Disse bør passe på lommeboken nå

Det nærmer seg slutten av november og alle vet hva det betyr.

De amerikanske fenomenene Black Friday, Black Week og Cyber Monday har for alvor blitt en norsk tradisjon.

Det kan være lett å la seg friste av høye rabatter og pressede priser. Men hva slags personlighetstype du har, kan avgjøre om du klarer å finne det gode tilbudet, eller ikke.

Personlighetstyper

TV 2 har, med hjelp av forbrukerøkonom i Sparebank 1 Magne Gundersen, skissert sju ulike personligheter som dukker opp i shoppingprosessen. En av dem vil dra nytte av tilbudene under Black Week.

Kjenner du deg igjen?

1. Planleggeren: Den typiske Planleggeren gjør research ukevis i forkant og vet godt hvordan man skiller et godt tilbud fra et dårlig.

Dette er typen som har liste opp og liste ned med prishistorikk, og sjekker Prisjakt daglig.

Planleggeren har også spart opp penger og vet hva familien trenger og ønsker seg.

Ifølge Gundersen er det Planleggeren som vinner på Black Week og Black Friday. Hen lar seg ikke lure av en høy, rød og lysende prosent.

2. Salgsentusiasten:

Trigges du derimot av røde priser, utropstegn og løfter om «førpriser»? Handler du i god tro om at alle tilbud er et godt tilbud? Da er du nok en Salgsentusiast.

Salgsentusiasten er også interessert i et godt kjøp, men har ikke giddet å gjøre forarbeidet som Planleggeren har gjort.

Gundersen mener Salgsentusiasten starter i feil ende og er mer impulsiv enn Planleggeren. En Salgsentusiast tror at høye rabatter = gode kjøp.

– Da er det lett å gå seg vill i en jungel av tilbud, forteller Gundersen.

FORBRUKERØKONOM: Magne Gundersen er forbrukerøkonom i Sparebanken 1. Foto: Gorm Kallestad/NTB

3. Impulshandleren:

Enda mer impulsiv – og du passer inn i kategorien som Impulshandleren.

Impulshandleren klarer ikke å gå forbi et vindu med hvilket som helst tilbud uten å gå inn. Ser du en TV på halv pris kjøper du den. Trengte du en TV? Nei. Impulshandleren tenker seg ofte ikke om to ganger, og er mer opptatt av å følge trender enn privatøkonomien.

– Disse menneskene blir ofte utålmodige og bytter telefon, vinterjakke og TV oftere enn de trenger, forteller Gundersen.

4. Julegavehandleren: «Tis the season(...)». Ja, så finnes de som benytter anledningen til å komme unna med julegavehandlingen.

GAVER: Mange benytter sjansen til å handle julegaver under tilbudsdagene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Gundersen er julehandling under Black Week lurt, men bare dersom du har egenskapene til Planleggeren.

Hvis du vet hva du er ute etter, er godt forberedt og har satt en grense for hva du er villig til å gi, kan du ha julepliktene unnagjort allerede før desember.

5. Boikotteren: Den som sparer mest på Black Friday og Week-konseptet er de som boikotter. Det er flere årsaker til at folk boikotter, men Boikotteren gjør det fordi de misliker at nordmenn adopterer kommersielle påfunn fra våre amerikanske venner.

Men også Boikotteren trenger som de fleste av oss å kjøpe noe nytt av og til, forteller forbrukerøkonom Gundersen. Da er det dumt å gå glipp av et godt tilbud om du faktisk trenger noe.

– Man trenger ikke å si nei til gode tilbud bare fordi det skjer i slutten av november.

6. Miljøaktivisten:

Miljøaktivisten er en versjon av boikotteren som også sparer noen kroner, men viktigst av alt sparer miljøet.

Miljøaktivisten er opptatt av å kjøpe brukt, bruke ting til det er slitt, og reparere i stedet for å kjøpe nytt. Dette sparer miljøaktivistene penger på, det er det ingen tvil om.

Likevel påpeker Gundersen at Miljøaktivisten ofte er god til å kjøpe ting som er av god kvalitet og som varer lengst.

– Kostnaden måles ved et du betaler, fordelt over produktets levetid. Disse produktene koster ofte mer, og det er det ikke alle som har råd til, legger Gundersen til.

7. Glemmeren:

Sist men ikke minst har du Glemmeren, som er for opptatt med seg selv og sitt til å merke det omverdenen holder på med. En slags ufrivillig boikott. Glemmeren unngår å blakke seg under Black Week, men ender opp med å kjøpe både det de trenger og julegaver til fullpris i ukene etterpå.

Passe på

Magne Gundersen forteller til TV 2 at Impulshandleren og Salgsentusiasten bør passe seg når Black Week nærmer seg.

– Det er viktig å ikke se seg blind på høye rabatter.

TV 2 kunne tidligere i høst avsløre at mange butikker allerede har satt opp prisene i tråd med en ny lov. Og at mye av det som tilsynelatende ser ut som gode tilbud, ikke er det.



I tillegg er Gundersen opptatt av det Miljøaktivisten og er. Nemlig gjenbruk og å vurdere om man trenger noe eller bare har lyst på noe.

– Det er mer bærekraftig å kjøpe brukt eller kjøpe kvalitetsting som varer lenger.

Først og fremst mener Gundersen at det er viktig å ha god oversikt over økonomien. Pass på at du ikke bruker for mye penger frem til nyttår. Det kommer regninger i januar også.

– Jeg ønsker ikke at folk handler for mer enn de har råd til. Det kommer også til å bli dyrt på nyåret, legger Gundersen til.

Stor forskjell

– Det er stor forskjell på de som er travle og utålmodige handlere, og de som bruker god tid til å titte.

Dette forteller Emilie Miljan-Baklund (26) som er salgsleder på Power City i Oslo sentrum.

Hun har jobbet i kassen på Power under de siste seks årene med «Black Days», som Power kaller salgsbonanzaen fra «Singles Week» til «Cyber Monday».

– Jeg opplever at mange kommer innom butikken i forkant av salget og spør om priser. Ofte hinter de til at det «sikkert kan være lurt å vente litt», sier salgssjefen.

Miljan-Baklund snakker altså om Planleggeren, som hun har inntrykk av at det finnes mange av.

SALGSSJEF: Etter seks år i kassa på Power, fikk Emilie Miljan-Baklund jobben som salgssjef. Foto: Ella Bakken Mohn/TV 2

En annen stereotypi hun kjenner igjen er Julegavehandleren.

– Det er også mange som benytter sjansen til å handle julegaver, sånn at de slipper å gjøre det rett før jul.

Etter seks år med proppfull butikk og lange køer mener 26-åringen at konseptet med Black Days har blitt vannet ut.

– Det er kampanjer hele året. Og folk har blitt mer prisbevisst. Jeg har inntrykk av at yngre ofte tenker seg mer om før de kjøper noe, mens eldre blir overrasket over at det er så billig og dermed kjøper mer.

Hun legger til at stadig flere spør om prisene er satt opp i forkant, og at salgene ikke er så gode som antatt.

Eldre bedre enn de yngre

Andrea Rivera (29) står bak kassen hos klesbutikken Gina Tricot på OsloCity.

– De jeg legger godt merke til er de som planlegger og er sparsomme. De vet hva som er på salg og kjøper det de trenger.

Rivera mener foreldre skiller seg ut fordi de ofte er økonomisk smarte i motsetning til de yngre.

VANNET UT: Andrea Rivera er enig med Miljan-Baklund om at konseptet rundt Black Week, Black Friday og Cyber Monday er vannet ut fordi det er kampanjer hele året. Foto: Ella Bakken Mohn/TV 2

Hun forteller videre at Gina Tricot har gjort en spørreundersøkelse blant kundene sine, som ifølge henne viser at mellom 15 og 20 prosent blir lokket inn i butikken på grunn av butikkens «display» og tilbudene som synes utenfra.

Det er Salgsentusiastene og Impulshandlerne blant oss.

– Jeg tror mange er dårlige til å skille et godt tilbud fra et dårlig. Det handler jo om psykologi, at folk blir lurt til å tro at noe er billigere.

Impulsive tenåringer

På OsloCity går 16-åringene Jamila, Oda, Maria og Live rundt for å titte i butikker.

De fire jentene er delt om de skal handle under Black Week-tilbudene eller ikke.

– Jeg skal shoppe fordi det er gøy. Jeg finner alltid noe jeg trenger, sier Jamila Tellefsen Gauslaa.

– Jeg skal ikke. Jeg trenger ikke noe og da er det ikke vits, sier Live Dransfeld Mortensen.

Jentene er ganske enige om at de er impulshandlere, og at det heller er mødrene som planlegger.