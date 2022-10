Diskuterer endring av klamydia-strategi

KLAMYDIATEST: I alle år har seksuelt aktive blitt oppfordret til å ta en test hvis man mistenker klamydiasmitte. Nå mener enkelte at det kan høre fortiden til. Foto: Gorm Kallestad

Antibiotikaresistens er en av vår tids største helseutfordringer.

Over hele verden jobber man derfor for å redusere bruken av denne type medisin.

En sykdom som behandles med antibiotika, er kjønnssykdommen klamydia.

– Enn så lenge er klamydia en bakterie som ikke så lett utvikler resistens, men behandlingen av klamydia kan gi andre bakterier muligheten til å bli resistente, forteller lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold, og legger til:

MYE ANTIBIOTIKA: Lege Trine Aarvold ved en av landets største helsestasjoner for unge forteller at de skriver ut store mengder antibiotika for klamydia, hver dag. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det bekymrer oss.

Nå pågår det en debatt i det internasjonale fagmiljøet om hvorvidt man bør unngå å teste for klamydia hos dem uten symptomer og plager.

Får ikke ned tallene

Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen i Norge, og i normalåret 2019 testet nesten 30.000 nordmenn positivt.

Infeksjonen behandles med en ukes antibiotikakur. Både test og behandling dekkes av det offentlige. Smittesporing er obligatorisk.

I likhet med Norge har flere andre land hatt denne tilnærmingen. Men etter flere tiår med vidstrakt testing og behandling, også hos de som ikke har plager, har man ikke lyktes med å betydelig redusere smittetallene.

– Det er en diskusjon som pågår for tiden i det internasjonale fagmiljøet om hvorvidt man bør fortsette med ukritisk befolkningstesting, forklarer overlege og seksjonsleder ved Olafiaklinikken, Usha Hartgill.

Hun forklarer at en annen grunn til diskusjonene er at man ikke ser den samme mengden komplikasjoner knyttet til klamydia, som fryktet.

FØLGER MED: Usha Hartgill er overlege ved Olafiaklinikken. De følger med på debatten om redusert klamydiatesting. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– 80 prosent av alle kvinner får ingen plager, sier Hartgill.

– Men de får antibiotikabehandling?

– Ja, for de har påvist infeksjon.

Endret nasjonale råd

I fjor sommer besluttet Storbritannia å endre det nasjonale testprogrammet for klamydia. Man skal ikke lenger gå bredt ut og overvåke hele befolkningen, men kun tilby testing til unge kvinner i risikogruppen.

I lys av dette satte nederlandske myndigheter ned en ekspertgruppe på 17 leger for å vurdere det samme. Ekspertgruppen konkluderte med at man bør begrense testing av de uten symptomer.

– Beviset for at «test and treat»-strategien forhindrer klamydia-assosierte helsefølger er fraværende. Og overdiagnostisering og påfølgende overbehandling bidrar til fremveksten av antibiotikaresistens, skriver de i det engelske tidsskriftet BMJ Journals.

Tester for mange utenfor målgruppe

På Olafiaklinikken for seksuelt overførbare infeksjoner er man langt i fra en slik konklusjon, men også her følger legene nøye med.

SENFØLGER: Klamydia kan føre til bekkeninfeksjon hos kvinner, som kan føre til nedsatt fertilitet, men kanskje ikke hos like mange som fryktet. Foto: Thea Enerud Ødegården / TV 2

Flere leger TV 2 har snakket med, sier at også Norge må ta stilling til dette på et tidspunkt, men FHI avventer.

– Det er ikke planer om å endre dagens retningslinjer med det første, men det tas fortsatt for mange tester utenfor målgruppene og uten indikasjon, sier overlege ved avdelingen for seksuell smitte på FHI, Anne Olaug Olsen.

Risikoen for senfølger

Symptomer på klamydia Hos jenter: utflod fra skjeden

småblødninger mellom menstruasjonene og/eller etter samleie

svie/ubehag ved vannlating

smerter i nedre del av magen

smerter ved samleie Hos gutter: utflod fra penis

svie ved vannlating

smerte i pungen/testiklene



Symptomer fra endetarmen kan også forekomme. Kilde: Helsenorge.no

Olsen understreker at problemet med mange seksuelt overførbare infeksjoner er at symptomene er fraværende eller diffuse.

– Det betyr ikke at en infeksjon er mindre smittsom eller kan gi sykdom og plager.

– Hvor stor er risikoen for å for eksempel bli steril?

– Det er vanskelig å vite sikkert. Det kan skyldes ulike årsaker hvorav gjennomgått klamydiainfeksjon er en. Kroniske smerter er også en mulig senfølge av infeksjon.

– Ikke lett

Aarvold ved Sex og samfunn forteller at debatten i fagmiljøet handler om å veie nettopp disse hensynene mot antibiotika-bekymringen.

– Skal vi kun behandle de som har symptomer og plager kan vi ende opp med at flere får bekkeninfeksjon og flere kan få problemer med å bli gravide, eller skal vi behandle alle, og risikere problemer med resistens. Dette er ikke lett, sier Aarvold.

– Det finnes mange bakterier man kan oppdage i genitalt område, som man kan leve fint med. Og det spørs om klamydia kanskje peker i den retningen, sier Hartgill.