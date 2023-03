Disse soldatene er Norges «spioner» langs egen kyst

For få år siden ble kystjegerne truet med nedleggelse. Den nye sikkerhetssituasjonen gjør at de nå er høyst relevante, men de mangler teknologi og utstyr.

"RUSSISK" FARTØY: Kystjegerkommandoens (KJK) bordingskapasitet er blitt svært relevant etter den endrede sikkerhetssituasjonen. Her øver de på å ta kontroll på et russisk fartøy. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

En smal taustige kastes over ripa.

I høy fart legger gummibåten seg inntil fartøyet, før en og en soldat starter den flere meter lange ferden opp langs rekka.

Her bør man verken ha vann- eller høydeskrekk.

KYSTJEGERE: Kystjegerkommandoen har i to tiår vært Forsvarets spesialister på å operere langs norskekysten. I tillegg har de hatt flere utenlandsoppdrag. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Uten en lyd tar kystjegerne seg om bord på et tenkt russisk fartøy som ikke har svart på kystvaktens oppkallinger.

Foreslått nedlagt

At Norge har en kampenhet som Kystjegerkommandoen er ingen selvfølge. I 2015 foreslo nemlig regjeringen å legge dem ned.

Men mange var bekymret for å miste miljøet og kompetansen i avdelingen, som beveger seg langs norskekysten på en måte ingen andre operatører kan.

ØYNE OG ØRER: Kystjegerne er sett på som Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten - både på land og til sjøs. Her øver de i fjorden utenfor Senja i Troms. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer ØYNE OG ØRER: Kystjegerne er sett på som Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten - både på land og til sjøs. Her øver de i fjorden utenfor Senja i Troms. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer ØYNE OG ØRER: Kystjegerne er sett på som Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten - både på land og til sjøs. Her øver de i fjorden utenfor Senja i Troms. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer

Da de likevel fikk en ny sjanse, var det nødvendig med en modernisering. Nå, sett den nye sikkerhetssituasjonen i Norge og Europa, er kystjegerne igjen sett på av marinen som høyst relevante.

Ny teknologi

– Det var et behov for å se på hvordan vi i større grad skulle kjempe i den moderne nye krigen, sier sjef for Kystjegerkommandoen (KJK), Sten Richard Larsen.

For selv om kystjegerne fremdeles får en grundig soldatopplæring, satser avdelingen nå tungt på sensor- og droneteknologi.

NY SITUASJON: – Vi jobber nå veldig mye på bakgrunn av den nye endrede sikkerhetssituasjonen, sier sjefen for Kystjegerkommandoen (KJK), Sten Richard Larsen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Med sin «usynlighet» på sjøen, med små stridsbåter som er vanskelige å spotte på radar, kan kystjegerne innhente informasjon og mål uten å bli oppdaget av fienden.

– Krigen i Ukraina har blant annet vist oss hvor viktig langtrekkende presisjonsvåpen er, sier Larsen.

– For å utnytte så moderne våpen, med rekkevidde på flere hundre kilometer, trenger man gode målangivelser. Dette kan vi i høyeste grad bistå med, både til Norge og allierte.

«Ganske god oversikt»

Krigen har også ført til at det er blitt viktigere for Norge å vite hva som beveger seg langs kysten vår.

– Kystjegerkommandoen jobber systematisk med informasjonshenting for å bygge situasjonsforståelse, både langs kysten og på havet, i kai- og havneanlegg og ikke minst i visitasjon av utenlandske fartøy, sier Larsen.

KJK: En av styrkene til Kystjegerkommandoen (KJK) er kapasiteten de har på å visitere fartøy. Dette har blitt mer relevant gitt den nye sikkerhetssituasjonen, forteller kommandørkapteinen. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer SJØ OG LAND: KJK ble opprettet i 2001, og har bakgrunn fra Afghanistan. Avdelingen er utrustet for å operere selvstendig, med sjø- og landmobilitet. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer FORSØKT NEDLAGT: I 2015 var avdelingen foreslått nedlagt. Da de overlevde Forsvarets kuttrunder, måtte de ta grep. I dag er tettere knyttet opp mot maritime operasjoner. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer "SPIONER" LANGS KYSTEN: Kystjegerne skal innhente informasjon langs hele kysten og er Sjøforsvarets øyne og ører. Om det så er et fartøy eller en kai, skal KJK kunne innhetene måldata uten å bli oppdaget. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer FORAN OG BAK: Avdelingen har kort reaksjonstid og skal kunne oppdage, rapportere og analysere kapasiteter og intensjoner både foran og bak fiendens linjer. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer

– Spesielt var det et behov for å legge et ekstra trykk på dette med fartøysvisitasjoner, sier kommandørkapteinen.

– Hvordan vil du beskrive aktiviteten langs kysten nå?

– Vi begynner å få ganske god oversikt og kontroll på hva som skjer.

– Var det en periode hvor vi ikke hadde så godt oversikt som vi burde hatt?

– Jeg vil heller si at behovet for å ha en mer nøyaktig oversikt er blitt større nå, enn det var for noen år siden, sier Larsen.

Et halvhjertet forsvar

I løpet av våren skal forsvarssjef Eirik Kristoffersen overlevere sitt fagmilitære råd til regjeringen. Rådet er Forsvarets egne innspill til den nye langtidsplanen, politikerens fireårsplan for norsk forsvar.

Her skal det også presenteres - en flere ganger utsatt - helhetlig plan for Sjøforsvaret, og en ny fartøysstruktur.

MANGLER PLAN: Allerede i 2020 utsatte politikerne fartøysstrukturen til Sjøforsvaret. Solberg-regjeringen lovet å komme tilbake til den i 2022, og tidligere forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, lovet det samme. Det skjedde ikke. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil vente på forsvarssjefens råd. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Mange har vært mer opptatt av at vi har et forsvar som synes i fred, enn som virker i krig.

Det sier Espen Skjelland, forskningsdirektør for FFI. Tirsdag presenterte han Forsvarsanalysen og konklusjonen var dyster.

Frem mot 2030 er det norske forsvaret underfinansiert med minst 30 milliarder kroner, og forskerne slår fast at Forsvaret - i strid - ikke er i stand til å løse en rekke oppgaver.

"USYNLIGE": Stridsbåtene til KJK er små og hurtige og vanskelig å spotte på radar. Operasjonene deres gjennomføres åpent eller skjult i hele konfliktspennet, i og utenfor Norge. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Ett av de overordnende rådene fra Forsvarsanalysen var at Forsvaret bør rette større oppmerksomhet mot evnen til å møte sammensatte trusler, nettopp gjennom overvåking og ny teknologi.

– Norge har i flere år hatt et halvhjertet forsvar. Man kan ikke drive et forsvar uten forsyninger eller intern kommunikasjon. Det kommer ikke til å virke, sier Skjelland.

– Dette har vi pekt på i mange år, i flere graderte rapporter.

Mangler teknologi

Etter sabotasjen av gassrørledningene i Østersjøen, var det mange som kritiserte beredskapen på norsk sokkel.

Da Forsvaret hevet beredskapsnivået - til et nivå vi aldri har sett i fredstid - merket også Kystjegerkommandoen (KJK) et større press for å bidra til et bedre situasjonsbilde.

DRONEPILOTER: En av omstillingene KJK har gjort, er å bli eksperter i dronekrigføring. Men sjefen for kystjegerne etterlyser større droner og mer moderne teknologi. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer DRONEPILOTER: Pumadronene til KJK kan fyres opp fra hvor som helst, også fra stridsbåten. I dag har avdelingen stridsbåt 90, men på sikt må også båtene bli større - for å huse større droner. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer PUMA: Med nesten tre meters vingespenn settes RQ-20A Puma-dronen ut fra stridsbåten i fart. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer PUMA: Dronen kan gi presis målinformasjon på flere hundre kilometers avstand. Fremtidens droner skal fly enda lengre ut i havet. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer DRONEPILOTER: Ifølge KJK-sjef, Sten Richard Larsen, skal avdelingen bli ledende innenfor etterretning, overvåking. mållokalisering og informasjonsinnhenting. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer MOBILITET: Siden dronen skal kunne ta av og lande hvor som helst - også på havet - må dronen tåle å krasjlande i sjøen. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer MOBILITET: Siden dronen skal kunne ta av og lande hvor som helst - også på havet - må dronen tåle å krasjlande i sjøen. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2 Les mer

Og helt i tråd med rådene fra Forsvarsanalysen, står KJK klare til å ta i bruk ny teknologi. Men sjefen for kystjegerne er ærlig på at ressursene ikke strekker til:

– Vi har ikke all verdens av ny teknologi og droner nå, sier Larsen.

– I nær fremtid vil vi gå til innkjøp av større droner, som gjør at vi kan dra enda lengre ut på havet. Men den offentlige anskaffelsesmodellen tar tid, sier Larsen.

Ønsker flere fartøy

Sjef for Marinen, Trond Gimmingsrud, sier Kystjegerkommandoen er en viktig brikke for marinens situasjonsforståelse langs kysten.

– Vi har en lang og utsatt kyst. Det å ha kontroll på hva som rører seg her er veldig viktig for oss, sier han.

Gimmingsrud har også klare forventninger til at den nye fartøysstrukturen må levere til en større flåte.

MER VOLUM: Trond Gimmingsrud er sjef for Marinen og har klare forventinger til at langtidsplanen leverer en overflatestruktur på flere fartøy. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Vi må ha en større kapasitet og trenger derfor en løsning hvor vi går litt opp i volum og litt opp i antall fartøy, sier han.

– Men vi må også finne løsninger som er enklere og billigere enn det vi har hatt. Man får for eksempel ganske mange stridsbåter for prisen av en fregatt.

Nytter ikke med ubåt

«Lay down! LAY DOWN!»

Om bord i det tenkte russiske fartøy legges en «russisk» maskinist i dørken, før resten av kystjegerne klarerer lugarene på styrbord side.

ØVELSE: I en fjord utenfor Senja i Troms har kystjegerne bordet et tenkt russisk fartøy og tatt kontroll over mannskapet, som nektet å følge Kystvaktens instrukser. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

I byssa sitter en gjeng norske vernepliktige, med hendene på ryggen og med hver sin utdelte rolle som opprørsk russer.

– Bordingskapasiteten vår gjør oss ekstra relevante nå. Det blir ikke mindre viktig å kunne gå om bord i fartøy, kartlegge fienden og tilrettelegge for vellykkede operasjoner og informasjonsinnhenting, sier Larsen.

– Vi trenger forskjellige type styrker i Forsvaret. Det nytter ikke å bare satse på ubåter eller fregatter. Vi trenger også kommandostyrker som KJK.