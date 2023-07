Disse kan utfordre Putin etter Wagner-opprøret

Etter at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin stoppet Wagner-gruppens bevegelser mot Moskva, i det han kalte en «en rettferdighetsmarsj» lørdag 24. juni, har det vært stille fra gruppens leder.

Putin holdt en tale til folket etter Wagner-retretten og ga soldatene valget om å enten inngå kontrakt med forsvarsdepartementet eller reise til Belarus. Siden dette har det vært relativt stille fra Prigozjin.

– Tegn på svakhet



Putin selv hevder Russland står sterkere etter Wagner-opprøret. Det er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth uenig i.

– Det er ikke en styrke at du får et militært opprør mot deg. Det er derimot et tegn på svakhet. Det å fremstå sterk er det viktigste for Putin, forteller han.