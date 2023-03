Disse plantene må i jorden nå

Det virker kanskje ikke sånn på været, men våren er på trappene.

En av de som gleder seg til snøsmelting og plantespiringen er Andreas Qvale Hovland.

– Det beste med våren er at vi og plantene våkner til live etter en lang vinter. I tillegg er dyrkesesongen offisielt i gang, sier Qvale Hovland.

Han driver Instagramkontoen Plant Papis, sammen med ektemannen Rodrigo Qvale.

Fra leiligheten sin i Oslo deler de tips og inspirasjon til hvordan hjemmet ditt kan blomstre.

PLANTEINFLUENCERE: Rodrigo Qvale (t.v.) og Andreas Qvale Hovland gir tips og inspirasjon på Instagram. Foto: Ida Bjørvik

I Stavanger gjør også Renathe Mitchell dette med Instagramkontoen Planteoasen.

Våren er hennes favorittårstid.

– Alt alt våkner til liv! Naturen, stueplantene, jeg som person føler at jeg får en «ny start». Ikke minst at dagene blir lysere og lengre, sier Mitchell.

GLEDE: Renathe Mitchell ser frem til å så masse planter i vår. Foto: Privat / @Planteoasen

Hjemmedyrkede grønnsaker

Mars er måneden for en ny start for planter og grønnsaker.

Mitchell har stor plass på eiendommen sin i Stavanger til dyrking og har store planer.



– Jeg skal så noen flere coleus, sette caladium knoller og noen bananfrø av rosa banan.



HAGEN: Hjemme hos Renathe Mitchell får plantene mye plass til å vokse. Foto: Renathe Mitchell

I tillegg lister hun opp en lang rekke spisbare vekster som skal i jord, deriblant brokkoli, blomkål, stangselleri og grønnkål.



Ekteparet fra Oslo bor i en leilighet uten balkong eller hage.



De har likevel 120 planter i hjemmet sitt og er i full gang med sine vårforberedelser.

VÅRTEGN: Rodrigo Qvale (på bildet) og Andreas Qvale Hovland fargelegger hjemmet med planter. Foto: Andreas Qvale Hovland / @Plant_Papis

– Nå i mars skal vi så (forkultivere) tomat, squash og forskjellige urter som timian og persille, sier Qvale Hovland.

Dette dyrker de i vinduskarmen og er spent på hvor mye de kan dyrke der.

Inne i mars, ute i april

Markedssjefen i Plantasjen, Vibeke Næss, forteller at interessen for å dyrke poteter har fått et oppsving de senere årene.

I tillegg ser hun en klar økning i sommerblomster.

BLOMSTRER: Vibeke Næss i Plantasjen ser frem mot en fargerik påske og vår. Foto: Ariel Foto GS

– Her er det viktig å nevne at disse variantene ikke skal plantes ute i første omgang, og det er spesielt avgjørende å se an vær og vind når tiden for omplanting ute kommer, forteller Næss.

Plantasjens dyrkeliste for mars Mars er måneden der planter kan forkultiveres inne, før de kan settes ut til kultivering. Men det finnes også planter som kan plantes ute allerede nå. Disse plantene kan forkultiveres inne: Tomater Poteter Mais Sommerblomster Disse plantene kan plantes ute allerede nå: Vinterportulakk Spinat Salat Vintersalat Ruccola

Plantasjens markedssjef ser også frem til påsken i april.

– Påsken nærmer seg og er en perfekt anledning for å starte utendørslivet, sier Næss.

– På våren og rundt påske er det gjerne fargesprakende planter som er ønskelig blant nordmenn, fordi de gir liv til uteområder som har vært litt nedprioritert gjennom vintermånedene.

– Ha det gøy!

Mitchells første tips er å lese grundig på frøpakken du kjøper.

– Her står der viktig info om akkurat den sorten du skal så. Noen frø er for eksempel lysgroende som vil si at de ikke skal dekkes av jord, forklarer Mitchell.

Til de som skal dyrke grønnsaker foreslår hun å ikke dyrke for mye om gangen. I tillegg anbefaler hun å følge nøye med når frøene er sådd.

VEKST: Hjemme hos Renathe Mitchell spirer det og gror. Foto: Renathe Mitchell / @Planteoasen

Det er Qvale Hovland enig i. Han foreslår i tillegg å alliere seg med andre.

– For oss som har mindre plass inne pleier vi å tipse om at det kan være helt topp å finne seg en "dyrkevenn" som forkultiverer noen andre grønnsaker og planter enn deg, råder Qvale Hovland.

DYRKEVENN: Planter er bedre å dyrke med noen du er glad i, sier Andreas Qvale Hovland (t.h). Foto: Ida Bjørvik

– Da tar ikke jordbrett og frø over hele leiligheten. Når plantene har fått litt størrelse kan dere bytte og få dobbelt så mange sorter.

Plantasjens råd Her kan du lese Vibeke Næss sine råd om hva du kan gjøre, dersom du ønsker å starte dyrkingen nå. Hun deler også tre tips til deg som vil lykkes med å dyrke potteplanter. Tips til dyrking i mars: Fyll opp pottene med ny og frisk plantejord.

Sett ned frøene etter anvisning på posen.

Fukt jorden med dusjflaske.

Plasser potten lyst og varmt, og hold jorden fuktig.

Ha litt tålmodighet; snart spirer det!

De to første bladene som kommer opp heter frøblader. Deretter kommer de bladene som er typisk for planten.

Når 4-6 frøblad har kommet opp, er det på tide å plante om til en større krukke med mer næringsrik jord. Det kan være blomsterjord. Tre tips til å lykkes med dyrking i potter: Materiale – bruk store potter med dreneringsmuligheter i bunnen, og bra plantejord. Håndtering – potteplanter trenger jevnlig tilførsel av næring og vann fordi området hvor røttene kan søke etter vann og næring er begrenset til kun potten. Oppbevar flerårige potteplanter trygt i vinterhalvåret – på den måten kan potteplantene leve og vokse ute ved neste sommersesong, og år etter år.

Mitchell avslutter med sitt aller viktigste råd, som ikke er til å ta feil av.

– Ha det gøy og se på det som en læringsprosess. Når en driver med planter blir en aldri utlært, understreker Mitchell.