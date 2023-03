Disse velgerne strømmer til Frp

I VEKST: Partileder Sylvi Listhaug kan glede seg over de sterkeste tallene på tre år i Kantars stortingsbarometer for TV 2. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er jo veldig hyggelig. Men målinger går opp og ned. Det er valgresultatet som teller, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun tar imot Kantars ferske valgbarometer for TV 2 med avmålt begeistring, vel vitende om at situasjonen raskt kan endre seg.

– Men det er jo ingen tvil om at det er hyggeligere med gode målinger enn når det går ned.

I målingen får Fremskrittspartiet en oppslutning på 14,4 prosent. Det er det høyeste tallet Frp har oppnådd i en TV 2-måling siden partiet gikk ut av regjering i januar 2020, opp 1,4 prosentpoeng fra februar.

Samtidig krymper gapet opp til Arbeiderpartiet, som får sin svakeste oppslutning noensinne i en TV 2-måling.

Kantar måler Arbeiderpartiet til 16,5 prosent, bare 2,1 prosentpoeng foran Frp.

Listhaug er likevel forsiktig med å spå at Frp kan gå forbi.

– Jeg tenker at det viktigste er at vi jobber og står på. Så får tiden vise, sier hun.

– Men jeg mener Fremskrittspartiets løsninger trengs mer enn nok en gang.

KVINNEBOOST: Frp-leder Sylvi Listhaug tror debatten om eldreomsorg og helsepolitikk har gjort Fremskrittspartiets løsninger mer populære blant kvinnelige velgere. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Dobling blant kvinner

TV 2 har dykket ned i bakgrunnstallene fra målingen for å se nærmere på årsaken til Frps vekst.

Der kommer det fram at det er spesielt én velgergruppe som nå strømmer til partiet: kvinner. Mens Fremskrittspartiet fikk en oppslutning på bare 5 prosent blant kvinnelige velgere i februar, er nivået på 11 prosent i mars.

Tallet er et tydelig brudd med trenden. Listhaug tror det har sammenheng med debatten som har oppstått om eldreomsorg og helse.

– Vi kan ikke be folk om å greie seg selv. Vi har et fellesskap som skal sørge for gode eldreomsorgstjenester, og da mener vi at staten bør overta finansieringsansvaret. Det samme gjelder helsepolitikken. Vi har vært veldig tydelig på at vi ikke vil ha en amerikanisering av helsepolitikken der lommeboka bestemmer, men vi skal ha en helsepolitikk som gjør at alle – uavhengig av lommebok – skal kunne velge også private tilbud. Og det tror jeg er mange damer er opptatt av, sier Listhaug.

– Så eldrepolitikk og helsepolitikk, det treffer kvinnelige velgere?

– Ja, jeg tror mange er opptatt av det. Og jeg tror også menn er opptatt av det.

Større blant menn

Og blant mannlige velgere er Fremskrittspartiet allerede betydelig større enn Arbeiderpartiet, med en oppslutning på 18 prosent mot 13 prosent.

Aller størst er Frp blant menn over 60 år, der 22 prosent av spurte velgere sier de ville stemt Frp hvis det var stortingsvalg nå.

I tillegg varierer oppslutningen fra landsdel til landsdel, og Fremskrittspartiet er større enn Arbeiderpartiet både i Midt-Norge og på Østlandet utenom i hovedstadsområdet.

TRØBBEL: Mens Fremskrittspartiet får sine beste tall siden januar 2020, faller statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet til et historisk bunnivå i Kantars ferske stortingsbarometer for TV 2. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Listhaug forteller at et hovedfokus for Frp framover vil være de økte levekostnadene folk nå opplever som følge av strømkrise, inflasjon og økende rente.

– Vi skal være den stemmen som sier nei. Nå skal vi sette tæring etter næring og sørge for at folk får beholde mer av sine egne penger. Så får vi heller kutte på det som ikke er det viktigste, sier Listhaug.

– Har du satt deg et mål for hvor store Frp skal bli?

– Målet er at vi skal bli så store som mulig, og at vi skal overta styret i flest mulig norske kommuner. Nå trengs det rett og slett en opprydding etter åtte år med rødgrønt styre i mange kommuner der man har brukt masse penger, innført masse eiendomsskatt og økt avgiftene. Dette går ikke lenger, sier Listhaug.

Og Frp-sjerfen har heller ikke mistet stortingsvalget i 2025 av syne.

– Vi skal jobbe og stå på. Det er det som er det aller viktigste. Så håper vi at vi blir så store som mulig.