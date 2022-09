Disse flyplassene bør du unngå

FLYKAOS: For lite flyplasspersonale etter to år med pandemi i kombinasjon med reiselystne passasjerer har førte i sommer til lange køer ved flere europeiske flyplasser. Foto: Hilde Gran / TV 2

– Det kan fort toppe seg igjen i høstferien noen steder, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i en pressemelding fra Frende Forsikring.

– På Heathrow og Schiphol er det fremdeles mangel på personale. Flyplassene har innført midlertidige begrensninger på antall passasjerer. Det gjør at en rekke flyselskaper må redusere kapasiteten inntil videre.

Han råder også reisende til å følge litt med på flyplassene i Manchester og Dublin.

– Disse har slitt med kaos i sommer og det kan fort toppe seg igjen under høstferien, sier Elnæs.

HØSTFERIE: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er særlig én ting man bør unngå i høstferie. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Enorm økning

Sommeren var krevende for mange nordmenn som skulle ut av landet.

– Vi så en økning på hele 40 prosent i saker med forsinket bagasje i sommer. Noen fikk den aldri mens de var på ferie, mens andre rakk å få den mens ferien enda pågikk, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen.

Det er ikke bare flyselskapene som har skylden hvis flyet ditt blir forsinket. Økt trafikk gir uansett større fare for forsinkelser, noe som er greit å huske på i høstferien.

– Flytrafikken i luften over Europa er på 88 prosent av hva det var i 2019. Da ser vi også en økning i forsinkelser som er utenfor flyselskapenes kontroll, sier Hans Jørgen Elnæs.

KAOS: Den flyplassen i Skandinavia som slet mest i sommer var Stockholm Arlanda. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Perfekt sommerstorm

Reiseskadesjefen i Frende tror utenlandshungrige nordmenn får en enklere tur i høstferien.

– Færre skal ut å reise nå, og det er ikke varslet streik verken hjemme eller ute i Europa, sier Lassen.

Det var på mange måter en perfekt storm som traff i sommer.

Flere funksjoner på flyplassene var underbemannet, fra innsjekk til bagasjehåndtering.



Samtidig som flyselskapene også slet med å få tak i nok folk til å gjennomføre reisen, og sikkerhetspersonale manglet. På toppen kom streikene.

Den flyplassen i Skandinavia som slet mest i sommer var Stockholm Arlanda. Her er de mer eller mindre tilbake til normalen, ifølge pressemeldingen.

– Innen Norge og Norden bør det forventes at flytrafikken går mer eller mindre som normalt i høstferien, sier flyanalytiker Elnæs.

BAGASJE: Bagasjen hopet seg opp på norske flyplasser i sommer, og det kunne ta mange dager før du så igjen koffertene om du blir rammet av flykaoset i Europa. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kommer med ett råd

Én ting råder han imidlertid nordmenn til å unngå.

– Hvis du skal reise via de største flyplassene i Europa i høstferien bør du planlegge for store passasjervolum.

Han nevner spesielt flyplassene i Amsterdam, London, Frankfurt og Paris som utsatt.

– Et godt råd er å bestille reiser som går direkte, for å unngå de store flyplassene som er kjent for kaos. Og hvis du må via en flyplass og videre med et annet fly, vurder å reise kun med håndbagasje, sier Hans Jørgen Elnæs.

Det rådet støtter skadesjefen i Frende.

– Pakk det du må ha i håndbagasjen din uansett, slik at det ikke er krise om bagasjen din blir forsinket, sier Petter Lassen.