Disse barna mener fisken er litt mystisk

MORO MED TARM: Her viser Jeanette Giske Hjelle frem tarmen på fisken for elevene ved femteklasse ved Ulstein skole. Giske Hjelle er pedagogisk ansvarlig ved Atlanterhavsparken Vitensenter i Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

Barna fra Ulstein skole gjør store øyne når Jeanette Giske Hjelle dissekerer fisk og sender rundt den grønne galleblæra og hjernen på fisken for å få opp interessen hos tilhørerne.

Jeanette Giske Hjelle er pedagogisk ansvarlig ved Atlanterhavsparken Vitensenter i Ålesund.

– Dette er veldig gøy. Den hjernen var veldig liten, sier femteklassingen Ciline Lykke Agerup Johnsen.

SPENNENDE: Vetle Bror Småge, Ciline Lykke Agerup Johnsen og Sølve Johnsen Siverstøl fra Ulstein skole på havdagen på Atlanterhavsparken. Foto: Arne Rovick /TV 2

Men det er litt for tidlig for femteklassingene å ta yrkesvalget nå.

– Jeg vet ikke helt. Jeg har lyst til å bli veterinær, sier Hennie Saunes Ascheoug.

Men litt spennende er det.

– Jeg synes fisker er litt sånn mystiske. De har jo ikke armer og så har de gjeller. Det er rart at de kan puste under vann, mener Hennie.

– Det er litt fasinerende, skyter klassevenninen Oliva Uhlen Magnussen inn.

Egen havdag

Atlanterhavsparken Vitensenter har sammen med den marine og maritime næringa startet et rekrutteringsprosjekt for å få unge interessert i alt knyttet til havnæringa.

LÆRER BORT: Daglig leder Heidi Bostad Roaldsand ved Atlanterhavsparken Vitensenter i Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Havnæringen trenger mye arbeidskraft i årene som kommer. Vi har et sterkt ønske om å gjøre elevene engasjerte og interesserte i næringen. Dette er fremtidens fagfolk i de viktige marine næringene som vi skal leve av på Nord-Vestlandet. Når elevene lærer om livet i havet, ser vi også at de bryr seg om det, sier daglig leder Heidi Bostad Roaldsand ved Atlanterhavsparken Vitensenter.

NUGGETS: William Overå Skeide, Henrik Sporstøl Toftesund, Nils Erik Giljarhus Linge og Kevin Ytre-Hauge fra Ulstein skole i full gang med produksjon av torskenuggets. Foto: Arne Rovick /TV 2

2100 femteklassinger fra mer enn 100 skoler i Møre og Romsdal er invitert til å bli havnæringens rekrutter. På Havdagen står også matlaging på programmet: Torskenuggets lages fra grunnen av.

DAGENS LUNSJ: Live Møller Urke, Live Nærheim Vattøy, Hennie Saunes Ascheoug og Olivia Uhlen Magnussen fra Ulstein skole er godt fornøyd med torskenuggetsen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det smakte fantastisk. Det er alle smakene som er blandet sammen som gjør at dette ble perfekt, smatter Hennie Saunes Ascheoug fornøyd der hun sammen med venninnene nyter nuggetsmåltidet.

Viktig jobb

Atlanterhavsparken i Ålesund har Nord-Europas største saltvannsakvarie og åpnet for et snaut år siden et eget vitensenter som er bygget rundt livet i havet. Senteret er hjørnesteinen for å bidra til femteklassingenes realfagskompetanse innen havnæringa.

FORNØYD: Ole Andreas Holm var svært fornøyd med besøket fra Ulstein skole. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det er fantastisk å se gleden i øyene på ungene. Jeg blir stum når jeg ser effekten av det vi er med på, sier daglig leder Ole Andreas Holm i Marint Kompetansesenter i Møre og Romsdal til TV 2.

Men det handler ikke bare om livet i havet. Like viktig med prosjektet er å fange interessen for de som kan tenke seg å jobbe på fiskebåt eller bygge båten.

– Det å rekruttere og få ungdommen til å begynne i den blå næringen er veldig viktig. Her skaper vi nysgjerrighet og en interesse gjennom å gi de muligheten til å se havet som spennende å jobbe med, sier Ole Andreas Holm.