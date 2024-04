Disse fem skal avgjøre Kjerkols masterskjebne

FELLER DOMMEN: Nemnda for studentsaker, som skal vurdere Ingvild Kjerkols (i midten) masteroppgave, består av Geir Olav Knappe (øverst til venstre), leder Eilif Nordahl (øverst til høyre), Marthe Bjørgum (nederst til venstre) og de to studentrepresentantene Stine Sæthre og Marie Berntine Vestad (her representert ved studentleder Simen August Randen ved Studentorganisasjonen Nord, nede til venstre). Foto: Nord universitet, Sigve Bremer Mejdal / TV 2, Nordland fylkeskommune og Amalie Moen Eidet

BODØ/OSLO (TV 2): Onsdag klokken ni møtes nemnda for studentsaker ved Nord universitet for å avgjøre om helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har jukset og plagiert på sin masteroppgave.

– Det vanlige er at vi treffer vedtak i møtet og så ekspederes vedtaket av sekretærene. Da vil studenten kunne få vite resultatet neste dag, forteller Eilif Nordahl til TV 2.

Han er leder av Nemnda for studentsaker ved Nord universitet. Onsdag morgen skal de behandle masteroppgaven i helseledelse som Ingvild Kjerkol og en medstudent fikk karakter A på i 2021.

Komité mener det er grunnlag for mistanke

Nå er oppgaven anklaget for plagiat og juks, og det er avdekket over 125 tekstlikheter i oppgaven.

I forkant av behandlingen har Kjerkol hyret inn den tidligere lederen av Felles klagenemnd, Marianne Klausen, som sin advokat.

Hun har gått til frontalangrep på universitetet for at de i det hele tatt undersøker Kjerkols oppgave på nytt.

– Nemnda vil ta stilling til alle juridiske anførsler som kommer til oss. Det er helt naturlig, sier Nordahl.

Nordahl har varslet et pressetreff onsdag klokken 8.30, rett i forkant av nemndas møte på campus i Bodø.

Plagiatkontrollen: 19 prosent

En granskningskomité nedsatt av Nord universitet har avdekket flere tilfeller i oppgaven der de mener det er grunnlag for mistanke om fusk, erfarer TV 2.

TV 2 fortalte også søndag at Kjerkols oppgave allerede i 2021 fikk utslag i plagiatkontrollen ved universitetet, og at denne viste 19 prosents tekstlikhet eller plagiat.

Sensorene vurderte den gang at utslaget ikke var «alarmerende».

Nemnda skal avgjøre om Kjerkol har jukset.



– Normalt foreligger det et utkast til vedtak med begrunnelse fra sekretariatet. Noen ganger diskuterer vi saken uavhengig av det før vi tar stilling til innstillingen, sier Nordahl, og legger til at de som regel er enige om hva de skal gjøre:

– Vi behandler hver enkelt sak slik at alle medlemmene må gi uttrykk for sin mening om saken. I noen tilfeller, det er ikke ofte, så blir det dissens. Som regel er det konsensus om vedtakene vi gjør, sier Nordahl.

Nord universitet har brukt drøyt to måneder på å vurdere anklagene mot Kjerkol. Det er i tråd med gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2023.

Uaktsomt eller forsettlig

Dersom nemnda konkluderer med at Kjerkol har jukset, risikerer hun både å få oppgaven og mastergraden annullert, samt utestengelse fra alle akademiske institusjoner i Norge.

– Hvor vanskelig er det å komme til en konklusjon om en student har fusket?

– Det varierer fra sak til sak om det er vanskelig. Beviskravet er at det skal være klar sannsynlighetsovervekt for at det foreligger fusk. Det er en høy terskel og det er av hensyn til studentens rettssikkerhet.

– Hvordan skiller dere mellom om studenten har fusket uaktsomt eller med forsett?

– Som regel når det gjelder plagiat, hvis vi legger til grunn at det foreligger et tilfelle med plagiat, så legger vi til grunn at studenten vet hva man har gjort. Det er uvanlig at vi mener det er uaktsomt plagiat, sier Nordahl.

Nemnda kan også bestemme seg for å utsette behandlingen av saken, dersom de mener at noe må utredes nærmere før de kan konkludere.

Disse fem avgjør skjebnen

Nemnda for studentsaker ved Nord universitet består av fem medlemmer. I tillegg til Nordahl, er det oppnevnt to representanter for de ansatte og to for studentene.

Ingen av de øvrige medlemmene av nemnda har besvart TV 2s henvendelser om intervju.

Nordahl er ansatt som fylkesadvokat for Nordland fylkeskommune, som tilsvarer regjeringsadvokaten på nasjonalt plan. Den jobben har han hatt siden 1994.

Fra de ansatte ved universitetet er Marthe Bjørgum og Geir Olav Knappe oppnevnt som medlemmer.

Bjørgum er universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap i Bodø, mens Knappe er universitetslektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Levanger.

Fra studentene er Stine Sæthre og Marie Berntine Vestad oppnevnt av Studentorganisasjonen i Bodø.

– Det er viktig å få frem studentenes perspektiver i sakene, selv om de selvsagt sitter der som medlemmer på lik linje med de andre. De kan kanskje sammenlignes med lekdommere i rettsvesenet og velges av vårt årsmøte, sier Simen August Randen, leder for Studentorganisasjonen Nord.

Kjerkol-saken het potet i Bodø

Han forteller at Kjerkol-saken er et hett tema på campus.

– Folk snakker om saken og det er interesse for hva som vil skje i nemnda. Folk er veldig opptatt av at hun skal behandles som en vanlig student, verken til gunst eller ugunst. Folk har ulike meninger om hva utfallet bør bli, sier Randen.

Ingvild Kjerkols advokat, Marianne Klausen, har ikke besvart TV 2s henvendelse til denne saken. I forrige uke omtalte hun Kjerkols sak som en «spesiell situasjon».

– Nord universitet har valgt å gjennomgå masteroppgaven på nytt, nærmere tre år etter at den ble plagiatsjekket og godkjent, forsvart muntlig og underlagt sensur. Som tidligere leder av Felles klagenemnd og praktiserende advokat har ikke jeg sett en tilsvarende sak, sa Klausen til TV 2.