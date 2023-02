Disse stedene kan få nesten dobling i strømprisene

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Dette er prisene for tirsdag og prognoser for strømprisene de kommende dagene.

STRØMPRISVARSEL: Væranker Isabella Martinsen presenterer strømprisene for tirsdag og prognosene for dagene som kommer. Foto: NTB/ Håkon Mosvold Larsen

Hver tirsdag presenterer StormGeo et strømprisvarsel for de kommende dagene.

Det er analytikere ved StormGeo som har laget pronosene.

– Du kan godt sammenligne det med et værvarsel, for det er analytikerne våre som regner seg fram til det her. Det er basert på flere faktorer, og deriblant været – som spiller en viktig rolle her, forteller væranker Isabella Martinsen til God morgen Norge.

Få med deg oversikten over hver enkelt dag lenger ned i saken. Det er gjennomsnittpriser for hele døgnet og det er uten moms.

Tirsdag

Prisene for tirsdag, dagen i dag, er allerede satt av strømbørsen Nord Pool.

– Det er hakket dyrere denne dagen her, for fra i går til i dag så har rett og slett vindkraftproduksjonen i Tyskland halvert seg.

Det er også laber vindproduksjon i Sverige, forteller Martinsen, og det påvirker også prisene i nord.

TIRSDAGENS PRISER: Dette er prisene for tirsdagen, gjennomsnittspriser og uten moms. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

– Og det høytrykket som preger det meste av landet i dag, det kommer altså ikke helt gratis. Vi må betale noen øre ekstra for det gode været.

– Men relativt lave priser i forhold til skrekkprisene vi hadde for noen uker siden?

– Ja, fra desember til januar så halverte vel prisene seg. Og vi er nok litt under januar-prisene per nå også. Det startet veldig bra denne uka her, men det blir litt endringer framover.

Prognoser for Øst-Norge og Sør-Norge

Når det gjelder dagene ser prisprognosene slik ut:

– For Øst-Norge sin del så vil vi starte under påvirkning av høytrykket på onsdag, sånn at det stiger litt igjen. Men når vi kommer til torsdag blir det sannsynligvis enda litt lavere priser enn vi ser på onsdag.

ØST-NORGE: Dette er prognoser for Øst-Norge for de kommende dagene. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

Og disse prisene vil også gjelde for den sørligste delen av landet. Altså både for strømprisområde NO1 og NO2.

SØR-NORGE: Dette er prognoser for Sør-Norge for de kommende dagene. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

– Det blir generelt litt lavere temperaturer når vi kommer til fredagen, så det gir nok også en stigning. Det blir tørt og kaldt vær på kontinentet, det fører også til en viss prisøkning.

– Fra mandag, i går, og til neste mandag så er det nesten en dobling i prisene her. Så billigst i dag, tirsdag, og så blir det dyrest da over helga.

Prognoser for Vest-Norge

Det er ikke de store forskjellene når det kommer til prisene for Vest-Norge.

– Men det er litt lavere priser her nå i starten av uka. Og så jevner det seg mer ut utover i uka, og ligger da likt som Sør- og Øst- Norge.

VEST-NORGE: Dette er prognosene for Vest-Norge de kommende dagene. Foto: StormGeo / God morgen Norge

Prognoser for Midt-Norge

Det er en annen situasjon i Midt-Norge.

– Her kommer prisene til å falle ganske jevnt utover i uka. Et lite unntak er fredagen, da er det en liten prisstigning. Da blir det også en del kjøligere.

MIDT-NORGE: Dette er prognoser for Midt-Norge de kommende dagene. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

– Men fra i dag, tirsdag, og til mandag så blir det vel nesten en halvering flere steder. Dyrest i dag, tirsdag, altså og så blir det billigst når vi kommer til lørdagen.

Prognoser for Nord-Norge

– Her peker også pilen stort sett i riktig retning fram til søndag. Det blir lavere priser de kommende dagene, og fortsatt da godt under 50 øre.