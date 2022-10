Etter en rekke observasjoner av droner, som flys over flyplasser og annen kritisk infrastruktur de siste dagene, er mange naturlig nok redde.

De som kjenner ekstra på denne redselen er de som er avhengige av fly og helikopter for å komme seg på jobb.

Henrik Fjeldsbø representerer mange av disse. Han er leder for helikopterutvalget Industri Energi, og får nå daglig tilbakemeldinger fra medlemmer som er bekymret.

Frykten stiger

– Med sikkerhetssituasjonen vi har nå og med stadig flere droneobservasjoner over kritisk infrastruktur, er det klart at frykten stiger. Og jeg forstår veldig godt at folk er redde, sier Fjeldsbø til TV 2.

SKAPER FRYKT: De mange droneobservasjonene over flyplasser og kritisk infrastruktur skaper uro og frykt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han påpeker at så lenge man ikke vet hvem eller hvor disse uidentifiserte dronene blir styrt, så skaper det naturlig nok en frykt for at det skal skje en hendelse.

Mange av droneobservasjonene er blitt gjort på de samme flyplassene som også sender ut helikopter til norske oljeplattformer.

Helikoptertrafikken til og fra installasjonene er en av de mest følsomme virksomhetene innen oljeindustrien i Norge.

Sikkerhetstrussel

– Per nå virker det som om dronene er bevist provokasjon eller etterretning rundt installasjonene. Men etterretningsvirksomhet med droner er forbudt og utgjør en sikkerhetstrussel som vi ikke kan akseptere, sier Fjeldsbø.

Fakta: Droneobservasjoner i Norge 15. september ble det kjent at det var observert ukjente droner ved flere oljeplattformer i Nordsjøen. Equinor meldte inn droneaktiviteten til politiet.

Per 21. september var det observert seks uidentifiserte droner innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer på norsk sokkel, blant annet ved Kristin-feltet og Heidrun-plattformen.

Petroleumstilsynet sendte 27. september en oppfordring til alle operatører og redere på norsk sokkel om økt årvåkenhet. Meldingen kom samme dag som det ble meldt om lekkasjer fra Nord Stream-gassledningene mellom Russland og Europa.

28. september opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det var observert droner ved norske kraftinstallasjoner.

30. september meldte oljeselskapet Conoco Philips om ny doneaktivitet i Ekofisk-området i Nordsjøen.

Samme dag innførte politiet vakthold ved forsyningsbasen på Mongstad og Gassleds prosessanlegg Kollsnes i Øygarden kommune etter droneobservasjoner.

2. oktober opplyste Forsvaret at Heimevernet skal bidra med forsterket vakthold og patruljering ved petroleumsanlegg i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. De første soldatene ble utplassert mandag 3. oktober.

4. oktober opplyste politidirektør Benedicte Bjørnland til VG at politiet har utplassert sitt dronesensor-system for å identifisere eventuelle droner rundt plattformer på norsk sokkel.

14. oktober rykket væpnet politi ut etter en mulig observasjon av en drone ved prosessanlegget Kårstø i Tysvær.

16. oktober varslet Heimevernet politiet om nok en mulig droneobservasjon ved Kårstø.

Samme dag ble luftrommet over Stavanger og Haugesund stengt i nesten en time etter at flytårnet på Sola varslet politiet om en mulig drone.

18. oktober opplyste Avinor at de har anmeldt 27 mulige droneobservasjoner siden juli, og at det så langt i år er anmeldt 50 mulige droneobservasjoner tilknyttet sivile flyplasser.

Sørvest politidistrikt, som hadde ansvaret for å etterforske droneobservasjoner over hele landet, opplyste til Stavanger Aftenblad 18. oktober at de hadde gjort over 70 avhør i etterforskningen.

19. oktober stengte Bergen lufthavn Flesland i vel to timer etter droneobservasjoner. Det ble også observert droner ved Bjorøy og ved Haakonsvern, og politiet rykket ut både hit og til flyplassen.

Samme morgen ble det observert en drone ved Førde lufthavn. Flyplassen ble ikke stengt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste torsdag ettermiddag at de overtar etterforskningen av droneobservasjonene.

(NTB)



Forsvaret, politiet og myndighetene gjør alt de kan for å stanse den ulovlige droneaktiviteten, mens politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker droneobservasjonene.

Selv om det gjøres mange tiltak for å begrense droneaktiviteten, frykter lederen for helikopterutvalget likevel at det kan skje en hendelse.

– Vi frykter at et helikopter kan treffe en av dronene. Det kan få fatale konsekvenser, sier Fjeldsbø.

Dette sier justisministeren om droneobservasjonene, se video:

Frykter droner med sprengstoff

Leder Audun Ingvartsen for fagforeningen Lederne frykter droneaktiviteten vi har sett i det siste kan lede til enda verre scenarioer.

– Den største frykten er at vi til nå har sett en kartlegging, før de kommer tilbake med en angrep der dronene i verste fall inneholder sprenglegeme, sier Ingvartsen som leder foreningen som organiserer ledere og spesialarbeidere rundt om i Norge med ansvar for kritisk infrastruktur som oljeinstallasjoner, kraftintensiv industri, produksjonsbedrifter og samferdsel.

VIL HA FORBUD: Audun Ingvartsens største frykt er droner med sprengstoff. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

Denne frykten er årsaken til at fagforeningen onsdag morgen gikk ut og ba regjeringen umiddelbart iverksette et nasjonalt forbud mot bruk av droner inntil sikkerhetssituasjonen i Norge og verden endrer seg.

– Under pandemien viste regjeringen vilje til å handle raskt og sette inn tiltak. Nå bør de vise at de kan handle like raskt for å ivareta sikkerhetssituasjonen her i landet, sier Ingvartsen.

Utspillet om droneforbud kom samme dag som Flesland flyplass ble stengt ned i to timer som følge av droneobservasjoner.

Samferdselsdepartementet ba samme dag Luftfartstilsynet om å komme med en vurdering av mulige former for forbud mot droneflyging.

– Trusselen må tas på alvor

Også Norsk Flygerforbund og deres medlemmer er bekymret for sikkerhetssituasjonen og ukontrollert bruk av droner.

– Vi har registrert at det har vært droneobservasjoner ved de fleste lufthavner som sender ut helikopter til oljeplattformer. Det er noe vi ser med stor bekymring på, sier forbundsleder Aleksander Wasland.

BEKYMRET: Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen på grunn av den økte dronetrafikken. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han påpeker at ikke autorisert dronetrafikken en unødig ekstrabelastning, og noe som skaper usikkerhet og utrygghet både for arbeidstakere og deres familier. Wasland er derfor glad de har et tett samarbeid med sikkerhetsmyndighetene.

– Denne typer droner utgjør en fare for flysikkerheten, derfor er det viktig at denne trusselen tas på alvor, sier Wasland.

Syv russere fengslet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er blitt stadig mer spent etter sabotasjeaksjonen på gassrørledningen Nord Stream.

Den siste tiden har syv russiske statsborgere blitt varetektsfengslet i Norge for droneflyging eller fotografering.

Men norske myndigheter understreker at de ikke er sikre på at russiske myndigheter står bak.

– Men hvis det drives etterretningsvirksomhet med droner fra Russland, så er det forbudt og må stoppes, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse torsdag.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe peker på at Russland i lang tid har vært opptatt av å kartlegge kritisk norsk infrastruktur, som olje- og gassinstallasjoner, kraft og telekom.

– Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, blant annet fordi Norge er en så stor gassleverandør til Europa, sier Moe.