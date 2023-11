Disse klesplaggene kan distrahere kollegaene dine

SANDALER: Det har blitt vanlig å labbe rundt med sokker i sandaler på kontorer rundt om i Norge. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Er det greit å gå i shorts på jobb? Tøfler, hettegenser og utringet topp?

Du har sikkert hatt debatten om hvilke klær som er greit, og ugreit, å gå i på jobb.



TV2 har sjekket ståa i norske kontorlandskap.

KALDT: Lue inne og teppe over skuldrene er et vanlig syn i kontorlandskapet når det begynner å bli kaldt ute. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Irriterer og distraherer

Klirrende armbånd, raslende øredobber, skrikende smykker, og ullteppe over skuldrene på jobb.

Kommunikasjonstrener i Krystallklart budskap Anne Karin Nordskag forteller at lista over hva nordmenn irriterer seg over på jobb er lang.



KOMMUNIKASJON: Anne Karin Nordskag er opptatt av hva klærne vi har på oss kommuniserer. Foto: Krystallklart Budskap

– Det er altfor få kleskoder i norske firmaer. Det virker som toppledere vegrer seg for å snakke om temaet, sier hun til TV 2.

Hun har i flere omganger uttalt seg om kleskodeks på jobben, og holder kurs der hun blant annet diskuterer dette.

– Målet i de fleste jobber er at man bli hørt og få et ja av lederne sine, eller at man selv er leder selv og ønsker å få med de ansatte på noe. Da har troverdigheten din som avsender mye å si, og man bør kle seg etter det.

Handler om tillit

– Klær kommuniserer hva man har lyst til å fronte. Hvis ambisjonen din er å bli sjef, bør du kle deg som en sjef, sier hun.

Nordskag mener de fleste av oss skjønner hva som er passende å ha på seg, men at ikke alle skjønner disse «usynlige reglene».

– Jeg mener det er viktig at de enkeltindividene som ikke forstår usynlige normer, bør få beskjed om at de ikke skal gå i hettegenser eller utringning på jobb. Da hadde de kanskje sluppet å lure på hvorfor de ikke ble plukket ut til akkurat den jobben.

FORMELT: I mange jobber er det vanlig å komme i skjorte hver dag. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Sosiale mellomleggspapir

– I noen yrkesmiljøer, som den konservative finansbransjen, i representasjonsyrker som politikken eller i helsevesenet, er det helt fint at det finnes noen regler: som skjørtelengde, utringning og bruk av shorts, for eksempel. Kleskutymen i Norge er såpass lite streng, men i visse tilfeller kan det være funksjonelt.

Dette sier Ragnhild Brochmann som er kunst- og motekulturhistoriker, i tillegg til å skrive spalten Stygt & Pent i D2.

Hun mener at hva man har på seg på jobben er viktig for hvordan man blir oppfattet.

– Klærne er det sosiale mellomleggspapiret vårt. Vi leser hverandre basert på klær.

Brochmann forteller at vi lever i en historisk avslappet klestid, hvor det finnes strenge kleskoder i det færreste miljøer.

– Men i noen yrker, som innenfor finans, juss og politikk, for eksempel, handler det om å passe inn i et miljø styrt av mer konservative verdier. Da er det ikke overraskende mer dress, flere drakter og blankere skinnsko.

MOTE: Ragnhild Brochmann er kjent for å ha god estetisk sans. Foto: Terje Pedersen

«Klær skaper folk»

I et av Norges største selskaper Hydro, er det forskjell på de som jobber med selve produksjonen av aluminium som må gå i verneutstyr, og de som jobber på kontor.

– På kontoret er det færre regler, da kan folk stort sett gå i det de vil og er komfortable med, innenfor rimelighetens grenser - eller genser, forteller informasjonssjef i Hydro, Anders Vindegg spøkefullt.

MOTEPOLITI: Anders Vindegg er uoffisielt motepoliti Foto: Halvor Molland/Hydro

Likevel påpeker han at de fleste har en felles forståelse for uformelle normer som for eksempel å ikke vise for mye hud.

– Jeg oppfatter at folk hos oss går respektabelt kledd. Men hadde noen dukket opp i badeshorts og flip-flops måtte jeg nok sagt ifra, legger han til.

For Vindegg er det personlig verre å komme underpyntet enn overpyntet.

– Det er liten tvil om at det du har på deg sender et signal og oppfattes av andre rundt deg. Det ligger noe i at «klær skaper folk».

Ufeministisk?

– En sjef av meg sa en gang at skjørtelengden aldri kan bli for lang. Jeg satt pris på at sjefen min kunne ha dialog om hvordan folk gikk kledd, forteller Anne Karin Nordskag

Slike utspill fra sjefen kan ifølge Nordskag oppfattes som ufeministisk, men så lenge retningslinjene gjelder begge kjønn og er godt begrunnet, går det fint.

Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det er ikke å komme forbi at kort skjørt og utringet bluse kan distrahere kollegaene dine. Du vil at folk skal se deg i øynene, sier hun og legger til:

– Dette gjelder også menn som tar på seg en skjorte som passet for ti kilo siden.

Likevel påpeker hun at regler for hvordan man bør kle seg bør variere fra bransje til bransje.

UTRYGG: – Har du en utrygg personlighet blir hettegenseren mer tydelig, forteller Nordskag. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Rett til å bestemme

– Arbeidsgiver har styringsrett til å bestemme hvilken kleskode som skal gjelde i virksomheten, sier juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, Hans Gjermund Gauslaa.

Det betyr at arbeidsgiver kan nekte de ansatte å bruke shorts, singlet, caps og solbriller, så lenge det er saklig begrunnet, ifølge Simployer.

Likevel er det få firmaer i Norge gjør nettopp dette, og lar heller valget være opp til den enkeltes dømmekraft.

ROSA: Noen velger heller knæsje farger og detaljerte plagg fremfor penskjorta. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Dust i skjorte

– Det er lenge siden jeg har hatt på akkurat denne genseren. Men jeg prøver å ha på noe rosa hver dag. Rosa gjør meg glad, forteller genserens eier Ida Nicoline Glosimot om dagens antrekk.

Hos Vipps, der hun jobber, har de ingen regler for hvordan man skal kle seg.

– Jeg føler meg helt dust i skjorter.

VIPPS: TV 2 har vært på kontorene til Vipps og tatt bilder av og snakket med ansatte om klesvaner. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Opp til en selv

Hvite støvletter, også kjent som Vippsansatt Unn Anett Fenne, forteller at hun kler seg etter hvordan hun føler seg den dagen.

– Jeg kan gå med alt fra tights og allværsjakke, til glitterskjørt og glam.

Kommunikasjonssjef i Vipps MobilePay Caroline Lunde forteller at det er få regler hos dem.

– I Vipps er vi ikke så opptatt av formelle kleskoder. Slagordet vårt er «Veldig, veldig enkelt», og sånn tenker vi også i klesveien. Det viktigste er at folk er komfortable med det de har på seg og trives på jobb.

Hun legger til at noen trives best stive skjortekrager og brett i buksa. Mens andre trives best i shorts og sandaler.

ROM: – I Vipps er det rom til alle slags folk og klesstiler, forteller Caroline Lunde. Foto: Vipps

Intervjusetting

Men har det noe å si om du kommer på jobbintervju i hettegenser eller dress?

Kommunikasjonstrener Nordskag problematiserer nettopp dette, og mener at klær har mye å si for førsteinntrykket.

Det er Anders Vindegg enig i.

– Jeg tror ikke man skal undervurdere verdien av å skape et godt førsteinntrykk. Klart det spiller en rolle, sier han og legger til:

– I en jobbintervju-setting er det en kunst å kunne «lese» miljøet hos den potensielle arbeidsgiveren. Penskjorte og dress trenger du ikke hos oss, men samtidig ville jeg kanskje latt hettegenseren ligge igjen i skapet hjemme under jobbintervjuet.