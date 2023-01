Disse endringene vurderer regjeringen i strømstøtten

– Vi skal få ned strømprisen.

Det var statsminister Jonas Gahr Støres løfte i et intervju med VG etter nyttår.

Intervjuet ga få svar på hvordan løftet skal oppfylles på kort sikt. Men etter det TV 2 får opplyst fra informert hold, jobber regjeringen nå med en hel pakke med mulige forbedringer i strømstøtten for husholdninger.

Hvordan pakken til slutt blir seende ut, er ennå ikke klart. Ingen beslutninger skal være tatt. Men flere kilder bekrefter overfor TV 2 at de første delene kan ventes i løpet av noen uker.

– Vi ser på om det er fornuftige justeringer som bør gjøres, sier en sentralt plassert kilde.

Fra månedspris til timepris?

En rekke alternative modeller for strømstøtte er blitt undersøkt gjennom det siste året.

Men regjeringen har i stor grad valgt å holde det interne arbeidet med disse alternativene borte fra offentlighetens lys.

Dette forklares med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke ønsker å skape usikkerhet rundt den ordningen som gjelder i dag, eller skape forventninger om at alternative modeller kommer til å bli innført.

UTREDER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har en rekke strømutredninger i gang internt i regjeringen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det kan også bli aktuelt med flere justeringer i den strømstøtteordningen som gjelder.

Et av alternativene som er oppe til vurdering, er å gå fra månedspris til timepris.

I dag beregnes strømstøtten ut fra den gjennomsnittlige spotprisen hver måned. Som TV 2 har skrevet om tidligere, fører dette til at husholdninger kan tjene penger på å sløse med strømmen i perioder der spotprisen er lavere enn månedssnittet.

En strømstøtte som beregnes ut fra spotprisen hver time, ville ha løst dette problemet.

Hovedproblemet med en løsning basert på timepris er ifølge TV 2s kilder at det vil bli svært krevende for nettselskapene og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) å gjøre så detaljerte beregninger.

Kan tette hull

Et annet alternativ som inngår i diskusjonene, er om størrelsen på strømstøtten skal endres.

Det kan skje på to måter:

Innslagspunktet ligger i dag på 70 øre per kilowattime. Dette kan både heves og senkes.

ligger i dag på 70 øre per kilowattime. Dette kan både heves og senkes. Støttegraden ligger på 90 prosent av det overskytende når prisen overstiger 70 øre. Denne prosentsatsen kan endres.

FØLGER OPP: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har fått flere strømspørsmål fra Stortinget som han forsøker å svare ut i vinter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Om det skal gjøres endringer her, er også et kostnadsspørsmål.

I tillegg ser regjeringen på muligheten for å tette flere hull i dagens støtteordninger:

Stortinget har flere ganger bedt regjeringen om å utrede hvordan nærvarmeanlegg kan inkluderes i strømstøtten. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har bekreftet at dette nå er oppe til vurdering.

kan inkluderes i strømstøtten. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har bekreftet at dette nå er oppe til vurdering. Stortinget har også bedt regjeringen om å utrede hvordan husholdninger som er tilknyttet private strømnett , såkalte grendenett, kan få strømstøtte. Her har regjeringen bedt RME om en utredning innen 17. januar.

, såkalte grendenett, kan få strømstøtte. Her har regjeringen bedt RME om en utredning innen 17. januar. Et tredje spørsmål Stortinget har bedt om svar på, er hva regjeringen vil gjøre for husholdninger som har fast bopel i fritidsbolig. Olje- og energidepartementet mottok en utredning fra RME før jul, og ifølge Aasland er ulike løsninger til vurdering.

Nye utredninger på vei

Men regjeringen jobber ikke bare med kortsiktige endringer i støtteordningene. Det jobbes også med mer langsiktige spor, der kraftutbygging, nettutbygging og markedsdesign er kjernen.

En ny styringsmekanisme skal legges fram om kort tid. Denne skal sørge for at krafteksporten bremses i perioder der fyllingsgraden i vannmagasinene er lav.

Utredninger har tidligere vist at en slik eksportbrems trolig vil få strømprisen i Norge til å falle, men tiltaket må begrunnes med forsyningssikkerhet for å være lovlig – å begrense eksporten av prishensyn er ikke tillatt i EØS.

Det er ifølge TV 2s kilder også ventet at regjeringen vil bygge videre på rapporteringsordningen som ble innført for de store vannkraftprodusentene i fjor, for å sikre at vannmagasinene ikke tømmes for mye.

I VINDEN: Regjeringen har vært tydelig på at mer vindkraft på land er nødvendig for å få ned strømprisen på sikt. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

I tillegg er flere større utredninger på vei:

Den 1. februar legger Energikommisjonen fram sin rapport. Der er framtidig kraftutbygging et av hovedspørsmålene.

Etter dette skal regjeringen nedsette et nytt utvalg som skal se på ulike modeller for prisdannelse i strømmarkedet. Målet er å undersøke hva som kan gjøres med markedsdesignen for å sikre rimeligere kraft i framtida.

I tillegg har regjeringen sendt på høring et forslag til endring i rammene for vindkraft på land, samtidig som det jobbes med å følge opp Strømnettutvalgets rapport fra i fjor.