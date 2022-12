Disse lovene trer i kraft i 2023

Under finner du et knippe av lovene som trer i kraft 1. januar, samt en lov som blir med inn i det nye året.

NYTT ÅR, NYE SPILLEREGLER: 1. januar inntrer en rekke nye lover. Her fra nyttårsaften 2021 i Ålesund med fellesfyrverkeri fra flåte i Aspevågen. Foto: Halvard Alvik / NTB

Når det nye året snart er i gang, får vi samfunnsborgere noen nye spilleregler å forholde oss til – bestemt av våre folkevalgte i Storting og regjering.

Endringene som inntrer ved årsskifte 2022/ 2023, og er rettskraftig fra 1. januar av, omhandler alt fra dyr til dyrtid:

Sykepenger, omsorgspenger og pleiepenger

Ordet «dyrtid» har fått en egen klang i 2022: Året hvor matkøene ble utømmelige, hvor strømregningene nådde nye rekorder nærmest daglig og rentene nådde 2,75 prosent – det høyeste nivået siden 2009.

Selv om velferdssamfunnet er under press også i 2023, skal det økonomiske sikkerhetsnettet breies ut noe, for noen:

Fra årsskiftet trer en rekke mindre forenklinger, forbedringer og presiseringer i reglene om sykepenger, omsorgspenger og pleiepenger i kraft.

Blant annet utvides retten til omsorgspenger for foreldre til barn med langvarig sykdom.

Se fullstendig oversikt over endringene her.

Flere får fri rettshjelp

Endringen i forskrift om fri rettshjelp betyr at flere vil få tilgang på rettshjelp.

De siste femten årene har det blitt stadig dyrere å ta en sak for retten. Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har derimot stått på stedet hvil siden 2009. Men 2023 blir året hvor:

Inntektsgrensene for enslige økes fra 320.000 kroner til 350.000 og for par fra 490.000 kroner til 540.000.

Formuesgrensen økes med 50 prosent, fra 100.000 kroner til 150.000.

HØYESTERETT: Eksteriør Norges Høyesterett på Høyesteretts plass 1 i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ny voldserstatningslov

Den nye loven for voldsoffererstatning skal styrke rettsikkerheten for de som er er omfattet av ordningen.

Erstatning skal fra nyåret av utbetales av staten nærmest umiddelbart etter rettskraftig dom, og uten søknadsprosess.

Staten vil deretter fremme regresskrav mot skadevolder for erstatningsbeløpet.

Dersom det ikke foreligger dom i saken, for eksempel fordi saken er henlagt, kan den voldsutsatte søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.

Dette skal medføre raskere erstatningsutbetaling til fornærmede.

– Den nye ordningen skal sørge for en tilnærmet automatisk utbetaling til voldsutsatte som er tilkjent erstatning ved dom. Dette utgjør i dag om lag 67 prosent av voldserstatningssakene, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tilbake i september.

SVEITS: Industrimilliardær Kjell Inge Røkke meldte i september at han flytter til Lugano i Sveits. Foto: Lise Åserud / NTB

Utflyttingsskatt

Dyrtidsåret 2022 har ikke bare vært tungt for de rekordmange nordmenn som har sett seg nødt til å enten stå i matkøer eller be om hjelp fra Nav. Eller begge deler.

Året har tilsynelatende også vært blytungt for de rekordmange norske millionærer og milliardærer som har sett seg nødt å flykte landet for å sikre sin personlige formue.

Skattekronene som forsvinner med Kjell Inge Røkke og de 29 andre skatteflyktningene fikk regjeringen til å svare kontant:

Den såkalte femårsregelen oppheves med virkning fra 29. november 2022.

Aksjer overført til alle nære slektninger som er bosatt i utlandet vil utløse utflyttingsskatt. Tidligere gjaldt dette bare ektefeller.

Ny pengespillov

Den nye pengespilloven erstatter de tre gjeldende lovene på pengespillfeltet: pengespilloven, lotteriloven og totalisatorloven.

I loven heter det at «statens kontroll øker med enerettstilbyderne og gir myndighetene flere verktøy for å føre tilsyn og kontroll med pengespillmarkedet».

Våpenamnesti

Har du arvet et våpen, eller har du et skytevåpen du ikke vet om er registrert?

Regjeringen innfører våpenamnesti mellom 1. januar til 1. juni 2023. Med andre ord kan du levere inn våpen i nevnt periode uten å risikere straff.

Amnestiet gjelder også for ammunisjon og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregass.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Fra og med 1. januar svekkes Boligsparing for ungdom (BSU), ved at skattefradraget reduseres fra 20 prosent til 10 prosent av innbetalt sparebeløp.

Om du setter inn maksbeløpet på 27.500 kroner, vil du ikke lenger få 5500 kroner i redusert skatt, men kun 2750 kroner.

Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

VILLSVIN: Regjeringen vil intensivere villsvinjakten i 2023. Foto: Gerhard Lachs/ NTB

Villsvinjakt

Fra 1. januar 2023 åpner regjeringen for bruk av motorkjøretøy på barmark i utmark for å frakte ut felt villsvin.

Formålet til regjeringen er å intensivere villsvinjakten.

Planen er å få «færrest mulig villsvin på minst mulig område», i henhold til Klima- og miljødepartementets Handlingsplan mot villsvin.

Hundelov

Året 2022 har vært et alvorspreget år, også i Brumunddal, hvor en halvannet år gammel gutt ble bitt i hjel av bestemorens hund.

DREPTE: Rottweileren, som bet i hjel barnebarnet til eieren sin, ble avlivet kort tid etter. Foto: Politiet

Nå endres hundeloven, med mål om å forebygge skader og ulemper relatert til hundehold.

Fra og med 1. januar skal kravene til hundeholderens kompetanse skjerpes. Slik kompetanse omfatter blant annet kunnskap om hold og trening av hund og kunnskap om hundens behov, naturlige adferd, bruksområde og det skadepotensialet hunden kan utgjøre.