Disse er ivrigst på harryhanddel

Grensehandelen fortsetter å øke. Ferske tall viser nå hvilke nordmenn som krysser grensa mest for å fylle opp kjøl og fryser.

I svenske butikker meldes det om økt grensehandel og rekordsalg. Oktober er den første måneden, siden før pandemien, hvor kortbruken på svenskegrensa ligger på lik linje med 2019.

Nå viser ferske tall fra DNB hvilke nordmenn som oftest drar på dagstur til nabolandet for å handle.

DNBs innsiktsteam, som studerer kortbruk, regningsbetaling og kontosparing til deres to millioner personkunder, ser nå en overraskende trend.

– Det som er spennende er å se på hvem som drar opp snittet i høyest grad, sier direktør Ine Oftedahl for datatransformasjon i DNB til TV 2.

Disse handler mer enn før

I statistikken ser DNB nemlig noe de aldri før har sett.

– Det er de med høy inntekt som øker grensehandelen sin mest, sier direktør Ine Oftedahl for datatransformasjon i DNB til TV 2.

TREND: Direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB ser tydelig trend. Foto: Stig B. Fiksdal/ DNB

Hun tror kanskje at et betydelig tøffere økonomisk farvann gjør at også de med høyest inntekt nå jakter billigere varer.

Med høyere drivstoffpriser er heller ikke harryturen like lønnsomt som før. Oftedahl forteller at de så den kraftige endringen fra starten av oktober.

– De med høyest inntekt økte kortbruken med hele 36 prosent fra september. Det er åpenbart de med høyest inntekt som nå er de ivrigste grensehandlerne, sier Oftedahl.

Hun presiserer at de med høyest inntekt har mulighet til å handle relativt mer når de er i Sverige, og at regnestykket derfor går mer opp – sammenlignet med de andre lønnsgruppene.

Tallene er delt inn i gruppene lav inntekt, median-inntekt og høy inntekt. I de to førstnevnte gruppene er det også stigning, men her er stigningen saktegående.

– Tallene tyder også på at hver enkelt som drar til Sverige, uavhengig av hvilken lønnsgruppe, bruker mer penger i nabolandet, sier Oftedahl.

– Flere Oslo- og Bærum-folk

Hovedorganisasjonen Virke opplyser at grensehandelen i 2022 har tatt seg opp.

Siden mars 2022 har nivået ligget stabilt rundt 18 prosent lavere enn samme periode i 2019.

I 2019 grensehandlet norske forbrukere for om lag 17 milliarder. Nivået for 2022 er estimert til å ligge på rundt 14 milliarder kroner, ifølge Virke.

Daglig leder ved Nordby Shoppingcenter, Ståle Løvheim, bekrefter at omsetningen i oktober vokste nesten helt tilbake til 2019-nivå.

Han har også bitt seg merke i en annen ting.

Før var det kunder fra Østfold som dominerte, men nå blir også andre områder mer fremtredende.

VEKST: Daglig leder på Nordby, Ståle Løvheim, sier kunder fra flere området nå kommer tilbake. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Vi ser en økning i kunder fra Oslo og Bærum. Blant disse kundene er nivået tilbake til nivået før pandemien. Vi ser også en markant økning i kunder fra Drammen-området, sier Løvheim.

Så mye brukte de per tur

Oftedahl i DNB sier utviklingen er en normalisering tilbake til nivået før pandemien. Mens de to laveste inntektsgruppene handler mindre i Sverige enn i 2019, er den høyeste inntektsgruppa på et nivå høyere enn før pandemien.

Hun sier tallene ikke er justert for inflasjon, og at tallene derfor reelt sett fortsatt ligger under 2019.

– Hva tyder disse tallene på?

– Dette tyder på en atferdsendring. Jeg tror vi vil se en videre oppgang i grensehandelen i november og desember.

Viken er ikke overraskende det fylket som grensehandler mest. I fylket brukte hver grensehandler i den høyeste lønnsgruppen nærmere 2700 kroner kun i oktober, ifølge DNB.