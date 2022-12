Disse julegavene er blitt langt billigere i år: – Men følg med!

GAVER: Det er snart tid for å utveksle gaver, men det er fremdeles noen dager igjen dersom du er ute i siste liten. Foto: Aage Aune / TV 2

Det nærmer seg jul, og har du ikke kjøpt julegavene enda, begynner det å haste.

På de fleste nettbutikker var fristen for å bestille varer med garantert levering før jul, mandag.

Fremdeles er det mange butikker som har mye varer igjen – og uvanlig mange av dem på tilbud, særlig innen sports- og fritidssegmentet.

30 prosent

Blant butikkene som har kjørt omfattende tilbud gjennom desember, er nettbutikkene Fjellsport og GetInspired, samt de store sportskjedene XXL, Sport1 og Intersport.

Eric Sandtrø er daglig leder hos Fjellsport.no. De har i store deler av desember kjørt 30 prosent på alle ordinære varer i hele butikken.

– Det er ikke noen tvil om at det er flere kampanjer enn før, og at prosentene er større og at de varer lenger, sier Sandtrø til TV 2.

Han forteller at det er flere årsaker til dette. En er at de har store varelagre etter koronapandemien.

– Etterspørselen etter sportsutstyr eksploderte under pandemien da alle skulle på norgesferie, og vi bunkret opp. Nå har etterspørselen falt, og vi sitter med mye varer, sier han.

Hard konkurranse

Sandtrø er også tydelig på at konkurransen er blitt spesielt hard på sports- og fritidsutstyr.

– Når andre setter ned prisene, så må vi også gjøre det. Vi blir påvirket av det, og så kan man spørre seg hvem som startet først. Det blir rett og slett priskrig, sier han.

Han forteller at julehandelen for nettbutikken har gått ganske greit.

– Vi var veldig spente, men er nå fornøyde, selv om etterspørselen helt klart har falt siden pandemien, sier han.

Kunder med mindre penger

Også sportskjeden XXL har opplevd en annerledes oppladning til jula.

– Generelt så har det vært høyt kampanjetrykk og mange gode tilbud i lang tid. Det gjelder for hele varehandelen, og sportsbransjen er ikke noe unntak, sier Andreas Nyheim, kommunikasjonsdirektør i XXL, til TV 2.

Han forklarer dette blant annet med den vanskelige økonomiske situasjonen mange nordmenn er i.

– Mange kunder har mindre igjen i lommeboka, og dette har gjort kampen om kundene ekstra tøff, sier Nyheim.

Selv om det allerede har vært mange gode tilbud i desember, lover han at salgene ikke er over for denne gang helt enda.

– Vi er klare for å ta opp hansken fremover og det kommer mange gode tilbud også i romjulen og på nyåret, sier han.

– Blir det fremdeles romjulssalg, nå som det har vært salg i hele desember?

– Det er vanskelig å spå, men jeg tviler på at det er slutt på salg på sportsutstyr over jul, sier Sandtø i Fjellsport.no.

Flest tilbud

Prisguiden en tjeneste som eies av Klarna, der kundene kan sammenlikne priser på nett.

De holder oversikt over de forskjellige tilbudene som finnes. Erik Andreassen-Perez er daglig leder i i Prisguiden. Han sier at det nå er følgende varegrupper det er flest tilbud på:

Bøker

Parfyme

Minnebrikker (RAM)

Vinterjakke

Ryggsekk

Joggesko og løpesko

PC-skjerm

Bærbar PC

Hodetelefoner og ørepropper

Service

Superundertøy og ullundertøy

Hovedkort

Gryter og panner

Spill

Tastatur

– Før Black Week oppga mer enn 3 av 4 nordmenn ifølge en større undersøkelse gjennomført av Klarna at de ønsket å gjøre årets julegaveinnkjøp billigere enn i fjor. De fleste av disse oppga at de ville gjøre dette ved å handle på tilbud, bruke rabattkoder og lignende, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad, til TV 2.

Andreassen-Perez opplyser at antallet søk på pris-sammenlikningstjenesten har økt med 17 prosent i desember i år mot fjoråret.

– Sammenliknet med perioden 1 til 18. desember i fjor, så har antallet tilbud økt med 34 prosent, sier han, og understreker at tilbudene har holdt seg uvanlig lenge fra Black Week og utover i desember.

Januarsalg

Også bokhandelen Norli er blant butikkene som har vært preget av flere tilbud i førjulstiden.

– For vår del følger dette «same procedure as last year». Norli er opptatt av å alltid ha gode og attraktive tilbud i denne perioden, slik at alle skal ha muligheter til å gi flotte bøker før jul – selv på litt stramt budsjett, sier markedssjef Caroline Heitmann i Norli til TV 2.

Hun sier de ikke har noen stor tradisjon for romjulssalg – men at de fort kan slå på stortromma i januar.

– I romjula handler det først og fremst om å bytte varer, men det blir nok janursalg i år også!

Også Elkjøp kjører kampanjer, men dette er også på linje med tidligere år, ifølge dem selv.

– På generell basis har Elkjøp flere pågående kampanjer til enhver tid, og vi har ikke gjort noen nevneverdige endringer i kampanjeoppsettet vårt i år. Av hensyn til våre børsnoterte eiere kan vi ikke gå i detaljer på salgstall knyttet til julehandelen, sier kommunikasjonsrådgiver Stina Winther.

– Følg med!

Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet, er oppmerksom på priskrigen som pågår i sports- og fritidsbransjen, men også andre steder, i tiden før jul.

– XXL var tidlig ute og sa de hadde et stort varelager. Erfaringsmessig ser vi at dette binder opp kapitalen for bedriftene, og det kan ofte føre til store salg, sier han.

VÆR OBS: Olav Kasland i Forbrukerrådet anbefaler alle å følge godt med når de skal handle julegaver. Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrådet

Han synes ikke det er unaturlig at butikkene forsøker å selge ut varelagrene. Også når det gjelder dagligvarebransjen er det ofte priskrig mellom kjedene på sentrale julevarer.

Dette er for å «lokke» forbruker inne i butikken med håp om at en gjør hele julehandelen i butikken, også varer som ikke er på salg.

– Det man skal være oppmerksom på i alle disse situasjonene, er at det kan være snakk om at man kjører kampanje på enkeltprodukter, mens man har ordinære priser på andre ting. Jeg vil oppfordre forbrukerne til å dobbeltsjekke priser og shoppe litt rundt, og ikke gå på tilbudene og kjøpe alt på et sted. Følg med og vær bevisst, oppfordrer han.

Kasland understreker også at salg ofte ikke faktisk fører til at man bruker mindre penger.

– De fleste har vel opplevd å kjøpe ting man egentlig ikke hadde tenkt til å kjøpe, fordi det er billig. Vi i Forbrukerrådet er opptatt av det grønne skiftet, og vi opplever også at mange forbrukere også søker kvalitet fremfor kvantitet. Det kan være en fin tanke å ha med seg inn i julehandelen, sier han.

Fjellsport.no eies av det danske konsernet Egmont, som også eier TV 2.