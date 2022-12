Disse grepene kan redde deg på glatta

Denne uken kom snøværet overraskende på. Selv om NAF står klare for å berge bilene som kjører av veien, finnes det enkle grep du kan ta for å unngå å havne i grøfta.

Glatte veier preger store deler av landet. NAF har sett at flere er involvert i ulykker den siste uken, og har sendt ut en pressemelding om kjøring på glatte veier.

– Det skyldes en kombinasjon av at snøværet kom overraskende på og at folk er litt ute av trening, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, til TV 2.

RÅDGIR: Nils Sødal i NAF kommer med flere råd for hvordan man kan kjøre trygt på glatt føre. Foto: NAF

Været forutsetter at man følger godt med og tar høyde for det glatte føret, skriver NAF.

– De aller fleste er flinke til å avpasse farten og øke avstanden til den foran når det er glatt. Men når det er lenge siden sist, er man litt rusten. Da man må venne seg litt til det, sier Sødal.

VINTERFØRE: Tidligere denne uken sto køen så å si stille på E6 inn til Oslo. Foto: TV 2

Test før kjøreturen

Først og fremst kan det være lurt å teste føret for å sjekke hvor glatt det faktisk er. Da er det én ting som er viktigere enn alt annet.

– Det aller viktigste er at man ikke er til fare for noen andre når man tester dette, forteller Sødal.

Testingen består av tre øvelser:

1. Kjenn på motstanden i rattet

Gjør en liten, litt brå rattbevegelse i svingen.

– Hvis bilen følger rattbevegelsen, så har du veigrep. Hvis du ikke får til å svinge, har du ikke veigrep og må senke farten betydelig, sier Sødal.

2. Kjenn på veigrepet når du gasser

Hvis hjulene slipper lett, er det skikkelig glatt, skriver NAF.

3. Gjør en prøvebremsing

Gjør noen korte prøvebremsinger. Sklir bilen langt før den stopper, gjelder det å være påpasselig, står det i pressemeldingen.

– Disse tre øvelsene kan du gjerne gjøre flere ganger under kjøreturen. Føret på veiene varierer underveis og kan være helt annerledes enn der kjøreturen startet, sier Sødal.

UTFORDRENDE: Møter du på en slik påkjørsel, er det lurt å ta det ekstra forsiktig. Foto: Elias Engevik / TV 2

Krasjkurs i glattkjøring

Til tross for at man er oppmerksom, avpasser farten og har testet forholdene, kan man ha uflaks.

– Selv om man kjører fornuftig og ordentlig, kan man få en ubehagelig sving på bilen eller miste veigrepet, sier Sødal.

Havner du i en situasjon på glatta, der du gjerne skulle hatt en oppfrisking fra glattkjøringskurset, kan disse tre grepene redde deg:

1. Begge hendene på rattet

– Det viktigste du gjør er å holde begge hendene på rattet og tilpasse farten etter kjøreforholdene, sier Sødal.

På denne måten har man best mulig forutsetning for å kunne styre bilen unna en eventuell farlig situasjon.

KONTROLL: Med to hender på rattet har du bedre kontroll på bilen. Dette er noe av det viktigste man kan gjøre for å kjøre trygt på vinterføre. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

2. Få ned farten så fort som mulig

Hvis du havner i en situasjon der du mister kontrollen, er det viktig å få ned farten.

– Alle moderne biler har ABS bremser; da kan du styre selv om du sklir. En overraskelse for mange er at når ABS-funksjonen slår inn, begynner det å bråke noe voldsomt og pedalen rister.

– Da kan man bli veldig redd. Men for all del; fortsett å trykk inn bremsen hardt og forsøk å styre bilen så best du kan for å unngå en krasj, understreker Sødal.

I GRØFTA: En bil kjørte av veien på E6 ved Rygge, tirsdag 6. desember. Foto: Nyhetstips.no

3. Ikke sving for brått

Selv om man skal styre bilen bort fra den farlige situasjonen, må man ikke svinge for brått.

På blank is er det nesten umulig å endre kurs.

En vanlig feil når man får skrens på bilen, er å styre brått og for mye. Med en slik reaksjon øker du skrensen og det vil ta lengre tid før hjulene begynner å styre bilen igjen, står det i pressemeldingen.

Har du fått skrens på bilen, hindrer elektronikken bilen i å snurre rundt, men systemene er avhengig av veigrep for å fungere. Om du opplever at bilens stabilitetskontroll aktiveres, skal du fortsette å styre dit du skal.

– Det er viktig å huske på at for å beholde kontrollen må ikke farten være for høy. Er farten for høy, kan ikke elektronikken redde deg. Da er det kun sikkerhetsbelte, airbag og bilens innebygde sikkerhet som kan hjelpe deg, sier Sødal.



– Det viktigste du gjør er å tilpasse farten etter kjøreforholdene og holde begge hendene på rattet, sier Sødal.

PÅ GLATTKJØRING: Glattkjøringsbanen er noe alle må gjennom på veien til lappen. På bildet er det Trygve Slagsvold Vedum (SP) og programleder Linn Wiik som prøver seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Frykter farligere vær

Fremover ser det ut til å bli litt mildere vær. Da kan nedbøren komme som regn eller våt snø.

Dette kan skape enda mer utfordrende kjøreforhold.

Bakken er så kald etter kuldeperioden vi er inne i nå, at der det blir regn, vil det fryse på bakken og gi speilblanke veier.

VÅT VEI: Kald vei kombinert med regn, kan gi underkjølt regn. Da blir det ordentlig glatt på veiene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– På dager med underkjølt regn, kan det være lurt å la bilen stå, sier Sødal.

Andre steder kan det bli vanskelig nullføre med våt snø i veien, det gir også glatte forhold, forteller Sødal.

BULKEHØYTID: Fra 18. desember til lille julaften har nordmenn krasjet over 44 000 ganger de siste fem årene. Vinterføre og julestress kan være to av grunnene. Foto: Elias Engevik / TV 2

Står klare

– Når vi ser at været er meldt som det er, har vi mange i beredskap.

Men selv om NAF har satt alle mann til pumpene, understreker Sødal en ting.

– Det er klart at er man uheldig og kjører av veien, må man regne med ekstra ventetid i vær som dette. Rett og slett fordi det er så mye å gjøre.

Han forteller at folk vanligvis har god forståelse for dette.

– Og vi gjør det vi kan for at det skal gå raskest mulig, forsikrer Sødal.