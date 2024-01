Disse kan ta over etter Sandra Borch

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har ifølge statsministeren erstatteren til Sandra Borch som forsknings- og høyere utdanningsminister klar.

Det kan tyde på at de har søkt etter statsrådsemner nær storting og regjering.

Etter det TV 2 får opplyst, vil statsrådsskiftet skje tirsdag.

Statssekretær i departementet

Ifølge TV 2s opplysninger ligger Oddmund Løkensgard Hoel (55) best an til å få jobben.

Senterparti-politikeren har vært Sandra Borchs statssekretær i departementet, og er blant dem som kjenner feltet og de aktuelle sakene det jobbe med aller best.



Et annet moment som taler til hans fordel er at det nå har vært to statsrådsbytter på kort tid, og at han kan representere kontinuitet og stabilitet i arbeidet med en del tyngre

Han er professor på Høgskulen på Vestlandet og har akademisk bakgrunn i historie og tok hovedfag i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo.

Hoel var leder i Noregs Mållag i perioden 1999–2002, og han representerte Senterpartiet i Luster kommunestyre i forrige periode.

Da Hoel ble utnevnt til statssekretær for Borchs forgjenger Ola Borten Moe, uttalte han at dette var drømmejobben for en person med hans bakgrunn.

Hoel har også vært medforfatter for flere publikasjoner, blant annet om Nigardsbreen og Jostedalen.

– Ingen kommentar

Ifølge TV 2s opplysninger kan Marit Knutsdatter Strand (33), som har representert Senterpartiet Oppland i siden 2017, også være en kandidat.

Det som taler imot henne, er hun er fra Innlandet, slik som Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl.

Hun er fraksjonsleder og dessuten første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun har høyere utdanning og mastergrad fra NMBU på Ås, og var leder i Senterpartiets studentlag mens hun studerte.

– Jeg har ingen kommentar til spekulasjoner om hvem som kan bli ny statsråd, sier Kunstdatter Strand.

FRA STORTINGET: Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland og Senterpartiets fraksjonsleder i utdanningskomiteen er den partiets stortingsgruppe som står nærmest til å overta etter Sandra Borch. Foto: Stian Lysberg Solum

Knutsdatter Strand er født i Lørenskog, men er bosatt i Øystre Slidre hvor hun har sittet i både kommunestyre og formannskap.

Statsråd fra Nord-Norge?



Dersom ledelsen i Senterpartiet utvider søkeområdet, kan det være naturlig å lete i partiets organer eller i stortingsgruppen for øvrig.

Dersom distriktshensyn er viktig, og man trenger en statsråd fra Nord-Norge, kan Sandra Borchs vara på Stortinget, Ivar B. Prestbakkmo, være aktuell, ifølge TV 2s opplysninger.

Han har blant annet vært ordfører i Salangen, og fylkesordfører for det sammenslåtte Troms og Finnmark.