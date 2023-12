Disse varene rives bort: – Helt vilt

Flere kan forvente både harde og myke pakker under juletreet i år.

En strandet pingvin med oljeflekker, som barnet skal ta vare på. Myke bamser i forskjellige farger og fasonger. Og fjorårets «hit» er fortsatt en «hit» i år.

Mer om de populære julegavene litt senere.

Gavetradisjoner

Det var først sent på 1800-tallet nordmenn begynte med juletreet.

– Før den tid var det vanlig med julegaver på første nyttårsdag, sier Norges eneste julekonservator, Geir Thomas Risåsen.

I Bygde-Norge fikk tjenestefolk penger eller stoff til å sy klær.

– Det var nyttige ting mange kunne få glede av.

Etter hvert med juletreets inntog, havnet julegaven under treet.

– I enkelte velstående miljøer gikk man bort fra nyttige gaver til overskuddsgaver. Det er på denne tiden man, for eksempel, begynte å gi leketøy til barna.

JULENS MANN: Konservator Geir Thomas Risåsen viser frem julepyntede stuer på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ifølge en fersk undersøkelse fra DNB forteller sju av ti nordmenn at det er hyggelig å få hjemmelagde gaver, og over halvparten synes det er hyggelig å gi hjemmelagde gaver.



– Det er kanskje en motreaksjon til kjøpepresset man har rundt juletider, sier julekonservatoren på Norsk Folkemuseum.

Dette bekrefter tall fra DNB, som viser at to av tre synes det er for stort kjøpepress i forbindelse med julen.

Og tallet fortsetter å øke.

Mykere pakker for de små barna



Annenhver nordmann tenker at dyrtiden vil begrense julefeiringen i år, likevel tenker vi å bruke litt mer penger i julen i år sammenlignet med i fjor, viser tall fra DNB.

Det merkes godt hos landets største leketøyskjede, Nordic Toy Team, som driver nærmere 200 Ringo-butikker.

Gro Svendsen, administrerende direktør, forteller at «Squishmallows» sine myke og fargerike bamser, som er tilgjengelige i forskjellige størrelser og farger, er veldig populære i år.

– Vi solgte 100.000 av disse i fjor. Disse selges også helt vilt i år.

Leketøy-sjefen påpeker at «Squishmallows» er en internasjonal merkevare som virkelig har blitt stor i Norge.

– Det kommer stadig nye varianter, og vi har til og med hatt problemer med å skaffe disse. Flere har prøvd å kopiere, men kundene vil ha de originale, sier Svendsen til TV 2.

POPPIS: «Squishmallows» kommer i forskjellige størrelser og farger, og hver av disse har til og med sitt eget navn og sin egen unike personlighet. Foto: Renold T. Christopher / TV 2

Det hun synes er spesielt, er at også eldre barn ønsker seg disse.

– Både jenter og gutter vil ha disse som julegave. Det er litt gøy at også store gutter, som er mellom ti og tolv år, ønsker seg disse.

Les mer om de populære varene hos de ulike kjedene lenger ned i teksten.

VISE OMSORG: Med denne leken kan barna lære seg å vise omsorg for en strandet pingvin. Det kommer med både lue og skjerf som skal varme den skjelvende pingvinen. Foto: Nordic Toy Team AS

Barbie-salget har vært dalende de siste årene, men nå merker Ringo-sjefen økt salg. Likevel har ikke årets store snakkis, Barbie-filmen, gitt noen salgsrekord.



– Det selger godt. Men det er ikke noe «Barbie-boom», sier Svendsen.

Hun legger også til at Lego er populært, spesielt blant større barn og voksne.

Interesse etter TikTok-trend

Hos Normal ser de at julens gaveesker, ulike sminkeprodukter og produkter til personlig pleie er i vinden om dagen.



– Leker er også høyt på listen av varer vi ser en vekst på nå, sier landssjef i Normal, Thomas Harsvik.

For de yngste kan elektronikk-kjeden Power slå fast at det vil ligge mange spillkonsoller, spill og hodetelefoner under juletrærne.



– Playstation er selvsagt en storfavoritt, men det selges også mange Nintedo Switch nå før jul, sier kommunikasjonssjef Monica Iren Fasting i Power.

Ifølge henne har et annet produkt seilet opp som en bestselger i år.

– Det er fotoprinteren Fujifilm Instax. Dette produktet har trendet på TikTok i utlandet en god stund, men aldri helt fått fotfeste her. Nå som trenden har nådd Norge har det plutselig eksplodert.

POPULÆR: Airfryer er en gave som kommer til å ligge under mange juletrær, ifølge kjedene. Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

Både Power, Clas Ohlson, Tilbords og Kitch’n melder om fortsatt stor interesse for en spesiell vare.

– Den store julegavevinneren er igjen airfryeren. Vi har solgt enormt mange av dem i forskjellige varianter de siste ukene, så vi kan med sikkerhet slå fast at det kommer til å ligge mange airfryere under juletrærne i år, sier Fasting i Power til TV 2.