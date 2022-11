Disse kan ta over etter Lysbakken

En av dem er finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, opprinnelig fra Kirkenes, i dag innvalgt fra Oslo.

– Jeg håper Kari Elisabeth Kaski vil stille som partileder etter Lysbakken, og at landsmøtet velger henne. Hun er en tøff klimapolitiker som samtidig kjemper for en bedre fordeling av godene. En solid debattant som er godt kjent blant velgerne!

Det skriver vararepresentant til sentralstyret, Eirik Faret Sakariassen, på Facebook, kort tid etter at Lysbakken møtte pressen for å melde om sin avgang onsdag.

– Drivende dyktig

Til TV 2 utdyper han:

– Vi har mange flinke folk, men Kari Elisabeth Kaski er drivende dyktig. Hun blir en god leder fordi hun er god på klima, og tydelig på rettferdig fordeling. Hun står støtt på de viktigste pilarene til SV, sier Sakariassen.

– Men hun har prøvd å bli nestleder før, og ikke lyktes. Hva sier det om hvor hun står i partiorganisasjonen?

– Hun har bred støtte i partiorganisasjonen, og siden den gang har hun vært SVs forhandler inn mot regjeringspartiene og levert store gjennomslag for SV. Jeg har støttet henne før og gjør det nå, sier han.

Kaski selv har ikke tenkt å kommentere egne lederambisjoner onsdag, opplyser hun.

– Jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøtet. Utover det har jeg ingen kommentar nå, sier Kaski til TV 2.

– Kommer ikke til å heie på Brann

Det er tre navn som stikker seg ut som nye lederkandidater for SV, sier kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud.

– Den neste partilederne i SV kommer ikke til å heie på Brann. Det er lave odds for at det blir en nordlending.

– Jeg tror kampen om lederjobben fort vil stå mellom nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski. Men i en diskusjon om hvem som tar over etter Lysbakken, kan vi heller ikke utelate den andre nestlederen, Kirsti Bergstø.

Samtidig sier kilder TV 2 har snakket med at det alt for tidlig å konkludere med hvem som kan overta etter Lysbakken, og at det kan komme flere kandidater inn i kampen om ledervervet.

KANDIDAT?: SV-nestleder Kirsti Bergstø var fungerende partileder da Lysbakken nylig var i pappapermisjon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hverken Bergstø eller Fylkesnes har onsdag formiddag besvart TV 2 sine spørsmål om de kunne tenke seg å overta som partileder.

– Jeg er spent på om den pågående skattesaken mot Fylkesnes vil få noen betydning for hans kandidatur, fortsetter Eriksrud.

– Han har erkjent at han er an av de som har måttet etterbetale skatt fordi han har hatt gratis pendlerbolig i Oslo. Men han har ikke ønsket å fortelle noe om hverken beløpenes størrelse eller hvorfor han må betale. Jeg tror har alt å tjene på å vise full åpenhet om sin sak, så eventuelle spekulasjoner kan legges til side. En potensiell SV-leder kan ikke insistere på at de skattemessige forholdene rundt gratis pendlerleilighet, finansiert av det offentlige, er et forhold mellom ham og skatteetaten.

KANDIDAT?: Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes forhandler med regjeringen om statsbudsjettet for 2023 i disse dager. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Skattesak

TV 2 har tidligere meldt at det er SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som får det største skattekravet etter Skatteetatens kontroll av Stortingets pendlerboliger.

Fylkesnes selv mener han har vært åpen nok.

– Jeg har vært åpen om skatteetatens krav hele veien. Jeg er veldig lettet over at de har gått bort fra og til å gi meg en tilleggsskatt, som betyr at skatteetaten innrømmer at her har jeg ikke gjort noe galt. Og de har også innrømmet at de har gitt de rådene som vi har fulgt på stortinget. Så er det en diskusjon da om fastsetting av skatt, der skatteetaten mener at den skal høynes på min inntekt, og det er noe jeg nå ser gjennom og vil vurdere om jeg er uenig i eller ikke, sier Fylkesnes.

Han har ikke bestemt seg for om han vil klage inn vedtaket eller ikke.

– Hemmelighold rundt beløpet har du blitt utfordret på, hvorfor vil du ikke si noe om beløpet?

– Det er ikke hemmelighold, jeg har vært åpen om denne saken hele veien. Men jeg synes det er helt unaturlig å være åpen om beløpet før saken er avklart og det er det som er spørsmålet, sier Fylkesnes.

