Bergen, Elisabeth Ivarsflaten.

– Det kan handle om eiendomsskatt, private innslag i skoler, barnehage og eldreomsorg. Høyre har også vært opptatt av hvordan skolene drives, sier Ivarsflaten.

I tillegg til hovedstaden trekker professoren frem byer hvor Høyre har fått det klareste mandatet, og hvor det har vært rødgrønt styre lenge, som steder hvor forskjellene blir størst.

– Krever samarbeid

For resten av landet, er professoren mer tvilende til hvor merkbar den blå bølgen faktisk kommer til å bli.

– Norske kommuner drives etter en formannskapsmodell med en ordfører som trenger en ganske bred oppslutning, og som krever samarbeid, sier Ivarsflaten.

– Selv om det er en tydelig bevegelse i blå retning, er det få steder hvor du har et blåblått flertall.

Hun trekker blant annet frem Bergen, hvor det kan ligge an til nok et politisk kaos.

– De må forhandle med mange, og da vil det blande seg ut.

– Det er et sus

I et stort flertall av byene som nå får en ordfører fra Høyre, vil partiet være avhengig av et bredt samarbeid.

– Da vil ikke forandringen bli så stor.

Samfunnsredaktør i E24, og tidligere Høyre-statsråd, Torbjørn Røe Isaksen, omtaler den blå bølgen som et sus.

– Det er ett eller annet med suset over 99 år. Også vet alle som holder på med politikk at det er to år til neste stortingsvalg, det er lang tid til og Ap har alle muligheter for å bli størst. Men det er et sus, sier han.

– Nødt til å snu

Røe Isaksen sier at Høyre har klart å få gevinst av en lang valgkamp, og det faktum at de har ligget godt an på meningsmålingene.

– De suser inn i mange kommuner, og det er mange spennende enkeltutslag.

Han peker blant annet på Sarpsborg og Lillestrøm, som etter over 100 år med Ap-ordførere, nå blir blå.

– For Arbeiderpartiet har den tøffe perioden egentlig vart siden 2017, selv om de vant regjeringsvalget i 2021. Det har vært mange år med motbakke, og det er de nødt til å snu, sier Røe Isaksen.

Arbeiderpartiet sin periode i regjering har vært preget av en rekke statsrådskifter, habilitetsskandaler, høy inflasjon, voldsomme strømpriser og en galopperende rente.

– Det ville skjedd med Erna også

Hadde den blå bølgen vært så stor, dersom det var Erna Solberg som styrte landet gjennom disse uforutsette utfordringene?

Det er et interessant spørsmål å stille, mener professor Ivarsflaten.

– Når folk opplever at det går dårlig med økonomien, så blir regjeringen upopulær. Så det ville skjedd med Erna Solberg også, sier professoren.

Men hvor flere rødgrønne velgere har trukket til den blå siden, er Ivarsflaten usikker på om det motsatte ville skjedd, med Erna Solberg bak rattet.

– Det er ikke nødvendigvis en logikk i at det ville vært venstresiden som ville tatt over, men det er en av de mulige utfallene. Et annet alternativ er at man ville sett en voldsom oppblomstring av protestpartier, sier professoren.