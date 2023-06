Diplomater slipper straff etter råkjøring

Fra tid til annen havner det fartsovertredelser i automatisk trafikkontroll av den mer pikante typen på bordet til saksbehandlerne ved Utrykningspolitiets ATK-senter i Hustadvika i Møre og Romsdal.

Blant disse er diplomater som blir tatt for å ha kjørt for fort forbi fotobokser. De siste to årene er 13 saker henlagt på grunn av diplomatenes immunitet.

ATK-SJEF: Vivi-Ann Torill Haukås. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Av personvernhensyn ønsker vi ikke oppgi nasjonalitet, sier politiinspektør Vivi-Ann Torill Haukås ved ATK-senteret.



Ingen oversikt

I et forslag til informasjonsskriv til personer med diplomatisk immunitet, skriver Haukås at Utenriksdepartementet og politiet forventer at ambassadene og deres personell gjør opp for seg når det gjelder trafikkovertredelser og bøter.



– Dersom diplomatisk personell ikke svarer på henvendelser, ikke ønsker å erkjenne forholdet eller ikke ønsker å vedta forenklet forelegg, skal ATK-saken oversendes til ordinær straffesaksbehandling, fremgår det av forslaget som ligger hos Politidirektoratet for endelig behandling.



Immuniteten mot straffeforfølgelse er regulert gjennom Wien-konvensjonen. Den samme konvensjonen sier også at utenlandske diplomater med diplomatisk immunitet har en plikt til å følge de lover som gjelder i vertslandet.

– Vi forventer derfor at utenlandske diplomater som er stasjonert i Norge, ikke bryter norsk lov mens de er i Norge. Denne forventningen er utenlandske ambassader kjent med, opplyser kommunikasjonsrådgiver Mathias Rongved i Utenriksdepartementet til TV 2.

UD oppgir at de ikke har noen samlet oversikt over lovbrudd begått i Norge av utenlandske diplomater. Men departementet opplyser at de har anslagsvis 10–20 saker som handler om andre fartsovertredelser samt enkelte tilfeller av tyveri og ordensforstyrrelse.

– I forhold til diplomatkorpsets størrelse med 74 ambassader i Oslo er det i løpet av et år relativt få slike saker, sier Rognved.



Sendt hjem

Men UD bekrefter at det har skjedd lovbrudd begått av diplomater under tjenestegjøring i Norge som har blitt fulgt opp av rettsvesenet i vedkommendes hjemland.

– Vi ønsker ikke å gå inn på detaljer om slike tilfeller. Det har også forekommet at personer har måttet forlate Norge, opplyser Rognved.



Utenriksdepartementet får normalt beskjed fra politi hvis en utenlandsk diplomat i Norge blir anmeldt for brudd på norsk lov.

– For at en straffesak mot en diplomat skal kunne reises for norsk domstol, må diplomatens immunitet oppheves. Dette kan bare gjøres av den staten diplomaten representerer. Norske myndigheter kan be om at dette gjøres, men det er ikke noe vi kan kreve, forklarer kommunikasjonsrådgiveren.



En annen reaksjonsform for norske myndigheter er å sende vedkommende ut av landet.



– Den mest kjente måten å gjøre dette på, er å erklære diplomaten uønsket her i landet (persona non grata). Da må vedkommende forlate landet, vanligvis innen kort tid, opplyser UD.

UBETALT: Nærmere 100 diplomatiske parkeringsbøter står ubetalt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

UD oppgir videre at de har nærmere 100 saker knyttet til manglende betaling av parkering/parkeringsgebyr. Biler med diplomatisk skilt er for øvrig fritatt for å betale bompenger i Oslo.

– Hvis vi får beskjed om at en diplomat eller ambassade ikke har betalt for en bompassering, vil vi ta saken opp med vedkommende ambassade og gjøre det klart at vi forventer at gebyret betales, opplyser Mathias Rognved i UD til TV 2.