Discovery: – Alvorlig og trist sak

Sumaya Jirde Ali har anmeldt komiker, skuespiller og programleder Atle Antonsen for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd. Discovery og TV 2 sier det er for tidlig å si noe om Antonsens fremtid i kanalene.

Tirsdag ble det kjent at samfunnsdebattant og forfatter Sumaya Jirde Ali har anmeldt Antonsen etter å ha blitt utsatt for det hun beskriver som et verbalt og fysisk angrep på et utested i Oslo.

Oslo-politiet har etterforsket saken ferdig, men ønsker ikke å si noe mer om status i saken.

Antonsen har vært en kjent komiker, skuespiller og programleder i en årrekke.

– Uakseptabelt

I høst er han å se som programleder for humorserien «Kongen befaler» på Discovery, som konge i «Kjære landsmenn» på TV 2 og som programleder for «Misjonen» på P4.

Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride skriver i en e-post til TV 2 at handlingene som beskrives av Jirde Ali er uakseptable og sier det ikke er naturlig å kommentere Antonsens fremtid i prosjekter som han er involvert i, nå.

– De handlingene som beskrives i posten til Sumaya Jirde Ali er helt uakseptable, og dette er en alvorlig og trist sak, skriver McBride i e-posten.

Hun sier at det er en politisak, og at de ikke har hatt kjennskap til saken før i dag.

Kommunikasjonsdirektøren sier at de bestreber å opprette og opprettholde en god dialog med de som var involvert og få kunnskap om deres opplevelse.

– Det er også vår oppgave å ivareta menneskene som er på skjerm hos oss. Det gjelder både Sumaya Jirde Ali og Atle Antonsen. Det hensynet veier tungt, og eventuelle vurderinger om fremtidige sesonger og episoder er det ikke naturlig å verken forskuttere, konkludere eller kommentere på nå, sier kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i e-posten til TV 2.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 sier at det som beskrives av Jirde Ali er opprørende lesning.

– At det rammer den personen som kanskje har opplevd det verste vår offentlige debatt har å by på, gjør det selvsagt mer alvorlig, sier hun og legger til:

– Nå er dette under politietterforskning, og Atle Antonsen har ingen pågående oppdrag for TV 2. Så er dette selvsagt også en krise for Atle Antonsen.

– For tidlig

På spørsmål om hvor vidt det er besluttet ny sesong og «Kjære landsmenn» og om hendelsen får noen innvirkning på dette svarer Haldorsen:

– Det er for tidlig å si noe om.

TV 2 har forsøkt gjentatte ganger å komme i P4. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Atle Antonsen skriver følgende om saken i en SMS til TV 2:

«Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det.»