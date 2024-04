Disse firkantene vekker oppsikt: – La de være

HIP TO BE SQUARE: Firkant i nasjonalromantiske omgivelser. Foto: Kartverket

Har du sett de mystiske merkene? Firkantene dukker opp over hele landet, og har en helt spesiell funksjon.

Du tenker kanskje det er en 21. århundrets heksering, en kubistisk kornsirkel eller landingsplattform for verdens minste helikopter?

Virkeligheten er noe tørrere, men kanskje viktigere enn du tror. Kart-appen på mobilen din er avhengig av disse rare merkene for at den skal fortsette å vise riktig vei.

Dette er nemlig et sikkert vårtegn.

Senioringeniør Solveig Otterå i Kartverket kan fortelle at merkesesongen er i gang, og forklarer hva som er greia med de hvite firkantene.



HAR SVARET: Senioringeniør Solveig Otterå i Kartverker forklarer at firkantene har en viktig funksjon Foto: Iver Daaland Åse

Ikke rør!

Merkene er nødvendige for Kartverket når de får inn flyfoto av terrenget.

– De trenger vi å få malt rundt i et område som skal fotograferes. Da må de være store nok til at vi kan finne de igjen i bilder som er tatt fra lufta, sier Otterå.



Det er landmålere som utfører denne jobben. Bildene blir brukt til å konstruere vektordata: bygninger, veier og alt mulig av infrastruktur som skal inn i kartet.

MERKESESONG: Vårens vakreste eventyr? Firkantene dukker opp i hele landet. Foto: Kartverket

Firkantene er såkalte fastmerker, som males eller monteres på bakken. I utmark er fastmerket ofte en bolt i fast fjell.

– Når vi har mange nok kjentpunkt, kan vi bruke det til å sørge for at bildene passer med kartet. Når vi legger ortofotoene (Flybilder som passer til kart i samme skala) over, vil huset ligge på riktig plass også i bildet.

Mange av fastmerkene i det ganske land er nå ubrukelige grunnet nye kvalitetskrav. Det betyr at du kan finne enda flere nymalte firkanter rundt om i landet de neste årene.

– Enn om noen tror merkene stammer fra romvesen eller heksekunst? Hva skjer om de blir fjernet av publikum?



– La de være. Ikke dekk over, og ikke parker over. Ofte er de i nærheten av vei, fordi vi ønsker at de er etablert på flatt terreng, sier Otterå.

Skjer overalt

Dette arbeidet gjøres over hele landet, men Kartverket legger mest vekt på tettbygde områder, hvor det er mest endringer i landskapet.

I år skal rundt 78.300 kvadratkilometer fotograferes i fem nye områder, i tillegg til fotografering av 49.500 kvadratmeter innenfor området som ble bestilt i fjor.

Det er altså grunnen til at du kan møte på en landmåler i nabolaget, på gangstien eller langt utpå jordet.

Hvis du vil se ditt hjemområde i fugleperspektiv, kan du se det på Kartverkets side, Norge i bilder.