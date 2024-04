Disse reglene må du følge for å ikke bli ekskludert på arbeidsplassen

Det finnes godt over 1500 uskrevne lover som fungerer som vårt sosiale lim. Her er et lite utvalg.

Norges lover må vi alle forsøke å følge etter beste evne. Hvis ikke kan det få straffeforfølgelser. Men det finnes også en rekke uskrevne lover det er vel så viktig å følge for å unngå å bli utstøtt av samfunnet. Ingen vet hvem som har vedtatt disse lovene, men alle forventer at du skal følge dem.

For å få en bedre oversikt, satte forfatter og journalist, Egil Aslak Hagerup, seg ned for å samle sammen et lite utvalg. Det resulterte i boken «Norges nye lover» med 700 uskrevne lover. Nå, ti år senere, er han ute med enda en bok med 800 nye uskrevne lover han mener vi alle burde følge.

– Samfunnet styres med to sett med lover; våre skrevne og uskrevne. De uskrevne går ut på alle de tingene som er forventet at du kan og skal gjøre, for at det sosiale livet skal fungere, forteller han til TV 2.



GJORT RESEARCH: I over et tiår har journalist og forfatter Egil Aslak Hagerup samlet inn uskrevne lover og regler fra hele landet. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ TV 2

Store konsekvenser

Hagerup har i flere år hentet inn uskrevne regler, innspill og tanker fra land og strand. Han forteller at disse lovene er viktige å følge av flere årsaker.

– Det ene er at det er nyttig å ha en oversikt. For eksempel visste ikke jeg at det var en uskreven lov om at man ikke skal forstyrre strikkere som teller masker. Da jeg fikk høre hvorfor, skjønte jeg hvorfor de ble så sure, så dette er en måte å vise mer hensyn på.

– For det andre; skulle du komme i skade for å bryte en eller flere uskrevne lover, vil de rundt deg først skule. Gjentar det seg, risikerer du gradvis sosial isolasjon fram til folk ikke lenger vil være sammen med deg. Ingen kommer til å fortelle deg hva du gjør galt, for det er også en uskreven lov at den oppgaven overlates til noen andre.



Rare tradisjoner og politikk

For å forstå hva disse uskrevne reglene går ut på, trekker Hagerup frem eksempler i fleng. Som for eksempel ifølge bokas paragraf 1.7, som lyder følgende: «Alle mulige slags rare ting er greit så lenge det er en tradisjon».

– Her snakker vi om tradisjoner som grantrær i stua, en gigantisk hare som kommer med egg fulle av godteri, barn som marsjerer forbi slott og vinker til privilegert familie, nøtter i grøt og det å markere det nye året med å skremme livet av kjæledyr.

I disse høytidene, kommer som regel de voksne hjem til sine foreldre. En uskreven regel er at de da reiser tilbake i tid til da de var yngre og bodde hjemme.

– Frokost og middag forventes servert. Voksne søsken skal krangle slik de alltid har gjort. Meldeplikten gjenoppstår: Du må fortelle hvor du er, hvem du er sammen med, og når du kommer hjem, forteller Hagerup.



Og blir du tatt på fersken, må du legge deg flat med én gang, ifølge neste uskrevne regel. Her mener forfatteren våre politikere har noe å lære.

– Det har vi sett gjennom mange politiske skandaler i løpet av de siste årene. Det er veldig få som har blitt dømt for noe, men det de har gjort, har åpenbart ikke vært i henhold til de uskrevne reglene, som fører til at ministere går av.

Og hvis du jobber som folkevalgt eller er gift med en folkevalgt, skal du ikke drive med ting som er i grenseland for hva du har lov til, selv om du har skikkelig, skikkelig lyst, lyder «paragraf» 3.37.



Ikke gjør dette på arbeidsplassen

Flest uskrevne regler er det å finne i arbeidslivet. Her er det mye å ta av, ifølge forfatteren, som sier at hvis du ikke har noe vettugt å si, trenger du ikke å si det, og har du skeive briller på jobben, er det ingen som skal ta deg seriøst.

Han ramser opp en rekke andre regler mange nok kan kjenne seg igjen i:

– Hvis én setter en kopp på benken i stedet for inn i oppvaskmaskinen (som er tom, eller inneholder skitne kopper), kan alle andre automatisk gjøre det samme.

KJØKKEN-TRØBBEL: Kjøkkenet på kontoret er ofte et sted det oppstår konflikter, ifølge forfatteren. Her fra God morgen Norges redaksjonskjøkken. Foto: Malin Saue Johansen/ TV 2

– For dem med kontorjobber: Du skal ikke kalle inn til møter før klokken 10 eller etter klokken 14, og det må være tid til kaffepause, lunsj-quiz og kake. Så helst ingen møter (eller jobb i det hele tatt) på fredager.

– Dersom det er fri på torsdag, er fredagen inneklemt, og da er det obligatorisk å dra på hytta i stedet for på jobben

– Du skal ikke late som om du ikke hadde lyst på kaffe bare fordi du innså at du da ville måtte sette på mer kaffe.

– Jo mer vellykket et prosjekt er, desto flere er det som tar æren for det.

– Kommer du tilbake på jobb litt tidlig etter å ha hatt omgangssyke, skal kollegene se på deg med skrekk i blikket og behandle deg som om du aktivt forsøker å smitte dem med middelaldersk byllepest.

– Alle firma skal alltid være på jakt etter dyktige medarbeidere, og jobbannonsene skal helst be om at du har kompetanse til å løse alle problemene til alle avdelinger i bedriften.

– Henger du opp en passiv-aggressiv lapp på felleskjøkkenet, skal du sette inn Microsoft Word-smilefjes:



PASSIV-AGGRESSIV: Slike lapper er ofte å se på ulike kontorer. Foto: Hentet fra «Norges nye uskrevne lover»

– Absolutt alle bedrifter er forventet å ha en grønn strategi, spesielt de som forurenser mest av alle.

– Leger og psykologer er ofte ganske sprø privat.