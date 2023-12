Disse juletradisjonene er på vei ut

JULETREDANS: Å gå rundt juletreet er ikke like vanlig som det det en gang var. Foto: Gorm Kallestad / NTB

«Nå har vi vaske gølvet, og vi har børi ved. Og vi har sett opp fugleband og vi har pynte tre», sang Alf Prøysen i 1951.

I havet av gamle norske juletradisjoner er det ikke alle forberedelsene fra Julekveldsvisa som fortsatt blir praktisert.

Eller er det sånn at du tar den årlige julevasken og henger opp fugleband til jul?

De mest dramatiske endringene

– Å gå rundt juletreet er ikke noe man gjør like mye av som man pleide før, sier Geir Thomas Risåsen.

Han er konservator på Norsk Folkemuseum og har god kontroll på norske juletradisjoner.

– Jula er en av de mest tradisjonsrike høytidene, men den har alltid vært i endring.

Han peker på den materielle utviklingen av jula som den mest dramatiske endringen.

PYNTER: Konservator Geir Thomas Risåsen viser frem julepyntede stuer på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi kjøper mer og mer. I stedet for å lage mat og bake selv, kjøper vi ferdiglagd sylte og ferdigbakt julebakst.

Det er heller ikke like vanlig å bake alle de sju julekake-slagene i førjulstiden.

Hvilke kaker som regnes som de sju slagene varierer fra hvor man befinner seg i landet. Men skal man tro Store norske leksikon er følgende kakeslag sentrale i folks oppfatning av de sju slagene: smultringer, fattigmann, sandkaker, sirupssnipper, berlinerkranser, goro og krumkaker.



Risåsen mener unge i dag ikke har samme behov for å bake egne julekaker, og at de tidligere generasjonene fulgte tradisjonen om de sju slagene mer slavisk.

– Men på bygda er det nok flere enn man tenker seg som fortsatt baker kaker selv.

Flyttet på jula

I tillegg forteller Risåsen at en annen viktig endring er at jula starter tidligere enn før. For du har kanskje hørt om folk som begynner å høre på julemusikk

Den nordiske jula inneholder både adventstid, selve julehøytiden og romjula. Risåsen mener nordmenn har blitt raskere til å kvitte seg med juletreet og ta ned julepynten enn det man var før.

– Det er ikke lenger sånn at man skal hvile i tre uker fra 21. desember. Tradisjonelt var jula ferdig enten 6. januar eller 13. januar, men nå regnes jula som ferdig mye tidligere enn det.

Ingun Grimstad Klepp er ekspert på julefeiring og juleritualer. Klepp forteller til TV 2 at det å bevare tradisjoner er viktig for noen, mens andre ikke synes det er like viktig.

TRADISJON: Ingun Grimstad Klepp er ekspert på en rekke juletemaer, og er selv glad i jula. Foto: Sonja Balci/Oslomet

– Det viktigste er ikke hva du gjør, men at du gjør det hvert år.

Tradisjonsbundet

Noe man ofte hører i jula er «sånn har vi alltid gjort det, og sånn kommer vi alltid til å gjøre det».

– Selv er jeg tradisjonsrik. Jeg vil at juletreet skal være gran, jeg liker at det er rent til jul og pyntet med blankt sølv og rødt, sier Klepp.

Geir Thomas Risåsen mener nordmenn er mer tradisjonsbundet enn blant annet våre naboland.

– Vi baker mer enn danskene og spesielt julemiddagen er ufravikelig. Både du og jeg har høye forventninger til hva vi blir servert på julaften.

Risåsen sikter til at nordmenn i lang tid har spist pinnekjøtt og ribbe på julaften.

– Omtrent 50 prosent spiser ribbe og medisterkaker, og 40 prosent har pinnekjøtt på menyen. Det er en grunnfestet tradisjon, så julemiddagen rører du ikke, sier Risåsen og humrer.

PINNEKJØTT: Pinnekjøtt var en typisk vestlandsrett, men blir mer og mer populær utenfor kjerneområdene. Juletradisjonene med pinnekjøtt og ribbe er veldig stabile. Foto: Morten Holm

De glemte tradisjonene

Ifølge jule-ekspertene er det mange tradisjoner fra gamle dager vi holder fast i, men enda flere som er «glemt».

– På midten av 1800-tallet sov alle i familien på gulvet i stuen. Å gå julebukk er heller ikke så vanlig lenger, forteller Ingun Grimstad Klepp.

I tillegg var øl en viktigere del av jula tidligere.

Tidligere var det nemlig lovpålagt å brygge eget øl til jul. I dag er det fortsatt populært å drikke øl i jula, men da kjøper man det gjerne i butikken.

Andre tradisjoner som ikke er like populært som før er juletrefest, kirkegang 1. juledag, lesing av juleevangeliet, julemarsipan, nellik i appelsin, og å sette ut grøt til nissen. I tillegg synes nok ikke dagens barn at Grevinnen og hovmesteren og Askepott er like morsomme som tidligere generasjoner.

Men selv om noen tradisjoner er på vei ut, dannes det stadig vekk nye tradisjoner.

– Det som ikke forandrer seg er at det er en viktig fest, forteller Ingun Grimstad Klepp.