Disse matvarene har økt mest i pris

Konkurransedirektør Tina Søreide syns det er bra at næringsministeren minner om at prissignalisering er ulovlig.

– Grunnen til at matprisene får så mye oppmerksomhet er at det utgjør en større andel av folks budsjett. Det andre er at man gjerne kan utsette møbelkjøpet, men man må ha mat.

Det sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Denne uken la SSB frem prisvekststatistikken for 2022. Den viser blant annet at matvareprisene økte med 11,5 prosent.

Se hva prisøkningen har vært på 118 varer lenger nede i artikkelen.

ENERGI: – Vi ser ganske mange tegn på at det med vedvarende høye energipriser forplanter seg ut på høye priser andre steder, sier Espen Kristiansen i SSB. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Dette økte mest

Statistikken fra SSB viser at prisene for øvrig økte med 5,9 prosent.

SSB fører oversikt over en rekke matvarer som inngår i statistikken. Høyest prisutvikling i utvalget hadde blant annet hermetisk frukt, ketchup og fryst fisk.

– Kaffeprisen har steget globalt lenge og mye. Det har med sviktene avlinger å gjøre, og det settes i sammenheng med klimaendringer av mange. Det har vært dårligere forhold som har pågått nå i en del år, sier Kristiansen.

Energikrevende

– Når det gjelder fryst frukt er det mer spekulasjon rundt hva som er grunnen. Vi ser ganske mange tegn på at det med vedvarende høye energipriser forplanter seg ut på høye priser andre steder. Det har å gjøre med at strøm er en viktig innsatsfaktor i andre varer og tjenester, sier Kristiansen.

Han trekker også frem at det å lage hermetisk frukt er en energikrevende produksjon.

– I tillegg har metallprisene vært skyhøye de siste årene.

Når det gjelder spiselige oljer, som rapsolje og solsikkeolje, kan krigen i Ukraina være en del av forklaringen.

– Det vi vet er at Ukraina er en av verdens største eksportører av solsikkeolje, og ser man på timingen av når prisene begynte å øke så er det ikke så urimelig å anta at det har med krigen i Ukraina å gjøre, sier Kristiansen.

Må skjønne hva som ikke er lov

Da landbruksminister Sandra Borch (Sp) og næringsminister Jan Christan Vestre (Ap) hadde møter med dagligvarebransjen torsdag, varslet han samtidig at Konkurransetilsynet skal se på prissignalisering i dagligvarebransjen.

OPPDRAG: Konkurransetilsynet har blitt oppfordret av Vestre til å se ekstra på dagligvarebransjen. På bilde: konkurransedirektør Tina Søreide. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Det syns konkurransedirektør Tina Søreide er positivt.

– Vi håper nå at aktørene merker seg det næringsministeren sa om blant annet signalisering, fordi slike signaler kan føre til høyere priser, sier Søreide.

Hun påpeker samtidig at konkurranseloven er utformet slik at hver enkelt må skjønne hva de ikke skal gjøre.

– Det ministeren er opptatt av handler blant annet om at det er signalisert at prisen skal opp med 10 prosent i februar. Da snakker man om prissignalisering om fremtidige priser. Hvis partene gir informasjon om hva prisene skal være frem i tid blir det tryggere for hver konkurrent å holde prisene høye, sier Søreide og legger til:

– Det er ikke nødvendigvis slik at dette er ulovlig, men utveksling av informasjon om fremtidige priser kan bryte med konkurranseloven.

Økt mer i butikk

Regjeringen vil ha svar på hvorfor matprisene har økt langt mer enn den generelle prisveksten det siste året.

MØTE: Torsdag hadde statsrådene Sandra Borch og Jan Christian Vestre møtte bransjen torsdag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi har inntrykk av at på enkelte varer så økes prisene mer enn man kan forklare, og som vi heller ikke har fått noen god forklaring på i dag, sa Borch til TV 2 torsdag.

NTB har hentet ut statistikk fra forskningsinstituttet Nibio og sammenlignet prisene i butikkene med innkjøpsprisene. På enkelte varer er det tydelig at butikkprisen har økt mye mer enn innkjøpsprisen.