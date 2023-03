Disse sju diskuteres nå i Ap som ny partisekretær

Stadig flere sentrale Ap-topper snakker nå om muligheten for å bringe Helga Pedersen fra Tana tilbake til partiledelsen i Ap og la henne erstatte Kjersti Stenseng. Men også andre Ap-profiler løftes nå frem.

– Helga er veldig godt kvalifisert til å være partisekretær og helt klart en god kandidat, sier Arbeiderpartiets ordfører Anita Borch i Porsanger kommune i Finnmark til TV 2.

Hun er enig med Hamar Ap, som for to uker siden lanserte forslaget om at den tidligere Ap-nestlederen og nåværende ordfører i Tana, Helga Pedersen, kan bli ny partisekretær i Ap.

– Styret i Hamar Arbeiderparti har vedtatt at vi vil ha en ny partisekretær, og ber valgkomiteen jobbe for fornyelse i ledelsen. Vi mener det ikke er tilstrekkelig bare å få inn en ny nestleder, sa partileder Hilde Nyutstumoen i Hamar Ap til TV 2 da.

SKRYTER AV HELGA PEDERSEN: Ordfører Anita Borch i Porsanger, her under Aps ordførerkonferanse i Oslo denne uken. Foto: Gorm Røseth / TV 2

De siste to ukene har kravene om Stensengs avgang økt i omfang. Tirsdag viste en kartlegging TV 2 har gjort at bare seks av Aps 45 kommunelag i Innlandet åpent sier de vil beholde Stenseng som partisekretær.

Hele ni av kommunelagene i Innlandet sier rett ut at de vil bytte ut hele eller deler av dagens ledertrio.

Og nå er spørsmålet: hvem kan overta som ny partisekretær, hvis Stenseng ikke får fortsette?

TV 2 har snakket med en rekke kilder, også blant de som støtter Stenseng, de som støtter Hadia Tajik og Tonje Brennas nestlederkandidaturer og altså 45 ledere for Aps lokallag i Innlandet.

TV 2 kjenner ikke til hvilke diskusjoner som eventuelt har funnet sted om dette i partiets valgkomité per nå.

Helga Pedersen (50) fra Finnmark

Det heteste navnet i de partiinterne og uformelle diskusjonene som pågår nå er nettopp Helga Pedersen.

Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015 under partileder Jens Stoltenberg (til 2014) og ett år under Jonas Gahr Støre, fiskeri- og kystminister i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2009 og innvalgt på Stortinget i to perioder fra 2009 til 2017.

COMEBACK I LEDELSEN? Helga Pedersen, her på Finnmark Aps årsmøte i 2018. Foto: Vidar Ruud

Pedersen var også Arbeiderpartiets parlamentariske leder i perioden 2009 til 2013.

Hun ble også enstemmig innstilt som Arbeiderpartiets kandidat som sametingspresident foran sametingsvalget i 2017, men valgte senere å trekke kandidaturet på grunn av den politiske situasjonen i Sametinget.

– Helga har vært nestleder, har en god organisasjonsforståelse, er godt forankret i Aps politiske og ideologiske tradisjon. Det er de viktigste grunnene fra min side til å tenke på henne som en godt kvalifisert kandidat. Hun er ryddig og flink, sier Porsanger-ordfører Borch.

Borch understreker betydningen av Helga Pedersens erfaring som folkevalgt lokalt i Finnmark, der Pedersen har vært ordfører i Tana siden 2019:

– Som ordfører er du tett på grasrota. Helga har også vært fylkesordfører i Finnmark og jobbet i fylkesadministrasjonen før det. Hun har en bredde med seg som gjør at hun forstår mekanismene i samfunnet. Med sin samiske bakgrunn ville hun også tilført partiledelsen noe viktig, sier Anita Borch.

Helga Pedersen er selv ordknapp om diskusjonen som nå pågår om henne i partiet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette nå, sier Helga Pedersen til TV 2.

Knut Storberget (58) fra Hedmark/Innlandet

En annen Ap-veteran som trekkes frem i diskusjonene internt i partiet er tidligere justisminister Knut Storberget fra Elverum i Innlandet fylke.

Storberget er i dag Statsforvalter i Innlandet og leder av Forsvarskommisjonen. Kommisjonen skal levere sin rapport 3. mai, dagen før Aps landsmøte åpner.

COMEBACK II? Statsforvalter Knut Storberget ankom Hamar domkirke til bispevigslingen av Ole Kristian Bonden i slutten av januar i år. Foto: Alf Simensen / Pool / NTB Foto: Alf Simensen / Pool

Storberget var også stortingsrepresentant fra Hedmark fra 2001 til 2017.

Også han er ordknapp, men ikke avvisende, når TV 2 spør om han kan være en aktuell kandidat.

– Jeg har nå hodet mitt fullt engasjert i arbeidet som statsforvalter og leder av Forsvarskommisjonen, sier Storberget.

Selv om det er Helga Pedersen og Knut Storberget som hyppigst nevnes som mulige kandidater til å overta etter Stenseng, er også mer ukjente Ap-navn med i diskusjonene.

Mette Gundersen (50) fra Agder

En av dem er Mette Gundersen fra Kristiansand i Agder. Gundersen er i dag LOs regionsekretær i fylket, men var inntil for et halvt år siden statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Gundersen var også statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet fra 2005 til 2007 under daværende statsråd Trond Giske.

STATSSEKRETÆR: Frem til i høst var Mette Gundersen statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Her er de begge fotografert under nøkkeloverrekkelsen i forbindelse med regjeringsskiftet i oktober 2021. Foto: Heiko Junge

Skulle Gundersen bli partisekretær ville det også vært et comeback til Aps sentraltstyre, hvor hun i 12 år var medlem frem til 2013.

«Jeg er ikke kandidat», skriver Gundersen selv i en tekstmelding til TV 2.

Frode Alfheim (55) fra Nordland

En annen som hyppig trekkes frem er lederen for fagforbundet IndustriEnergi, Frode Alfheim, som organiserer arbeidsfolk innen olje- og gassindustri, farmasøytisk industri, aluminium og andre kjemiske og metallproduserende industrier.

VIL IKKE VÆRE KANDIDAT: Forbundsleder Frode Alfheim i IndustriEnergi. Foto: Aage Aune / TV 2

Alfheim er fra Dønna i Nordland og har også regjeringserfaring etter å ha vært politisk rådgiver i flere departementer på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet.

Men Alfheim har et kjølig svar på diskusjonen i partiet.

– Jeg anser det som helt uaktuelt. Jeg har det veldig bra i forbundet jeg leder nå, sier Frode Alfheim til TV 2.

Gunn Karin Gjul (55) fra Trøndelag

Nord for Dovre er også dagens statssekretær Gunn Karin Gjul et navn som blir trukket frem overfor TV 2.

Hun er i dag statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Fra 1993 til 2013 var hun stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, og i perioden frem til hun ble statssekretær var hun ansatt i en lederstiling i Fagforbundet.

Hun er opprinnelig fra Ørland kommune på Fosenhalvøya.

«Jeg har ingen kommentar til dette», skriver Gjul i en tekstmelding til TV 2.

Hallvard Ingebrigtsen (52) fra Akershus/Viken

Bakgrunn fra Trøndelag har også dagens kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Hallvard Ingebrigtsen. Han er opprinnelig fra Trondheim, men bor nå i Akershus.

Ingebrigtsen var inntil nylig statssekretær for næringsminister Jan-Christian Vestre, men har også erfaring som finansråd i Akershus fylke, valgkampsjef i Ap og sekretariatsnestleder for Aps stortingsgruppe.

En utfordring med Ingebrigtsen vil være dersom både han og Brenna skulle sittet i ledelsen, ettersom de begge er fra samme fylke. På den annen side har Ap også hatt en noe tilsvarende situasjon da Raymond Johansen var partisekretær samtidig med at Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre var partileder i perioden 2009 til 2015. Alle tre var fra Oslo.

– Jeg er ikke aktuell som kandidat, sier Ingebrigtsen.

Tonje Brenna (35) fra Akershus/Viken

Nestleder-favoritt og kunnskapsminister Tonje Brenna har også blitt diskutert som mulig ny partisekretær, men hun har selv kontant avvist at det er en jobb hun er interessert i.

VIL FORTSETTE: Partisekretær Kjersti Stenseng, her sammen med partileder Jonas Gahr Støre på Aps landsstyremøte i februar i år. Foto: Terje Pedersen

– Jeg har ingen planer om å gå av som statsråd, det hadde jeg måttet gjøre hvis jeg skulle bli partisekretær. Så det er nestleder jeg har latt meg nominere til, sa Brenna til TV 2 da hun lanserte sitt kandidatur 1. mars.

Tore O. Sandvik (53) fra Trøndelag

En annen som har kommentert at han ikke er kandidat er Aps avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik. TV 2 har ikke snakket med noen som peker på ham som en mulig partisekretær, men Sandvik selv gikk forrige uke ut på sin Facebook-side mot det han omtalte som rykter.

«Flere mediehus har bedt om kommentar på rykter om jeg skulle være aktuell kandidat som partisekretær. (...) For meg er det uaktuelt å bidra i et spill om partisekretær for å presse ut Kjersti fra Innlandet og Bjørnar fra Nord-Norge fra partiledelsen.» skrev Sandvik på Facebook.