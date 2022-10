Disse Putin-kritikerne møter ingen konsekvenser

Vladimir Putins er hard mot kritikere av krigføringen i Ukraina. Men én gruppe kritiserer militærinnsatsen for ikke å være hard nok. Da blir Kreml svar skyldige.

Flere framtredende Putin-venner har den siste tiden gått hardt ut mot Russlands krigsinnsats i Ukraina.

Under et intervju på den russiske TV-kanalen Rossija-1 i helgen ble Andrej Guruljov, tidligere russisk general og pro-Kreml, spurt om Lymans fall.

Da kom han med en overraskende uttalelse:

– Et system av løgner, ikke fra bunnen til toppen, men fra toppen til bunnen, sa Guruljov, gjengitt av Russian Media Monitor.

TRUKKET SEG UT: Russiske styrker har trukket seg ut av nøkkelbyen Lyman i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka

Han kunne ikke forstå at de russiske strykene måtte gi tapt i Lyman, og hevdet at den politiske eliten i Russland har glattet over militærets problemer i Ukraina.

Guruljov mente Kreml lyver om militær framgang og de løpende dødstallene på slagmarken.

Rett etter Guruljovs uttalelse ble linjen kuttet. Det er derimot uklart om det skyldtes teknisk feil eller at han fikk munnkurv. Guruljov kom tilbake i programmet, men skal ikke ha sagt noe mer om temaet.

Vil sende barna i krigen

En av de mest omtalte kritikerne den siste tiden er den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov. Han er også omtalt som «Putins pitbull».

Denne uken kom nyheten om at vil han sende sine egne tenåringssønner i kampen mot ukrainerne.

– Jeg har alltid sagt at en av de viktigste oppgavene en far har er å lære sønnen hvordan de skal beskytte familien, folket og fedrelandet.

Sammen med meldingen på Telegram ligger det en video av Kadyrovs tre sønner som trener med våpen.

– Alder bør ikke hindre opplæringen i å forsvare moderlandet. Barna mine er 14, 15 og 16 år, men deres militære trening begynte for lenge siden, skriver Kadyrov i posten.

Se video her:

Kirsti Stuvøy, førsteamanuensis ved NMBU, mener slike utspill kanskje er ment å inspirere andre i den den russiske og tsjetsjenske befolkningen til å ofre like mye.

– Det er lojaliteten i det utsagnet som er det sentrale. Det viser at han er villig til å ofre mye, sier Stuvøy.

For Kadyrov er fortsatt lojal mot Putin, og går i krigen for ham.

Stuvøy forklarer at Kadyrov vil kommunisere at det er «den sterke mannen» som vinner fram, også i krigen i Ukraina.

Kritiserte militærledelsen

Samtidig som ukrainske styrker gjenerobrer flere viktige områder, og Putin eskalerer mobiliseringen, er den offentlige kritikken blant Putins støttespillere økende.

KRITISERER PUTIN: En av Putins fremste allierte, Ramzan Kadyrov, er ikke fornøyd med innsatsen på bakken. Foto: Christopher Pike

11. september var det nettopp Ramzan Kadyrovs tur til å gå ut mot russisk militærledelse.

Han kritiserte blant annet forsvarsdepartementet for å trekke tilbake okkupasjonsstyrker fra byene Izyum, Kupiansk og Balakliya i Ukrainas Kharkiv-region.

Det melder det russiske nyhetsnettstedet Meduza.

– De er alle på den harde siden

Ramzan Kadyrov har også tatt til orde for bruk av såkalte taktiske atomvåpen i Ukraina.

Kydrov sine utspill om mer dratiske tiltak fikk støtte av Jevgenij Prigozji, grunnleggeren av den beryktede paramilitære Wagner-Gruppen.

– Alle disse jævlene burde blitt sendt barbeint til fronten med automatgevær, sa han, ifølge Reuters.

Prigozji nektet riktignok for at dette var kritikk mot den russiske regjeringen.

– Gud forby. Dette er ikke kritikk, men kun en manifestasjon for min kjærlighet og støtte, sa han.

Disse kritikerne, og flere med dem, har en ting til felles.

– De er alle på den harde siden, de ønsker en hardere krigføring, sier professor ved institutt for forsvarsstudier, Sven G. Holtsmark.

– Taper oppslutning

Putins eskalering av krigen i Ukraina har gjort noe med den overordnede makten og støtten han har hatt i Russland tidligere, forklarer Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI.

– Når han gjør dette taper han samtidig oppslutning blant det som har vært en viktig støttespiller for Putin hele veien: Det russiske folket, sier Wilhelmsen.

Hun forklarer at store deler av befolkningen ikke forstår hva krigen i Ukraina handler om. Mange er også mot den.

– Og de vil i hvert fall ikke sende sine sønner for å dø i denne krigen.

MÅ IMØTEKOMME: Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitiske institutt, Julie Wilhelmsen, sier Putin og Kreml blir tvunget til å møte kritikken fra sine støttespillere. Foto: Frode Sunde / TV 2

Wilhelmsen mener kritikk mot den russiske krigsinnsatsen er en bevisst handling fra dem som ønsker mer militær makt i Ukraina.

Dette er en måte de i denne gruppen, blant annet Kadyrov, presser fram sin agenda på, forklarer hun.

– Kreml blir svar skyldig, fordi de må imøtekomme sine egne kritikere. Når de leverer på deres krav, taper de samtidig de andre gruppene.

Wilhelmsen forklarer at kritikken fra Putins allierte, som tross alt vil ha krig, ikke risikerer konsekvenser.

– Kadyrov har aldri mistet sin posisjon i det russiske systemet, samme hvor voldelig han er og krigersk han uttrykker seg.

Hun mener utspillet om at Kadyrov vil sende sine egne sønner til fronten ikke er overraskende.

– Det er helt i tråd med hans macho-kultur, den som han har bygget opp i Tsjetsjenia over mange år.

De andre gruppene, de som er imot krigen og mobiliseringen, er ikke like heldige.

– De som eksplitt har uttalt seg mot krigen, blir straffet. De får for eksempel rettsaker mot seg, sier Wilhelmsen.