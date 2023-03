Direktoratet snudde - Flytoget vet ikke hvorfor

Fra 2026 og ti år framover blir det Vys tog som kjører passasjerer på Østlandet.

Jernbanedirektoratet har tidligere ønsket at Flytoget skulle overta seks strekninger på det sentrale Østlandet. Nå har direktoratet snudd, og at det er Vy som får disse.

Avtalen gjelder for ti år, og vil over tid gi et bedre tilbud til passasjerene på hele Østlandet, melder Jernbanedirektoratet i en pressemelding fredag.

– Både Flytoget og Vy har levert solide og godt gjennomarbeidede tilbud, og vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger underveis, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Vet ikke hvorfor

– Vi er veldig overrasket og skuffet over dette. Vi mener at både staten og de togreisende nå går glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen, sier fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde.

Hvorfor Flytoget ble valgt, har ikke Flytoget fått vite noe om.

– Vi vet at Flytoget leverte et rimeligere tilbud på å drifte regiontogene, enn Vy. Men Vy fikk også mulighet til å gi et tilbud på å drifte Østlandet samlet. Vy har levert et marginalt lavere pris, skriver Flytoget i en pressemelding.

Kan bety sammenslåing

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har startet en prosess, som kan føre til en sammenslåing av Vy og Flytoget. Begge er statlig eide selskaper.

Flytoget har samtidig kontrakt fram til 2028.

– Det vi vet, er at dette innebærer at Flytogtilbudet vil fortsette som i dag de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles, heter det i pressemeldingen.

Vy: Fornøyde

Vy mener avgjørelsen vil gi et mer helhetlig tilbud til kunde på Østlandet. Det vil i tillegg bli billigere, melder Vy.

– løpet av de neste ti årene blir det flere avganger og bedre plass om bord, særlig for pendlerne, men også for fritidsreisende og de som skal ut og fly, sier konserndirektør for tog, Erik Røhne.

SAMMEN?: Samferdselsministeren vil utrede for en sammenslåing av Flytoget og Vy. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Åpningen for å se både våre og Flytogets ruter i sammenheng fra 2028, gir helt nye muligheter. Ruteforslaget vårt gir både et bedre togtilbud og et bedre driftsopplegg enn det som er mulig i dag. Dette gagner både pendlere og reisende til og fra flyplassen, sier Røhne.

Politisk krangel

Rødt kaller nyheten gledelig og mener dette er første start for å samle jernbanen igjen.

– God og effektiv jernbanedrift handler om helhet og stordriftsfordeler. Vi trenger færre selskaper og færre direktører. Ideen om enda mer oppsplitting var en uønsket arv fra Erna Solbergs regjering, sier Geir Jørgensen, samferdselspolitiske talsperson i Rødt.

Frp kaller det hele en skandale.

– Det er en skandale å legge ned det mest populære persontransportselskapet, som ministeren indirekte gjør her. Det til fordel for en av Norges minst populære selskaper, som er Vy. Det er en veldig rar prioritering, sier Morten Stordalen, samferdselspolitisk talsperson i Frp.