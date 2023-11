Disse vil hun kreve mer skatt av

– Vi skrur hardere til, sier Kari Elisabeth Kaski.

I et intervju med TV 2 presenterer den profilerte finanspolitikeren nå noen av de viktigste grepene i SVs alternative budsjettforslag for 2024.

SVs forslag vil ifølge Kaski gi åtte av ti lønnsmottakere lavere skatt enn i år.

– Vi mener regjeringens skatteopplegg ikke er omfordelende nok. Så vi skrur mer til på skatt, sånn at folk flest kommer ut mer i pluss med vårt opplegg, sier hun.

For å oppnå dette, vil SV øke skattenivået enda mer enn det regjeringen har foreslått for de med de høyeste inntektene. Alle som tjener under 800.000 kroner, vil derimot få et skattekutt.

I tillegg går SV inn for en skatteskjerping for de med de største formuene.

Foreslår ny oljeavgift

Men det er ikke bare de med høye inntekter og høy formue som må betale mer i skatt med SVs opplegg.

Også oljeselskapene må bidra:

– Vi vil ha en omstillingsavgift for norsk sokkel som gjør at de må betale en ekstra avgift per produserte enhet olje og gass.

BUDSJETTKAMERATER: Kari Elisabeth Kaski (SV) sammen med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap), her under samtalene om revidert budsjett i vår. SV er regjeringens foretrukne partner i budsjettforhandlingene. Foto: Hanna Johre / NTB

Kaski forklarer at den nye avgiften er ment å bidra til at utvinning av olje og gass blir mindre lønnsomt, slik at omstillingen vekk fra olje og gass går raskere. SVs konkrete forslag er at avgiften skal ligge på 50 kroner per fat, noe som vil gi staten nye inntekter på 6 milliarder kroner i året.

– Dette er penger som vil gå rett til oljefondet, sier Kaski.

– Så det er ikke penger dere må ha for å få budsjettet til å gå i balanse?

– Nei, det er rett og slett for å gjøre det mindre lønnsomt å utvinne olje og gass.

Vil hente mer fra bankene



En annen bransje som må betale mer i skatt hvis SV får viljen sin, er finans.

Etter et år med rekordhøye renteoverskudd mener Kaski tida er inne for å øke skatten på overskudd i bankene. I det alternative budsjettet foreslår SV å endre finansskatten slik at staten på sikt vil få inn 5,7 milliarder kroner mer i året.

Endringen vil likevel gi 2 milliarder kroner i minus i 2024 på grunn av omleggingen som må til.

FRIST: Stortinget har satt seg som mål å få endelig vedtatt statsbudsjettet for 2024 innen 4. desember. Foto: Jan-Peter Dahl / TV 2

Samtidig mener SV at konkurransen mellom bankene må styrkes og reguleringen bli bedre, slik at bankene ikke bare kan lempe den økte skattekostnaden over på kundene.

Velferdsløft

Et annet satsingsfelt i det alternative budsjettet er velferd. Der lover Kaski både økte ytelser og lavere priser.

– Vi har vært opptatt av at folk må få bedre kjøpekraft. Dyrtida kommer til å vedvare selv om prisveksten går ned, fordi vi har fått varige prisøkninger, blant annet på matvarer.

Blant SVs hovedgrep er:

Gratis SFO for 3. trinn. SV har fra før fått gjennomslag for gratis SFO for 1. trinn fra høsten 2022 og 2. trinn fra høsten 2023.



Gratis tannhelse for alle over 75 år. SV har i tidligere budsjettforhandlinger sikret at staten tar 75 prosent av tannlegeregningen for de som er under 25 år.

Økt barnetrygd. Her går SV inn for et løft som vil utgjøre mer enn en ren indeksjustering av nivået.

Økt minstesats på uføretrygd.

Økt minstesats på arbeidsavklaringspenger.

Det er nå ventet at budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene på Stortinget vil begynne om kort tid.

Kommer en enighet på plass i tide, er planen at det det endelige budsjettvedtaket skal gjøres mandag 4. desember.