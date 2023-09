MARKED: Lavere bolig-etterspørsel gjør at mange salgsobjekter ligger lengre ute på markedet enn før. Dette gjelder særlig to typer boliger. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Er du på boligjakt, og synes det blir stadig flere boligannonser å tråle gjennom?

Eller prøver du kanskje å få solgt boligen din, men sliter med å få folk på visning og påfølgende bud?

Da er du ikke alene.

Markant økning

Ferske tall fra FINN.no viser nemlig at de i starten av september har rundt 19.000 bruktboligannonser ute på landsbasis.

Det er 34 prosent flere enn på samme tid de to foregående årene. Det opplyser leder Jørgen Hellestveit i FINN eiendom.

– Vi ser en økning i antall annonser for brukte boliger på FINN akkurat nå. Det skyldes nok flere ting, blant annet at det tar lengre tid å selge boliger mange steder, sier han.

Disse boligene går tregest

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier det tar rundt 38 dager å selge en gjennomsnittsbolig nå, noe som er relativt vanlig for objekt i normale prissjikt.

Det er imidlertid helt andre deler av boligmarkedet som sørger for at totalsalget går tregere enn før.

– Renteoppgangen har ført til at det går saktere å selge dyre boliger. Det merkes for boliger over 10 millioner, og enda mer for boliger over 15 millioner. Vanlige boliger går imidlertid raskt unna, sier Lauridsen.



– Hvor lang tid bruker man typisk på å selge de dyrere boligene?

– Det har vi ikke noe tall på. Det varierer antakelig mye, da spesielle objekter og veldig attraktive objekter går bra selv om de er i høye prisklasser. De mer ordinære går tregere, og trenger å treffe på pris.

PRIS: En boligannonse fra tidligere år viser en 65 kvadratmeters, toroms leilighet med prisantydning på 10,5 millioner kroner i Oslo. Foto: Aage Aune / TV 2

Disse sliter også

I tillegg til hus og leiligheter over 10–15 millioner, går det også tregere i nyboligsalget.

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at solgte og igangsatte nye boliger i august er henholdsvis 19 og 36 prosent lavere enn samme måned i fjor.

– Situasjonen forverrer seg fra måned til måned, skriver administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

– August pleier å være en god måned for salg av nye boliger, men vi har aldri tidligere målt lavere august salg enn i 2022 og nå i 2023. Samtidig ser vi at igangsettingen er på et svært lavt nivå. Det er positivt at boligpolitikk har vært på dagsorden i valgkampene, men nå trenger vi handling, påpeker Hiim.

DYRE: Større, sentrumsnære boliger er ofte dyre i de største byene. Både disse og spesielle eneboliger over 10-15 millioner kroner er tregere å selge i disse dager. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Disse selges kjapt nå

Men selv om salget av nye og veldig dyre boliger synker, er det fortsatt god fart i bruktmarkedet for rimeligere objekter.

Eiendom Norge tror den trenden kommer til å vare, og at man til og med kan få en prisnedgang fram mot jul.

– Men den kraftige bremsen i salget av nye boliger fører til at prisnedgangen blir svakere enn det ellers ville blitt. Befolkningen vokser kraftig, og når boligbyggingen faller stiger etterspørselen etter brukte boliger, sier Lauridsen.

– Hva må skje for at boligsalget virkelig skal skyte fart fremover?

– Når sentralbanksjefen signaliserer at rentetoppen er nådd, vil nok nyboligmarkedet gradvis begynne å ta seg opp igjen. I bruktboligmarkedet øker nok farten når inflasjonen og renten begynner å synke.

SKILLE: Adm.dir. Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier det er forskjell i salget av rimelige og dyre boliger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tror rentetoppen er nær

Nettopp renten er det knyttet stor spenning til nå. Allerede torsdag 21. september kommer en ny beslutning fra Norges Bank.

Da får innbyggerne vite om styringsrenten heves ytterligere, etter at den ble hevet til fire prosent i august.

Da SSB i forrige uke la fram sine prognoser for norsk økonomi, fremgikk det at byrået tror rentetoppen er nær.

– De faktorene som bidro til høyere inflasjon har nå snudd, sa forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).



Likevel tror SSB at folk har en tøff økonomisk høst i møte.

TRO: Forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) under en tidligere fremleggelse av samfunnsprognosene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dette er boligrådene

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier folk bør være forsiktige med å kjøpe bolig over evne.

– Banken gjør selvsagt en vurdering og regner ut hvor mye du maksimalt kan kjøpe for, men jeg mener uansett man bør tenke seg om to ganger i disse dyre tider, sier Olsen.

– Man vet ikke hvordan det økonomiske bildet er om to, fem eller ti år, og selv om banken eksempelvis tar høyde for høyere rente, bør man også selv sørge for at man er rustet til å tåle trangere økonomi fremover, sier Olsen.

RÅD: Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier det kan være klokt å ikke maksimere lånebeløpet man har fått fra banken i disse dyrtider. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hvis man kan unngå å makse lånebeløpet for å sikre seg drømmeboligen, så er det en fordel, sier forbrukerøkonomen.

– Men så vet vi at mange ender opp i budrunder der det er fort gjort å la seg rive med. Dette kan være vanskelig, men ideelt sett bør man sikre seg så mye økonomisk «slack» som mulig, sier hun.

Olsen råder også folk til å sette opp et budsjett og gå grundig gjennom hva slags hus man tåler å betjene.

Dette er særlig klokt hvis man kjøper en større bolig.

– Disse kan fort ende opp med å koste mer. Ofte er større boliger mer strømkrevende, og man har også høyere kostnader på kommunale avgifter og vedlikehold. Det er fornuftig å kjøpe en bolig man fint har råd til, og som man kan bli boende i dersom livssituasjonen skulle endre seg. På denne måten unngår man å bli tvunget til salg i dårligere tider i boligmarkedet.