Disse bør starte på allergimedisin allerede nå

Pollenmedisin bør tas én til to uker før sesongen er i gang. For en stor gruppe allergikere kan det bety at man begynner å få dårlig tid.

I flere deler av landet har det vært en kald start på våren. Da er det fort gjort å glemme at at den verste pollensesongen er rett rundt hjørnet.

– For å få best mulig behandling må man medisinere seg konstant og riktig, og da er et godt råd å behandle seg forebyggende, allerede før man opplever symptomer, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, til TV 2.

POLLENSESONG: For den største gruppen pollenallergikere, kan symptomene være rett rundt hjørnet, ifølge Anna Bistrup i Astma- og Allergiforbundet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

En mindre gruppe allergikere, de som er allergisk mot orr og hassel, har kanskje allerede kjent at symptomene kommer snikende.

Disse bør starte etter påske

Det er salix og bjørk som er den aller vanligste formen for pollenallergi. Sesongen for dette er rett rundt hjørnet, i midten av april.

De som er allergisk mot denne typen pollen bør derfor starte medisineringen om ikke altfor lenge, ifølge Astma- og Allergiforbundet.

– Hvis du er tom for resept, så er det lurt å være klar over at man bør ha det klart nå. Med én gang påsken er over, burde man ha begynt å ta allergimedisin, sier Bistrup.

Hun understreker at pollensesongen er avhengig av været, men sier at det er vanlig at bjørkesesongen starter rundt 20. april på Østlandet.

Det vil si at man bør begynne på allergimedisin allerede i påskeuka, hvis man skal følge boka.

POLLENSTART: En viss type allergikere bør starte på allergimedisin allerede nå, ifølge Astma- og Allergiforbundet. Foto: Erik Edland / TV 2

Kald start på sesongen

Ifølge pollenforsker Hallvard Ramfjord har det vært en omtrentlig ventet start på pollensesongen i år, til tross for at det har vært kaldt flere steder i landet.

– En kald start på pollensesongen betyr bare at modningen settes litt «på vent», så blomstringen begynner noe senere enn vanlig. Det har liten eller ingen betydning for eksempel for starten av bjørkepollensesongen, forklarer han.

Mangel på allergimedisin

Tidligere i vår meldte Statens Legemiddelverk om mangel på den populære allergimedisinen, Aerius, som kan fås på resept. De har foreløpig meldt om mangel på medisinen frem til 28. april.

Bistrup oppfordrer allergikere derfor til å ha resepten på plass allerede nå.

– Det er likevel viktig at man ikke hamstrer. Hvis man ikke får tak i dette legemiddelet, er det også viktig at man snakker med legen sin om andre alternativer.