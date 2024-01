– Disse er mest utsatt

EKSTREMKULDE: Å bli for kald er ikke noe godt, og er heller ikke sunt for kropp og helse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sprengkulda brer om seg over det ganske land, og flere steder i Norge er det tosifrede minusgrader med god margin.

Kaldest er det i Kautokeino, der det torsdag er registrert 42,6 minusgrader.

Det er naturligvis viktig å passe på og holde seg varm i sprengkulda, men for enkelte grupper er det enda viktigere enn andre.

– Pass ekstra godt på barna

Det er de minste som er mest sårbare, forklarer kuldeforsker og seniorforsker ved Sintef, Øystein Wiggen.

– Pass ekstra godt på barna, de er mer sårbare for kulde. Det er ikke tilrådelig å ta spedbarn med utendørs når gradestokken viser 30 minusgrader.

Henger de for eksempel over metallgjerdet i barnehagen, må de for all del ikke få tungen borti gjerdet, da setter den seg godt fast, sier Wiggen.

ADVARER SMÅBARNSFORELDRE: Kuldeekspert og seniorforsker i Sintef, Øystein Wiggen, advarer mot å ta med spedbarn ut i sprengkulda. Foto: Foto: SINTEF

Wiggen anbefaler også foreldre om å ikke la små barn sove ute i vogn når det er kaldere enn 10 minusgrader.



Wiggen, som også har doktorgrad i menneskelig yteevne i kaldt klima, anmoder om at folk lar pulken stå til den verste kulda gir seg, til tross for at det kan bli fristende skiføre.

– Utfordrende for de firbeinte



Våre kjære husdyr er også sårbare for sprengkulden, understreker forskeren.

Han er selv hundeeier, og sier våre firbeinte familiemedlemmer selvfølgelig må få sine nødvendige lufteturer, men har følgende oppfordring:

– Pass godt på dyrene. Når de trekker opp potene er det et signal om at de synes det er for kaldt. Ikke ta de med på lang tur. Bruk gjerne varmedekken, potesokker og salver.

– Ikke nok med varm jakke

Det aller viktigste er at alle kler seg riktig og godt.

– Et menneske tåler mye, men blir du kald nok, er det farlig.

Wiggen fraråder for eksempel tankegang som: «Jeg skal bare ut en rask tur for å hente posten»



– Går du ut i sprengkulda, tar tak i snøskuffa av metall med bare hender for å rydde deg vei til postkassa, kan du fort få frostskader.

Det finnes noen helt enkle grep du kan ta for å skjerme deg mot utfordringene fortsetter han.

– Du må dekke til bar hud, særlig fingrene, ikke ta på metall. Du kan få frostskader på få sekunder. Det er ikke nok med bare med varm jakke. Ta på deg en stillongs og varme sko.

Wiggen forteller at vi har færre kuldesensorer i beina våre, noe som gjør at vi ikke føler oss så kalde, men varmetapet er fortsatt veldig stort.