Disse politikerne har TikTok på telefonen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har måttet tåle mye kritikk etter at hun brukte TikTok-appen på tjenestetelefonen sin.

Erna Solberg mener justisministeren svarte uriktig om sikkerhetshensynene til Stortinget, da Enger Mehl fortalte TV 2 om hennes TikTok-bruk.

Over 100 svar

TV 2 sendte ut torsdag formiddag e-post til alle 169 politikere i de ulike komiteene på Stortinget. I kartleggingen har vi spurt om følgende på e-post:

Har du - eller har du hatt - TikTok-appen på din telefon?

Hvis du har hatt appen tidligere, men slettet denne: Når og hvorfor ble den slettet?

112 av 169 politikere har torsdag kveld svart på TV 2s henvendelse.

IT-avdelingen ga grønt lys

Et overveldende flertall av representantene svarer at de ikke har brukt TikTok, verken nå eller tidligere.

Blant representantene som bruker TikTok i dag er Kamzy Gunaratnam (Ap) i justiskomiteen.

– Jeg har vurdert å slette (TikTok, journ. anm), så sjekket vi med IT, forteller Gunaratnam til TV 2 og siterer Stortingets IT-avdelings svar til henne:

«Hva gjelder TikTok spesifikt har vi etter en vurdering valgt å ikke forby dette på Stortingets mobiltelefoner og nettbrett.

Bakgrunnen er at vi ikke vurderer det som sannsynlig at denne appen i seg selv utgjør noen større konkret trussel mot Stortingets informasjon eller informasjonssystemer enn andre sosiale medier dersom brukerne følger retningslinjene over og har et bevisst forhold til hva som legges ut. »

TIKTOKER: Kamzy Gunaratnam er en av stortingsrepresentantene som bruker den kinesiske appen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politikernes eget ansvar

I en e-post til TV 2 forteller sikkerhets- og beredskapssjef i Stortingets administrasjon, Tove Silseth, at ansvaret ligger på representantene selv for å avgjøre hvor sikker en mobilapp er:

– Brukeren selv er ansvarlig for å kun laste ned apper som har reell nytteverdi, og å vurdere om tillatelsene disse krever er logiske og akseptable, skriver Silseth.

Hun legger til at administrasjonen på Stortinget jevnlig jobber med å gjøre representantene bevisst på personvern og sikkerhet, uansett om de er på Stortinget, hjemme eller på reiser.

Silseth sier at deres retningslinjer støtter seg på fagmiljøene rundt vurderingen av tryggheten til TikTok:

– Vi har ikke og kommer ikke til å kontakte de enkelte representanter og spørre hvorvidt de bruker TikTok, understreker Silseth.

– TikTok er farligere

Datasikkerhetsekspert Chris Dale i River Security er kritisk til Stortingets retningslinjer:

– Her er det IT-avdelingen som ikke gjør jobben sin. Det blir feil å peke på enkeltpolitikere, her er det IT-avdelingen eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet som burde ha hatt bedre oversikt, sier Dale.

KRITISK: Dataekspert Chris Dale mener det er feil å legge ansvaret for hvilke apper man kan ha eller ei over på politikerne alene, og er kritisk til retningslinjene fra Stortinget. Foto: Eva Frimanslund

Han mener likevel at det er flere apper som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, men peker på at TikTok samler inn mer data enn andre.

– TikTok er farligere enn for eksempel Instagram i den forstand at førstnevnte krever mer når det gjelder tilganger og at det samles tilsynelatende mer data om forbrukeren, forklarer Dale.

Endrer etter TV 2-undersøkelse

Sosialistisk Venstrepartis Marian Hussein er også blant stortingspolitikerne som bruker den populære appen.

UNDERSØKER: Marian Hussain (SV) og hennes parti gjennomgår sikkerhetsrådene. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun opplyser til TV 2 at SV nå vil gjennomgå sikkerhetsrådene:

– Etter TV 2s forespørsel vil partiet sjekke opp de gjeldende rådene for bruk av TikTok, skriver hun.

Fikk tips fra Per Willy

Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet er en av flere som har hatt appen installert tidligere. Han skriver til TV 2 at han hadde Tiktok på telefonen sin noen måneder i høst, men at han kun la ut en «prøvesak».

– Slettet da jeg fikk info fra Per Willy Amundsen om mulig fare, skriver han til TV 2.

SLETTET: Carl I. Hagen tok advarselen fra Per Willy Amundsen om TikTok.

Marit Arnstad fra Senterpartiet har ikke appen selv:

– Men, slik situasjonen er nå så tror jeg ikke du får noen ærlige svar på at man har hatt appen tidligere og deretter slettet den, bemerker Arnstad.

KRITISK: Marit Arnstad i Senterpartiet, tviler på stortingskollegenes ærlighet ovenfor media. Foto: Kristin Grønning / TV 2

TV 2s undersøkelse

E-postene til representantene på Stortinget fra TV 2 ble sendt ut i løpet av torsdag. Det kan være flere årsaker til at en del ikke har svart. Torsdag kveld har 112 representanter svart om sin bruk av den omstridte appen.

Undersøkelsen viser at fire politikere har appen på sin telefon i dag.

26 representanter bekrefter at de har hatt Tiktok installert, men at de av ulike årsaker har valgt å slette den etter noe tid.

