Disse skandalene har politikerne overlevd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er i hardt vært etter å ha blitt tatt i å stjele et par solbriller på Gardermoen. Mandag kveld publiserte VG overvåkingsvideoen av hendelsen. Stormen har på ingen måte stilnet etter videoen ble publisert.

– Dette er et veldig godt eksempel på hvordan man ikke skal håndtere en skandale. Jeg tror denne saken kunne vært over ganske raskt hvis alle detaljene kom fram på pressekonferansen på fredag.



BRILLE-GATE: Moxnes sin håndtering av situasjonen etter tyveriet er det som er problemet i Gardemoen tyveriet sier statsviter og forfatter Kim Arne Hammerstad. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det sier statsviter Kim Arne Hammerstad. Han har skrevet boken «Politiske skandaler – Sex, korrupsjon og maktkamp», og er ekspert på norske politiske skandaler.

– Det at det hele tiden har kommet nye detaljer har gjort det større for Moxnes og for Rødt, sier Hammerstad til TV 2.



Tillitsbrudd

Hammerstad sier at selve tyveriet ikke nødvendigvis har gjort at Moxnes har mistet støtten fra velgerne. Det er nettopp håndteringen i bakkant.

Moxnes har måttet endre forklaring flere ganger etter at nye detaljer i saken har dukket fram.

– Jeg tror det er et mye større tillitsbrudd at han gir uriktig informasjon til sentrale medlemmer av partiet og resten av ledelsen. Han blir tvunget til å komme med nye detaljer fordi mediene er flinke til å få frem hva som har skjedd. Han burde visst at denne videoen ville havne i hendene på noen i mediene, og det er vanskelig å si imot levende bilder, sier Hammerstad til TV 2.

TATT: Overvåkningsbilder viser Bjørnar Moxnes da han tok solbrillene på Gardermoen. Foto: Politiet Les mer TATT: Overvåkningsbilder viser Bjørnar Moxnes da han tok solbrillene på Gardermoen. Foto: Politiet Les mer TATT: Overvåkningsbilder viser Bjørnar Moxnes da han tok solbrillene på Gardermoen. Foto: Politiet Les mer TATT: Overvåkningsbilder viser Bjørnar Moxnes da han tok solbrillene på Gardermoen. Foto: Politiet Les mer

Likevel tror ikke statsviteren at saken vil få noen store konsekvenser for Moxnes og hans verv som partileder. Men at saken kan skygge for politikken i valgkampen er det en større fare for.

– Moxnes må selv avgjøre om han er komfortabel nok i rollen til å fortsette etter dette, men han blir ikke kastet ut som det er ut nå. Han har gjort det vanskelig for partiet på vei inn i valgkampen, sier Hammerstad.

– Han er et av Rødts sterkeste kort, han er populær, flink i debatter og flink til å snakke med folk på stands. Partiet er svekket på vei inn i en lokalkamp hvor de kunne gjort det bra.



Politikere har stått i stormer før, og reist seg igjen. TV 2 og Hammerstad ser tilbake på noen av de største politiske skandalene, som politikerne har kommet helskinnet ut fra.

Erna Solbergs sushifest

Et snaut år inn i koronapandemien brøt daværende statsminister Erna Solberg (H) smittevernreglene.

Solberg samlet hele familien på Geilo for å feire hennes 60-årsdag. Flere i Solbergs familie leide leiligheter i samme kompleks, og 25. februar samlet de seg 13 stykker sammen til middag på en restaurant.

På det aktuelle tidspunktet tilsa de nasjonale reglene at man ikke kunne samles mer enn ti personer i et privat arrangement på restaurant.

Senere samlet familiene seg også 14 stykker i én av leilighetene.

Solbergs ektemann, Sindre Finnes, sto som arrangør, og det var han som fikk boten.

KORONABRUDD: Solberg fikk krass kritikk for å ikke ha overholdt sin egen regjerings koronaregler. Foto: Privat

– Det ble en veldig høy bot, fordi hun var statsminister og hun måtte gå fram som et godt eksempel, sier Hammerstad.



Solberg fikk krass kritikk for å ikke ha overholdt sin egen regjerings koronaregler. Det endte med at hun sendte en e-post til Høyre-medlemmer og beklaget feilen.

Det fikk ikke noen større konsekvenser for Solberg, og hun ble sittende som statsminister fram til valget høsten 2021.

Og nettopp at det var valgår kan ha hjulpet Solberg, mener Hammerstad.

– Dette var et halvt år før valget, og ingen i opposisjonen var nok interessert i å kaste statsministeren, og dermed regjeringen rett før valget.



I tillegg hadde Aps Bjørnar Skjæran i samme periode vært i avhør på grunn av et nachspiel på et hotellrom i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

– Mange, både i politikken og vanlige folk, hadde nok litt svin på skogen, og på et eller annet tidspunkt brutt reglene. Dette var jo et år inn i pandemien.



Sylvi Listhaugs kontroversielle Facebook-innlegg

I 2018 stemte Arbeiderpartiet, sammen med fem andre partier på Stortinget, mot et forslag fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skal få mandat til å frata mistenkte fremmedkrigere domstolsbehandling.

Da tok daværende justisminister Sylvi Listhaug til tastaturet og postet et bilde av terrorister, og skrev at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

SLETTET: Sylvi Listhaug måtte slette innlegget på Facebook på grunn av rettighetsbrudd for bruken av bildet. Men ikke fordi hun angret på innlegget. Foto: Skjermdump Facebook

Kritikken haglet fra Arbeiderpartiet. Støre mente Listhaug nøret opp under hatet som tok mange liv 22. juli, da en terrorist drepte 69 ungdommer på AUFs sommerleir på Utøya.

Dermed måtte Listhaug igjen ta til tastaturet og moderere seg.

«Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på» skrev hun da.

Det hele endte med at Listhaug gikk av som justisminister, i frykt for at Frp kunne miste regjeringsmakt. Det annonserte hun også på Facebook.

BEKLAGET: Sylvi Listhaugbeklaget Facebook-innlegget på Stortinget. Foto: Gorm kallestad / NTB

«Den siste uken har vært helt surrealistisk. Et Facebook-innlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da mener jeg det er mitt ansvar å opptre voksent», skrev hun.

I ettertid har Sylvi Listhaug blitt partileder i Frp.

– Blant både velgerne og medlemsmassen så var dette en «ikke-sak». Hun omtalte det hele som en heksejakt, og kalte norsk politikk for en barnehage. Det bidro til at det var lettere for henne å gjøre comeback som statsråd og som leder. I grunnfjellet i partiet var ikke dette noe sak, sier Hammerstad til TV 2.

– Man blir ikke sett på som en hykler i Frp hvis man gjør noe sånt. Og det er det verste man kan bli sett som i Frp.

Audun Lysbakkens habilitetssak

I 2011 var Audun Lysbakken (SV) barne- og likestillingsminister under Jens Stoltenbergs regjering. Barne- og likestillingsdepartementet bevilget 500.000 kroner til selvforsvarskurs for jenter.

«Jenteforsvaret» fikk tildelt 154.000 kroner. Problemet var at «Jenteforsvaret» var en undergruppe av SVs ungdomsorganisasjon SU.

Embetsverket frarådet statsråden å innvilge disse pengene til Jenteforsvaret, da det kunne stride mot habilitetsreglene. Daværende statssekretær i departementet og tidligere SU-leder Kirsti Bergstø trosset rådene og innvilget pengene likevel.

MÅTTE GÅ AV: Audun Lysbakken måtte gå av som statsråd etter brudd på habilitetsreglene i 2011. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det hele førte til at Audun Lysbakken gikk av som statsråd, og Kirsti Bergstø trakk seg også som partisekretær.

Året etter ble Audun Lysbakken partileder. Da Lysbakken gikk av som partileder tidligere i år, var det nettopp Kirsti Bergstø som overtok.

– Lysbakken hadde helt sikkert blitt statsråd hvis SV gikk inn i regjering ved forrige valg, sier Hammerstad.



Hammerstad tror saken ikke var alvorlig nok for SV til at det ville gitt større konsekvenser for Lysbakken.

– Det inntrykket jeg satt igjen med var at saken ble oppfattet som litt hausset opp i SV.



Bård Hoksruds tur til Riga

I 2011 dro Bård Hoksrud (Frp) til Riga med tre Fpu-politikere. Da kunne TV 2 avsløre at Hoksrud hadde kjøpt sex på nattklubben «Brilliant Gentlemens Club».

Siden 2008 har det vært ulovlig for nordmenn å kjøpe sex, også i utlandet.

Da TV 2 konfronterte Hoksrud med opptakene TV 2 hadde gjort, erkjente han med en gang. Hoksrud innrømte å ha betalt den prostituerte litt over 1600 kroner.

– Bård Hoksrud hadde en utrolig god beklagelse da det først kom ut i mediene. Han la seg fullstendig flat. Om man ser det klippet hvor han sitter og gråter, skjønner man at det er en ektefølt beklagelse, og en mann som virkelig angret, forteller Hammerstad om håndteringen i etterkant av hendelsen.



SEX-KJØP: Bård Hoksrud kjøpte seksuelle tjenester i Riga. Foto: TV 2

I tillegg trakk han seg helt tilbake, og bygde seg opp igjen fra det små, sier Hammerstad.

– Han har blitt en ganske profilert politiker nå de siste stortingsperiodene. Det var ingen som hevet et øyenbryn da han meldte seg inn i nestlederkampen i Frp tidligere i år.



Men det er også en annen vesentlig grunn til at Hoksrud kom helskinnet ut av det, mener Hammerstad.

– Frp er et parti hvor de verken i politikken eller i velgermassen er veldig moralske og ikke holder det moralske flagget så høyt, sammenlignet med for eksempel KrF.

Sex med 16 år gammel Fpu-er

I 2001 kom det frem at Terje Søviknes (Frp) hadde hatt sex med en 16 år gammel FpU-delegat på en konferanse i januar 2000. Da var han nestleder i partiet.

Den gangen sa jenta i et avhør at det som skjedde mellom de to ikke var frivillig. Politiet etterforsket Søviknes for seksuelle overgrep, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

Skandalen førte til at Søviknes i flere år trakk seg tilbake fra rikspolitikken, før han for halvannet år siden returnerte som olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering.

TRAKK SEG: Terje Søviknes holdt seg unna rikspolitikken etter voldtektssaken. Foto: TV 2

I dag er Terje Søviknes nestleder i Fremskrittspartiet.

– Frp er ikke et veldig feministisk parti, selv om de har hatt kjønnsbalanse på lederne, sier Hammerstad.



Det har også gått mange år siden hendelsen, som første gang ble omtalt i 2001.

– Han ble minister 15 år etter, og kom inn i ledelsen. Men dette hadde ikke skjedd med noen andre parti. Det at man har en sånn sak er ikke et så stort brudd i liv og lære som det hadde vært om det var en fra KrF eller SV som hadde gjort det samme, sier Hammerstad.