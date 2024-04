Disse studiene garanterer deg jobb i fremtiden

STUDERE: Det er ikke alltid lett å vite hva man vil studere. Har du lyst til å studere til høsten, må du likevel snart ta et valg. Illustrasjonbilde. Foto: Berit Roald / NTB

På mandag er det frist for å søke høyere utdanning. Ekspertene er ikke i tvil om hva du bør studere om du vil sikre deg en jobb etter studiet.

Søknadsfrist for høyere utdanning:

Vurderer du å studere til høsten, bør du kjappe deg med å ta en avgjørelse.

Etter mandag 15. april klokken 23.59 har du nemlig ikke lenger muligheten til å søke eller legge til studieønsker i Samordna opptak.

Men hvordan skal du klare å bestemme deg for hva du skal studere?

– Det aller viktigste er at man fullfører en utdanning. Og velger seg et yrke som man tror man vil trives med, sier Sveinung Skule, direktør ved Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse.

HØYERE UTDANNING: Sveinung Skule er direktør ved Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse. Han råder til å velge et studie basert på hva man interesserer seg for. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Samtidig er det mange yrker det går an å trives med, sier han.

– Så det er lurt å tenke på hvilke utdanninger som fører i retning av hva som gir jobb.

– Lettere å finne jobb

Selv om det er behov for mange ulike yrker i samfunnet, er det noen som ender opp som arbeidsledige eller må jobbe med noe helt annet når man er ferdige å studere.

Har du lyst til å velge trygt og sikre deg gode jobbmuligheter både rett etter studiet og i den store fremtiden, er det derfor noen studieretninger som er lurere å velge enn andre.

– Det er sånn at de som velger en profesjonsutdanning, som lege, sykepleier, ingeniør, siviløkonom, lærer eller jurist, de har enda lettere for å finne en jobb som passer med utdanningen sin enn de som tar en disiplinutdanning som ikke retter seg etter et yrke, som sosialantropolog eller litteraturviter. Da må du oftere lete litt lenger etter jobb som passer til utdanningen, sier Skule.

Med andre ord kan det være lurt å velge en utdanning som gir deg et konkret yrke når du er ferdig å studere, hvis du er opptatt av at det er lett å finne jobb.

STUDIESTART: Skal du studere til høsten, er det få måneder til studiestart. Her fra en fadderuke i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Skule tror også at det kan være lurt å studere noe som gir deg et yrke som kan brukes til mye.

– Siviløkonomer og jurister er eksempler på yrker som har et bredt nedslagsfelt og trengs i mange arbeidsmarkeder.

HK-direktøren understreker likevel at det viktigste valget du tar, er valget om å studere.

– De som har fullført en høyere utdanning har generelt gode utsikter til å få seg en jobb.

Størst behov i fremtiden

Ser man på hva slags kompetanse samfunnet kommer til å trenge mest av i årene fremover, vil man også kunne få et svar på hvilket yrke man bør velge.

Dersom man ønsker å være mer sikker på å få seg en jobb, så klart.

Ifølge Sveinung Skule er det noen bransjer og fagområder der det med stor sannsynlighet vil være lett å få seg jobb:

1. Helse og omsorg

– Befolkningen blir stadig eldre og da blir det stadig mer behov for helse og omsorgsyrker. Det er et veldig trygt valg, sier Skule.

Eksempler på helse- og omsorgsyrker er sykepleier, lege og helsefagarbeider.

OMSORG: Med en stadig eldre befolkning, skriker helse- og omsorgssektoren etter flere som vil jobbe som blant annet sykepleiere. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

2. Teknologi og data

– Vi står midt oppi en grønn omstilling og en stor digital omstilling. Det betyr at det blir et stort behov for kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), enten man har innslag av IKT i utdanningen eller studerer informasjonsteknologi (IT), sier Skule.

Han tror også at den store utviklingen av kunstig intelligens (KI) vil gjøre mange typer kompetanse om data svært attraktivt fremover.

– Vi står overfor en spennende tid når en ny bølge med KI slår innover arbeidslivet. Det å kunne noe om informatikk eller data vil være gunstig.

TEKNOLOGI: Behovet for kompetanse innen IT er allerede stort, men vil bare fortsette å vokse de neste årene, ifølge HK-direktøren. Foto: Jan Haas / NTB

En annen grunn til at det kan være lurt å velge å studere i retning teknologi og data, er den økende trusselen mot cybersikkerheten, mener han.

– Det er et veldig stort behov for noen som kan noe om cybersikkerhet. Slik verdenssituasjonen ser ut nå, må vi kunne beskytte oss mot IKT-angrep. Der er det en stor knapphet i dag og den knappheten kommer trolig til å øke.

Eksempler på teknologiyrker er sivilingeniør, ingeniør og IT-konsulent.



Dersom du ikke vil velge et rent teknologistudie, råder Skule likevel til å velge et studie eller velge emner som gir deg noe kompetanse om bærekraft eller teknologi, selv om du velger et helt annet fagområde som hovedretning.

3. Jurister

Frammarsjen av kunstig intelligens, vil også øke behovet for jurister, tror Skule.

– Det er mange juridiske problemstillinger i KI-utviklingen. Jurister er blant de som har hatt lettest for å få jobb de siste årene, og det vil nok fortsette. Samtidig er det også en del av det juridiske arbeidet som kan effektiviseres med bruk av KI.

Tydelig etterspørsel

På Finn.no bekreftes Skules forventinger til arbeidsmarkedet.

Blant stillingsutlysningene er det særlig to bransjer som trenger flest folk akkurat nå.

– Innenfor helsefag, som sykepleier, lege og hjelpepleier, er det allerede underskudd på kvalifisert arbeidskraft. Vi ser en jevn økning av utlyste stillinger, og vi tror det er en trend som kommer til å fortsette, sier Christopher Ringvold, produktdirektør i Finn jobb.

JOBBEKSPERT: Christopher Ringvold er produktdirektør i Finn jobb. Han ser tydelig behov for flere folk i særlig to bransjer. Foto: God morgen Norge

Den andre bransjen er som forventet: teknologi.

– Alle bransjer digitaliseres helt klart. Og det siste året har vi sett en bølge med kunstig intelligens som er en katalysator for denne trenden. Det er høy etterspørsel fra arbeidsgiversiden og få søkere per stilling.

Ringvold er trygg på at antall ledige teknologi-stillinger også vil øke i årene som kommer.

Én ting du ikke må glemme

Når det er sagt, så er det ikke nødvendigvis slik at det alltid er lurest å velge studie bare ut ifra hvor det vil være størst behov i fremtiden.

Det mener i alle fall Marit Overrein, karriereveileder i Karriereveiledning.no.

– Selvfølgelig er det lurt å sjekke hvilket arbeidsmarked man skal ut i, men interessen og motivasjonen for fagfeltet bør spille en ganske stor rolle, sier Overrein.

Hun tror det vil gi gode resultater å velge noe man først og fremst har lyst til å studere.

– Hvis du velger noe kun fordi noen sa at det var smart, og så finner ut at du ikke trives med det, er det vanskelig å holde motivasjonen oppe. Dessuten vil jeg påstå at motivasjon og interesse gir bedre resultater, og lettere å selge seg inn når man skal konkurrere om jobber.

KARRIERE: Når så mange unge står foran et av livets viktigste valg, er det klart at karriereveileder Marit Overrein har mye å gjøre om dagen. Foto: Magdalena Fosshaug

Uansett hva du ønsker å studere, er Overrein tydelig på én ting du absolutt ikke må glemme:

– Det aller viktigste er å registrere søknaden på Samordna opptak. Du kan legge inn inntil ti studier, og du kan omprioritere fram til 1. juli. Om du sørger for å registrere en søknad, så kan du bruke litt mer tid til å velge hva du har på topp. Dette gjelder studier på universitet og høgskole.

Også HK-direktøren har en klar beskjed til alle som nå skal velge studie:

– Veldig mange er bekymret for det valget de nå står overfor. Det viktigste rådet er å senke skuldrene. Du kan velge om igjen hvis du finner ut at du begynner på noe du ikke trives med og du kan utdanne deg hele livet. Så dette er ikke et skjebnevalg, det er mulig å gjøre valget om igjen, sier Skule.