Disse studiene gir deg de beste lønningene

Nina (25) jobber i en av Norges best betalte bransjer. Hva hun studerte for å ende opp der, vil kanskje gjøre at du tenker nytt om studievalget ditt.

– Jeg var motivert av karriereutvikling og mulighet, så kom lønnen med det. Det er interesse som skaper motivasjon, men på samme tid vil man ha en lønn man er komfortabel med, forteller Nina Ramsland Worts.

Ramsland Worts jobber som rekrutteringsspesialist i Equinor.

Selv om hun understreker at lønn ikke var avgjørende for hennes valg av yrke, jobber hun i en av bransjene med høyest lønninger i Norge.

Som rekrutteringsspesialist møter hun mange unge studenter som lurer på hva de «skal bli når de blir store». Hun legger ikke skjul på at spørsmål om lønn går igjen.

– Det er et tema blant de unge som skal søke seg inn. Man vet hva slags lønn man kan forvente i de ulike sektorene, og ja, det er ofte tabubelagt og man skal ikke grave i andres lønninger, men det er absolutt noe unge tenker på når man søker arbeid og høyere utdannelse.

Disse yrkene tjener best

På mandag 15. april er det søknadsfrist for høyere utdanning.

Dersom lønn er viktig for ditt valg av yrke, kan det være noen studieretninger som er lurere å velge enn andre.

På SSBs lønnsstatistikk for 2023 troner ledere av olje- og gassutvinning, flygere og toppledere i offentlig administrasjon.

– Det er eksempler på yrker som er høyt oppe, men de er i begrenset grad knyttet til en bestemt utdanning. Bortsett fra flyger som krever en konkret utdanning, sier Knut Håkon Grini, spesialrådgiver i SSB.

Han påpeker at flere av yrkene som ligger høyt på lista blir løftet av godt voksne ansatte som har klatret på karrierestigen.

– Det er et stort spekter i lønnsfordelingen innad i mange yrker. Alle kan ikke ha en forventning om å komme øverst og bli leder.

Likevel er det noen bransjer som tjener jevnt over best. Også for deg som kommer rett fra studiet.

– Olje- og gassutvinning og finans og forsikringsvirksomhet er næringer med høyere lønn enn andre. Man finner også høyere lønninger i akademiske yrker, som å jobbe på universitet og høyskoler sammenlignet med å gå en karriere i videregående eller grunnskolen.

Er du opptatt av lønn, kan det også være noen studieretninger du bør unngå.

– Innenfor bransjer som er direkte tjenesteyting til personer, som overnatting, servering, frisører og skjønnhetspleie, hvor du er mer avhengig av kjøpekraft og kjøpsvilje hos vanlige folk, er ikke lønnsnivåene spesielt høye.

Veien inn i oljebransjen

Før Nina Ramsland Worts fikk seg en jobb i olje- og gassbransjen, tok hun en bachelor i naturvitenskapelig psykologi og en master i Human Resource Management (HR-ledelse) i Storbritannia.

– Når man tenker energiindustrien er det kanskje ikke psykologi eller de mer samfunnsfaglige fagene som man tenker er relevant, men de er jo absolutt det. Vi trenger alle typer faglige bakgrunner. At vi får et mangfold av kompetanse og kunnskap er viktig for industrien som en helhet.

Ramsland Worts studiebakgrunn er et eksempel på flere veier inn i bransjen.

– I Equinor har vi mange ulike bakgrunner, både teknisk og ikke-teknisk høyere utdanning, samt yrkesfag. Der jeg sitter i enheten for mennesker og organisasjon har vi for eksempel folk som har studert alt fra markedsføring, kommunikasjon, psykologi, ingeniør, informasjonsteknikk (IT), geofysikk til finans.

Selv om hun jobber i en godt betalt bransje, er det tross alt lederne som får de høyeste lønningene.

– Er målet ditt å bli leder?

– Jeg har ambisjoner for å utvikle karrieren min i Equinor som tilbyr både lederutvikling og mer profesjonelle utviklingsmuligheter. Jeg blir motivert og engasjert av å sette meg selv store mål og ta på ulike utfordringer, og kunne også godt tenkt meg å ta på meg lederansvar i fremtiden.

– Lettere å jobbe seg opp

– Man kan se på SSBs statistikk over hvilke yrker som har høyest lønn, men jeg tror også det er viktig at hvis du har interesse for et fag så er det lettere å jobbe seg opp i feltet, sier Marit Overrein, karriereveileder i Karriereveiledning.no.

Overrein tror at det er vel så viktig å være motivert for det man jobber med.

– Mange unge ønsker kanskje en snarvei til å tjene veldig godt. Selvfølgelig finnes det de som har vært heldig, eller som har gjort noen valg tidligere som viste seg å være smarte og dermed har en god lønn tidlig i karrieren. For de fleste handler det likevel om å jobbe seg opp og komme dit etter hvert.

At lønna i seg selv ikke bør være hovedmotivasjonen til å velge yrke, kan Nina Ramsland Worts stille seg bak.

– Det er interessen og kompetansen jeg har som driver prestasjonene og ambisjonene mine videre, sier hun.

Til de unge som nå skal velge hva de skal studere, har hun et tydelig råd:

– Følg interessen din, hva som motiverer deg og driver ditt engasjement. Ha litt selvinnsikt på hva du er interessert i og hva du ønsker å drive på med i hverdagen. Tenk strategisk på hvordan du bør gå frem for å oppnå dine egne ambisjoner. Man skal bruke så mye tid på studiet og arbeidslivet og da må man gjøre noe som skaper interesse og motivasjon.