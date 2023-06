Diskuterte utlevering av Arfan Bhatti

Hina Rabbani Khar er ikke hvem som helst. Etter mange år som medlem av nasjonalforsamlingen ble hun Pakistans første kvinnelige utenriksminister i 2011.

TV 2 møter henne til et intervju i den pakistanske ambassaden i Oslo. Akkurat nå er 45 åringen viseutenriksminister og på et todagers besøk i Norge. Her skal hun møte politikere på Stortinget og i regjeringsapparatet.

En betent sak mellom Norge og Pakistan i disse dager dreier seg om den norske statsborgeren Arfan Bhatti. Han er siktet for å være arkitekten bak Oslo-terroren i fjor sommer. Der ble skytteren Zaniar Matapour pågrepet på stedet. Totalt er fire personer siktet i saken.

SIKTET: Islamisten Arfan Bhatti er begjært utlevert av norske myndigheter. Foto: Kyrre Lien / NTB

Etter en Interpol-etterlysning fra norsk politi ble Arfan Bhatti pågrepet i Pakistan i fjor høst. Siden den gang har han vært fengslet. I rettsmøtene i hovedstaden Islamabad forsøker Bhatti å motsette seg utlevering til Norge. Strafferammen for siktelsen er inntil 30 års fengsel.

Den ekstreme islamisten var tema i samtaler mellom Hina Rabbani Khar og det norske Utenriksdepartementet tirsdag.



INTERVJUES: Hina Rabbani Khar i intervju med TV 2s Kadafi Zaman. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I et intervju med TV 2 sier viseutenriksministeren at de samarbeider om å få til en løsning.



– Vil han bli sendt tilbake til Norge?

– Vi er i dialog med norske myndigheter. Vi har forsikret dem om at vi, i tråd med vårt rettssystem, vil gjøre alt for å samarbeide. Vår intensjon er å hjelpe hverandre, men vi må følge rettssystemene i begge landene, sier Khar.

Roser Norge

I intervjuet understreker den erfarne politikeren flere ganger at Norge og Pakistan har et godt bilateralt samarbeid. I år feirer begge land 75 år med diplomatiske forbindelser.

– Vi ser på Norge som et svært viktig land. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi Norge har representert et sett av verdier som mange land i verden i dag er redde skal forsvinne. Nemlig rom for dialog og rom for forhandlinger. Å se etter løsninger og ikke skape problemer, avslutter den pakistanske ministeren.