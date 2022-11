Disse får du ikke tak i lenger

TAKKER FOR SEG: Disse to pepperkake-variantene kommer ikke tilbake i butikkhyllene denne julen. Foto: TV 2 hjelper deg

Butikkhyllene bugner av julevarer. Mange av varene er favoritter som kommer tilbake hvert år.

Men to kjente julevarer er borte. Går du i butikken på leting etter pepperkakene fra Sætre i år, finner du dem ikke.

Favoritter tas bort

KARAKTERISTISK: Denne boksen kjenner du kanskje igjen? Foto: TV 2 hjelper deg

Sætre har tidligere produsert to typer pepperkaker.

En variant formet som juletrær, mennesker, hjerter og griser, «Sætres Figurbakte Pepperkaker». Og en rund type, «Sætres Beste pepperkaker», som kom i en eksklusiv sølvfarget boks.

De førstnevnte var blant de eneste ferdigpepperkakene som ble laget med ekte smør. I 2018 ble pepperkakene fra Sætre kåret til de beste i en smakstest utført av «TV 2 hjelper deg».

Ifølge Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, er det mange som har hatt pepperkakene fra Sætre som sine favoritter.

UNIKE: Disse pepperkakene ble bakt med smør. Det er det et fåtall ferdigpepperkaker som blir. Foto: TV 2 hjelper deg

– Vi er selvfølgelig lei oss for å skuffe dem, sier hun.

Ikke godt nok salg

Sætre har lagt ut en oppdatering på nettsidene sine, hvor de forklarer situasjonen.

Salgstallene har over tid blitt så lave at de har sett seg nødt til å slutte å produsere pepperkakene.

– Konkurransen på pepperkaker har blitt hard og etter mange år med nedgang i salget, har salgstallet på de to variantene dessverre blitt så lavt at det ikke er mulig for oss å fortsette produksjonen, forklarer Ekheim.

HARD KONKURRANSE: Ekheim forteller at konkurransen på pepperkaker har blitt hard. Foto: Orkla

– Ingen overraskelse

Beslutningen om å ikke lenger produsere pepperkaker ble tatt i fjor. Og ifølge Ekheim var det ikke noen overraskelse.

– Salget har dessverre vært lavt over relativt lang tid, sier hun.

Etter at beskjeden ble lagt ut på nettsidene til Sætre, er det flere som har engasjert seg.

– Flere er glad i pepperkakene våre og gir uttrykk for dette. Vi setter pris på engasjementet og er selvfølgelig lei oss for å skuffe pepperkake-fansen, sier Ekheim.

På sine nettsider skriver Sætre at de fremover skal fokusere på å produsere kjeks med god smak og høy kvalitet.

Se pepperkaketesten til TV 2 hjelper deg her: