BUNADSSESONG: Husfliden i Bergen er en tradisjonsrik faghandel for bunader. Det er her kronprins Haakon fikk sin Fanabunad i 18-årsgave. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Ta bunaden ut av skapet nå og luft den godt for å få vekk støv, bakterier og gammel parfymelukt.

Det er daglig leder i Husfliden i Bergen, Irene Tørhaug, sin tydelige beskjed dersom du skal ha på bunaden på 17. mai.

– Vask med isbiter og iskaldt vann

Tørhaug sier det nå er på tide å gå gjennom sjekklisten for å få bunaden klar før festlighetene om en uke.

TRAVELT: Irene Tørhaug er daglig leder hos Husfliden Bergen. Hun har hatt en travel vår, og måtte si nei til henvendelser om å sy ut bunader allerede i mars. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Sjekk om bunaden passer, kanskje det er et behov for å flytte hekten ut eller inn. Det er et veldig enkelt grep de fleste kan gjøre hjemme.

Hun minner om at man burde sjekke for flekker. Har bunaden en flekk, skal man ta en klut med kaldt vann og stryke fram og tilbake over flekken uten å gnikke.

– Og skjorten bør alltid vaskes etter bruk.

TREND: Daglig leder for Husfliden i Bergen Irene Tørhaug viser fram silkesjal som er en av årets bunadstrender. Foto: Frode Hoff / TV 2

Slik får du vekk flekker fra bunadskjorten Tørhaug sier det er lurt å sjekke bunadskjorten for flekker nå. Om skjorten har gule flekker, anbefaler hun å bruke iskaldt vann. – Det beste kjerringrådet er å bløtlegge skjorten over natten i iskaldt vann. Det kan være lurt å bytte vannet slik at det holder seg kaldt, eller ha isbiter oppi. – Om flekkene ikke går vekk første gangen, repeter prosessen, og la det ligge enda lenger i kaldt vann. Husk å ikke gnikke på flekkene. Skjorten må tørke helt før man ser resultatet.

Skal du vaske skjorten, bør du gjøre vaske den i varmt vann med vaskemiddel. Deretter bør skjorten skylles i lunkent vann en del ganger til vaskepulveret er vekke. – Heng skjorten til tørk på en kleshenger av plast. Henger du på kleshenger av tre, risikerer du at det farger av på skjorten.

Husk å spraye skjorten

De fleste kvier seg til det neste steget – å stryke bunadskjorten.

– Når du skal stryke skjorten, er det best med dampstrykejern. Det er det ikke alle som har, derfor er det lurt å spraye og fukte skjorten med litt vann, før du stryker på middels varme.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Begynn å stryke kragen og halslinningen, så mansjettkantene og ermene. Så fortsett på resten av skjorten. Stryk den så en gang til kvelden før du skal bruke skjorten for å få den ekstra fin.

Tørhaug har også tips til sølvpussingen.

– Bruk varmt vann med litt salmiakk og Zalo, og dypp sølvet i det. Det funker på både forgylt- og vanlig sølv, sier Tørhaug.



SØLVPUSS: Med denne kan du pusse knapper med en pusseklut uten å få noe midler på bunaden din. Tørhaug sier den er effektiv og lett å bruke, men kan ikke brukes på forgyllet sølv. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Spist av møll og mus

Tørhaug oppfordrer til å bevare bunaden og skjorten i en bunadspose.

– Vi har sett bunader som har blitt spist av både møll og mus. Det beste er å holde bunaden i et tørt og mørkt sted.