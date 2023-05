Fristen for å levere skattemeldingen for 2022 utløper ved midnatt.

Skatteetaten vurderte først å utsette fristen, men landet på at de ikke trengte det likevel. Over 100.000 leverte skattemeldingen 1. mai.

Mange nordmenn sender altså inn skattemeldingen i siste liten. Og mange bruker liten tid på å sjekke at det som står i skattemeldingen er korrekt før den leveres, ifølge en undersøkelse gjort for Sparebank1.

– En halv million nordmenn titter veldig raskt på skattemeldingen og sender den inn uten å undersøke tallene nøye, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

LITE TID: Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebanken1, sier mange nordmenn bruker svært lite tid på å sjekke at skattemeldingen er korrekt.Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad/NTB

Mange tar det på sparket

Han viser til en undersøkelse gjort av Respons i mars. Ifølge undersøkelsen er det unge mennesker som bruker minst tid på skattemeldingen. Mens de som er eldre bruker mer tid på det.

– 12 prosent av de som svarte på undersøkelsen går inn kun for å sjekke om de får igjen på skatten eller om de får smell, mens én prosent ikke går inn og ser på skattemeldingen i det hele tatt, sier han.

Gundersen sier skattemeldingen kommer med mye informasjon om hvordan det går med økonomien din, og at det er nyttig å se på.



– Den største tabben er å ikke åpne skattemeldingen overhodet, sier han.

Om du føler deg truffet, har du fortsatt tid igjen til å rette opp eventuelle feil.

– Den halvtimen du bruker før du leverer den, kan være veldig lønnsom for deg.

Skattemelding I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding. Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

For å være sikker på at du ikke betaler for mye eller for lite skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige.



Vær obs på dette

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand nevner at det kan være fort gjort å glemme fradrag man har krav på.

Derfor råder hun folk til å sjekke fradragsveilederen til Skatteetaten, der man kan få veiledning om hvilke fradrag som gjelder for deg.

Reisefradrag er et eksempel på et fradrag man kan gå glipp av.

– Etter koronapandemien har reisefradraget blitt endret til at man må fylle det ut manuelt i skattemeldingen. Og nå har kravet for reisefradrag også blitt senket, noe som gjør at flere har krav på det enn før.

FRADRAG: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand sier det er fort gjort å gå glipp av fradrag man egentlig har krav på. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Dersom du vil sjekke om du har krav på reisefradrag, kan du enkelt finne ut av det her.

Gundersen er samstemt med Tvetenstrand:

– Det som er lettest å gå glipp av, er de fradragene du må fylle inn selv. Et annet eksempel er foreldrefradrag. Du kan få fradrag for pass av barn og kjøring til barnehage, men det er viktig å huske på at du må ha dokumentasjon for det, sier Gundersen.

Endringer i reisefradrag Det er 2022-regler som er relevant for skattemeldingen i 2022. I 2022 økte regjeringen reisefradraget betydelig. I 2021 var det to satser for reisefradrag: 1,56 kroner per kilometer under 50 000 kilometer og 0,76 kroner per kilometer for over 50 000 km. Dette er nå erstattet med én, felles høyere sats på 1,65 kroner per kilometer.

For å få reisefradrag i 2021 måtte en skattyter ha en daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 67 kilometer tur/retur.

I 2022 vil skattytere med daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 37 kilometer tur/retur, kunne få reisefradrag.

Bunnbeløpet ble redusert fra 23 900 kroner i 2021 til 14 000 kroner 2022.

Lavere bunnbeløp gjør at alle som har rett på reisefradrag får økt fradrag, og at enda flere med kortere reiseavstand mellom hjem og arbeidssted nå får reisefradrag Kilde: Regjeringen.no

Dette bommer mange på

Det er likevel en annen del av skattemeldingen flere bommer på, røper Tvetenstrand. Det gjelder fordeling av lån og gjeldsrenter.

– Veldig mange har boliglån sammen med en partner. Det er sjelden beløpet ligger riktig i skattemeldingen. For de fleste står beløpet oppført kun på en av partene. For at begge skal få fradrag for sin del av rentene som er betalt, må derfor begge parter inn og endre andelen de har på lånet, slik at det blir riktig fordelt.

Hun legger til at det mest sannsynlig blir oppdaget av Skatteetaten om man fyller ut feil, men at det er viktig å vite at det ikke holder at kun den ene endrer.

Det endres altså ikke automatisk hos den andre.

– Hvilke andre ting bør man være tenke på når man sjekker skattemeldingen?

– Hvis det har skjedd spesielle ting i livet ditt det siste året, for eksempel om du har solgt bolig og det ikke er blitt registrert, hvis du har kryptovaluta, eier bolig eller har investeringer i utlandet, eller du har leieinntekter som du skal betale skatt på, sørg for at det legges inn i skattemeldingen før du leverer, sier Tvetenstrand.

Gundersen i Sparebank1 håper alle er klar over at det kan gjøres endringer i skattemeldingen helt frem til midnatt.

– Det er veldig greit å vite at man kan endre den. Det er det fine med digital levering, sier han.