Disse spørsmålene ville statsadvokaten ha svar på

TAUS: Zaniar Matapour (44) står fast på at han ikke ønsker å svare på et eneste spørsmål i terrorsaken mot ham. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg vil ikke forklare meg eller svare på spørsmål, sa Matapour til dommeren da retten ble satt etter lunsj onsdag.

– Det vil være noen spørsmål til deg likevel. Kan du ta plass i vitneboksen? sa tingrettsdommer Eirik Aass.

– Jeg ønsker å sitte her, sa Matapour.

At den terrortiltalte 44-åringen ikke ønsker å forklare seg om skytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022, har vært varslet lenge.

Som tiltalt er det i hans fulle rett å ikke forklare seg.

Likevel ble han tvunget til å høre gjennom en lang rekke med spørsmål, som statsadvokat Sturla Henriksbø gjerne skulle hatt svar på.

– Hvordan var livet ditt?

Sturla Henriksbø begynte utspørringen på samme måte som han har gjort med de 24 fornærmede som til nå har sittet i vitneboksen i terrorsaken.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø hadde en rekkes spørsmål til terrortiltalte Zaniar Matapour (44). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg har spurt vitnene om hvordan livene deres var før 25. Juni 2022. Jeg har lyst til å gi deg muligheten til det samme. Hvordan var ditt liv før 25. juni, Zaniar Matapour?

Siden rettssaken begynte i forrige uke, har Matapour sittet tilsynelatende uberørt og hørt på de fornærmedes forklaringer. Etter det første spørsmålet fra statsadvokaten beveger han mer på seg enn han har pleid å gjøre i retten.

Det er stille i noen sekunder, før Matapour igjen tar til seg mikrofonen foran ham.

FORRIGE UKE: Matapour tillot pressen å ta bilder av ham på rettens første dag. Her sammen med forsvarer Marius Dietrichson. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg har tydelig sagt at jeg kommer ikke til å svare på noen spørsmål, sier han omtrent 20 sekunder etter at spørsmålet ble stilt.

– Det er du i din fulle rett til. Jeg kommer til å fortsette å stille deg noen spørsmål likevel, svarer Henriksbø.

– Hvordan er du som far?

TV 2 har notert ned alle spørsmålene fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som ble stilt i samme rekkefølge som de er skrevet ned i denne artikkelen.

Etter hvert spørsmål fikk Matapour omtrent fem sekunder til å svare på spørsmålene. Gjennom hele seansen er han helt taus.

– Du har jo barn. Hvordan er du som far? spør Henriksbø.

– Hvordan vurderer du din helse sånn som den var før hendelsen?

– Hva var det som skjedde natt til 25. Juni?

– Du nevnte innledningsvis at denne saken ikke burde gå, fordi det er Ramadan. Mener du at man diskriminerer deg som muslim fordi man lar saken gå under ramadan?

På rettens første dag, før aktor hadde lest opp tiltalebeslutningen, tok Matapour ordet og kritiserte at rettssaken ble holdt under den muslimske høytiden Ramadan, samtidig som det er rettsfri under kristne høytider.

Etter at Statsadvokaten har stilt dette spørsmålet, lener Matapour seg tilbake i stolen, uten å gi antydninger til at han har tenkt til å svare.

– Hva betyr IS for deg?

Spørsmålsrunden fortsetter likevel.

– Hvordan har staten behandlet deg, Zaniar Matapour?

– Jeg har lagt merke til at du ikke har reist seg for dommerne, som er vanlig skikk. Anerkjenner du denne domstolen som rettmessig overfor deg?

– Hvordan vil du at verden skal forstå deg og handlingene dine?

TÅLMODIG: Statsadvokat Sturla Henriksbø tok seg god tid til å stille spørsmål til Matapour. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi sitter her i dag. Halvannet år etter hendelsen du er tiltalt for. Mener du at skuddene utenfor London og Per på hjørnet var en riktig handling?

– Er troen din viktig for deg, Zaniar Matapour?

– Et vitne fortalte i går at han hørte deg si allahu akbar under skytingen. Sa du det?

– I innledningsforedraget så spilte vi av en troskapsed til IS, som skal være lest inn av deg. Hva betyr IS for deg?

– Hva mener du om homofile og andre skeive?

– Har opplevd veldig mye urett

Etter spørsmålsrunden spiller aktoratet av en 15 minutter lang video, som er tatt på et avhørsrom på politihuset i Oslo, på formiddagen den 25. juni, kun noen timer etter angrepet.

I videoen sitter Matapour sammen med en etterforsker fra politiet og sin daværende advokat, John Christian Elden.

PÅGREPET: Zaniar Matapour (44) ble overmannet av sivile før politiet pågrep ham. Foto: TV 2-tipser

Hele seansen som er fanget på video, handler om Matapour ikke ønsker å forklare seg i det hele tatt, nettopp fordi politiet gjør videopptak av det som blir sagt.

– Jeg har opplevd veldig mye urett fra dem, sier Matapour i videoen.

Advokat John Christian Elden prøver så å forsikre ham om at det er en fordel for ham at avhøret filmes.

– Jeg har hatt møter med dem. Ikke offisielt. Jeg har hatt møter med dem privat, sier Matapour til advokaten sin.

– Du tenker på møter med PST? spør John Christian Elden.

– Ja, politiet. De har en type holdning som gjør at de føler de ikke må svare for noe. De kan gjøre akkurat hva de vil. Det er den typen holdning dere har.

– Så det er derfor du ikke ønsker at dette skal tas opp?

– Dere tar opp hele tiden uansett, svarer 44-åringen.

Matapour har helt siden dette nektet å gå i avhør med politiet.

Sterkt kritisk til barnevernet

Etter spørsmålsrunden til statsadvokat Sturla Henriksbø, tok kollega Aud Kinsarvik Gravås over.

Temaet for hennes utspørring er Matapours psykiske helse, og om han er tilregnelig og kan straffes, eller ikke.

Matapour er undersøkt av tre ulike sakkyndige. To av dem mener han er tilregnelig, mens en av dem mener han er psykisk syk og ikke kan straffes.

FLERE SPØRSMÅL: Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås har flere spørsmål om ting Matapour tidligere har sagt til helsevesenet. Foto: Heiko Junge / NTB

De tre rettsoppnevnte sakkyndige er til stede i Oslo tingrett hver eneste dag, og er opptatt av å observere hvordan Matapour reagerer på det som kommer frem underveis.

Fordi han ikke ønsker å svare på spørsmålene til statsadvokat Gravås heller, leser hun opp ulike rapporter fra Matapours helsejournaler.

Et gjennomgående tema i dokumentene hun leser fra, er at Matapour tilsynelatende har et svært anstrengt forhold til barnevernet, politiet og staten for øvrig.