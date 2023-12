Disse får mer å rutte med neste år

– Vi har landet et trygt og ansvarlig budsjett sammen, innledet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse søndag formiddag.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett har pågått siden mandag 13. november. Søndag formiddag ble regjeringen enige med SV.

– Det tok sin tid, men resultatet ble godt. Da er det godt investerte dager og netter vi har lagt bak oss. Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et budsjett som både er bra for miljøet, men også mennesker, sier SV-leder Kirsten Bergstø til TV 2.

SMILER: SV-leder Kirsten Bergstø er glad for at partiet hennes har blitt enige om en budsjettavtale med regjeringen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Hva mener du er SVs største seier i dette statsbudsjettet?

– Det er helheten. Vi har fått på plass et budsjett som tar viktige grep for både omstilling av samfunnet og for omfordeling.

Øker ikke oljepengebruken

Totalt flytter SV 18 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2024.



Arbeids- og sosialminister Tonje Brenna (Ap) sier Arbeiderpartiets hovedlinjer er med i budsjettavtalen.



– Vi styrer økonomien trygt og holder folk i jobb. Så har vi tillegg fått på plass en kraftfull satsing på klima, omstilling og tiltak som skal hjelpe industrien med å kutte utslipp.

PRESENTERER AVTALEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) under pressekonferansen søndag formiddag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hun sier regjeringspartiene har blitt enige med SV uten å øke oljepengebruken.

– Til sammen er dette et budsjett som trygger folk i urolige tider, bidrar til å holde folk i jobb og den grønne omstillingen.

I budsjettavtalen har SV fått gjennomslag blant annet for å øke en rekke ytelser, gratis SFO for tredjetrinnet og over ti milliarder kroner til miljø og klima.



I tillegg skal minstesatsene for uføretrygdede, AAP-mottakere og KVP-mottakere økes med 6000 kroner fra 1. juli.



Dette betyr det for deg

Ifølge regjeringen skal neste års budsjett skal sørge for at folk får mer å rutte med.

Sammen med SV presenter de disse åtte punktene som de viktigste endringene i forhold til regjeringens budsjettforslag som ble lagt fram i oktober:

Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året.

Regjeringen innfører gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn.

For studenten har de økt studiestøtten på 10 prosent fra 1. august 2024.

Helse Nord får 200 millioner i rekrutteringstilskudd.

Økt satsing på grønn omstilling.

Økt satsing på frivillig skogvern.

Klima og skogsatsing under UD.

Økt låneramme i Husbanken på 5 milliarder kroner.

MDG: – Ikke verdt ventingen

MDG mener at regjeringen og SV ikke bidrar til noe skifte i klima- og naturpolitikken med budsjettet som er lagt fram.

– Denne budsjettenigheten var ikke verdt ventingen, slår partiet fast i en pressemelding like etter at regjeringen og SV presenterte enigheten søndag formiddag.

– SV har dessverre ikke fått til noe for å omstille oljenæringen, Norges mest forurensende industri. Det er heller ingen store grep her som gjør det enklere og billigere for folk å leve miljøvennlig, skriver MDG.

Videre fastslår partiet i at de hadde forventet at SV fikk til en kraftig oppjustering av barnetrygden slik at barnefamiliene får mer å rutte med, og mer i sosialhjelp.

– Med dette budsjettet blir det ikke mye mer i måneden for disse gruppene. Jeg synes det er synd at en venstresideregjering med SVs støtte ikke klarer å levere bedre enn dette midt i dyrtiden.